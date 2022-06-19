【漫畫】《變成怪獸的同志》：壓抑體內的怪獸不代表對社會的惡妥協，而是一種原諒、正視自己的方法

我們想讓你知道的是
怪獸的誕生代表我們每個人心中的惡，不管是外力驅使還是內心的自我和他人厭惡。改變一個社會體制是困難的，如何和自己體內的怪獸共存，在某方面是漫畫作者藉由自己的性向想要表達的重點。
文：陸坡（LUPO）
什麼讓人變成怪物，那跨不過的坎
同性戀議題再保守的亞洲社會裡向來是一項視而不見的問題。2019年台灣同志運動長達幾十年雖然在同志婚姻是否納入民法的公投以不同意告終，但終究同性婚姻在台合法，也給了亞洲各國能對性傾向跨出一步的借鏡。而首當其衝的就是保守與創新在不斷拉扯的日本，近幾年LGBT議題不斷增加，尤其反映在娛樂產業上。
漫畫《變成怪獸的同志》是一部藉由未成年男孩因內心煩惱進一步變成怪獸的故事來反映日本大眾在看待少數族群，反映出日本社會態度的一部作品。在學校被霸凌的安良城貴，班上男導師的關心成為他上學的救贖，但無意間聽到自己愛慕的老師戲謔的表達對「同性戀」的厭惡，壓倒他內心的最後一根稻草，讓他放棄當人變成了怪物。
《變成怪獸的同志》是什麼漫畫？
同婚只是平權的開始，同志運動還有很長的路要走。雖然台灣被國際譽為對同志友善國家，但只要居住在台灣的性少數群體都知道，台灣不管在同志權益或是性平這條路上都還有一些關卡需要等著克服與溝通。就如同台灣社會上許多人還抱著「你都可以結婚了還想怎樣」，的態度，證明台灣不管同志運動或是社會上的我們都還需努力。
在亞洲社會比起台灣、泰國等性少數群體能被看見的國家，中國、日本、韓國等許多亞洲國在同志議題上依舊是沙漠，而目前稍稍有看見動作，被台灣同運所鼓動和激勵的是日本該地的同志族群，而隨著BL作品成為商業熱門、和比以往幾年有更多關於跨性別、女性、同志等議題浮上檯面，可以看見日本的少數群體和整體社會似乎想激起一點水花。
《變成怪獸的同志》是2021年由漫畫家ミナモトカズキ所繪製的同人誌作品。漫畫家ミナモトカズキ一直以來都在商業出版與同人展售會兩邊活動，也繪製多部BL跟少女漫畫。在2016年時推出《生為少女漫畫家的我出櫃了》、《三十歲的同志不再勃起，與自我否定戰鬥的1460日》，這兩本自傳性質的漫畫，對於漫畫《變成怪獸的同志》劇情，有很高程度也是根據他的人生經驗改編。
漫畫描述被霸凌的同性戀高一生安良城貴，暗戀的男導師黑田老師的關心成為他上學唯一的慰藉，但卻在不知情的情況下聽到黑田老師表示男同志很噁心，內心崩潰最後變成了物理上的怪獸。是一個有點魔幻，同時反映出日本社會一般人如何看待同性戀或是弱勢群體的態度，還有關於這樣不友善的社會，不成熟和未成年的孩子該如何去面對成人世界的惡意。
《變成怪獸的同志》探討、分析與延伸
這本漫畫在日本2021年時有引起一些討論，同時在網路上給予的評價相對來講很不錯。以當自我陷入絕望的人，無法從情緒波動中走出而變成怪獸這點，在某方面魔幻了在一個人面臨壓力崩潰下的惡意直接顯向在表象上。可以說這部作品作者雖然是以同志為主角，但本體上探討的是一種日本社會對於少數族群的不聞不問還有表象功夫的親切與虛假的同情，促使事態並未更好只是更進一步惡化。
這本漫畫有幾個很有意思的點：一來它表達出日本社會中一般人被日本社會接納甚至因為身材、個性、臉蛋、性別可以站在中流之上地位的人，有時候隨口而出傷害他人的不是惡，而是真的看不見。如同國際上常被詬病的國際觀等同於歐美觀點、或是亞洲家長常做的：「我這是為你好。」以自我為中心的看法，有時可能無法幫助有需要的人，還會進一步讓事態更糟。
另外一點在漫畫中也表達出同性戀對於自我性傾向非主流，在社會上無法被接納形成的自我厭惡，還有在遇到壓力後那跨不過的坎，最終變成了社會所見的「怪獸」。以無所謂的心態傷害自己、傷害他人。漫畫中用了如打架、嘲諷、甚至性騷擾等方式來帶出一個未成年十六歲同性戀者不成熟的爭議。
不管有沒有改變的人，或一成不變的人，心中各式各樣的「怪獸」都會伴隨每個人們人生的階段被存在，並等待爆發。怪獸的誕生代表我們每個人心中的惡，不管是外力驅使還是內心的自我和他人厭惡。改變一個社會體制是困難的，如何和自己體內的怪獸共存，在某方面是漫畫作者藉由自己的性傾向想要表達的重點。
《變成怪獸的同志》值得一看嗎？
雖然這本漫畫在台灣網路上好似有各種不同的評論，相當聚焦於變成怪獸的主角對老師的性騷擾行為作出批判。主角安良城貴的報復行為不需要護航，如同裡面看似保護學生的黑田老師也對於女同事說出：「妳如果是女同志我會很興奮。」這類職場性掃擾的話，只能說人本無完人，同性戀的安良、直男的黑田老師他們都是一般人而非聖人。
黑田老師在裡頭絕對不是惡的存在，而是代表在一般群體內有著先天優勢男性，展現出來的真實反應，例如將學校學生分門別類的等級、私下說出重男輕女的話、還是以自我世界轉，黑田某方面表示出在社會上有點優勢的一方，往往並不是刻意對劣勢或弱勢群體有歧視，而是根本不知道這樣是歧視。這點剛好反應出現今網路社交媒體上一些群體的發言。
如果要我說的話《變成怪獸的同志》雖然表面在講同性戀者在社會的困境，但實際上講的是不僅自我厭惡而生成怪獸，同時社會上各種霸凌和美好假象也是加速一個人體內怪獸壯大的原因。而安良城貴在各種不成熟和不肯面對的情況下，最終找到接受自己與和怪獸和解的方法。
有時候我們心中的坎怎麼樣就跨不過，而變成了怪獸。但跨過了以後不代表我們一切就順風順水，就如漫畫故事到最後其實有人已經跨越怪獸的那條線，有人正在變成怪獸的路上。我想某方面《變成怪獸的同志》漫畫刺中了在壓抑社會下生活日本人的內心世界，尤其是長期壓抑在這國家下的少數族群。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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