【漫畫】《變成怪獸的同志》：壓抑體內的怪獸不代表對社會的惡妥協，而是一種原諒、正視自己的方法

文：陸坡（LUPO）

什麼讓人變成怪物，那跨不過的坎

同性戀議題再保守的亞洲社會裡向來是一項視而不見的問題。2019年台灣同志運動長達幾十年雖然在同志婚姻是否納入民法的公投以不同意告終，但終究同性婚姻在台合法，也給了亞洲各國能對性傾向跨出一步的借鏡。而首當其衝的就是保守與創新在不斷拉扯的日本，近幾年LGBT議題不斷增加，尤其反映在娛樂產業上。

漫畫《變成怪獸的同志》是一部藉由未成年男孩因內心煩惱進一步變成怪獸的故事來反映日本大眾在看待少數族群，反映出日本社會態度的一部作品。在學校被霸凌的安良城貴，班上男導師的關心成為他上學的救贖，但無意間聽到自己愛慕的老師戲謔的表達對「同性戀」的厭惡，壓倒他內心的最後一根稻草，讓他放棄當人變成了怪物。

Photo Credit: KADOKAWA

《變成怪獸的同志》是什麼漫畫？

同婚只是平權的開始，同志運動還有很長的路要走。雖然台灣被國際譽為對同志友善國家，但只要居住在台灣的性少數群體都知道，台灣不管在同志權益或是性平這條路上都還有一些關卡需要等著克服與溝通。就如同台灣社會上許多人還抱著「你都可以結婚了還想怎樣」，的態度，證明台灣不管同志運動或是社會上的我們都還需努力。

在亞洲社會比起台灣、泰國等性少數群體能被看見的國家，中國、日本、韓國等許多亞洲國在同志議題上依舊是沙漠，而目前稍稍有看見動作，被台灣同運所鼓動和激勵的是日本該地的同志族群，而隨著BL作品成為商業熱門、和比以往幾年有更多關於跨性別、女性、同志等議題浮上檯面，可以看見日本的少數群體和整體社會似乎想激起一點水花。

Photo Credit: KADOKAWA

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《變成怪獸的同志》是2021年由漫畫家ミナモトカズキ所繪製的同人誌作品。漫畫家ミナモトカズキ一直以來都在商業出版與同人展售會兩邊活動，也繪製多部BL跟少女漫畫。在2016年時推出《生為少女漫畫家的我出櫃了》、《三十歲的同志不再勃起，與自我否定戰鬥的1460日》，這兩本自傳性質的漫畫，對於漫畫《變成怪獸的同志》劇情，有很高程度也是根據他的人生經驗改編。

漫畫描述被霸凌的同性戀高一生安良城貴，暗戀的男導師黑田老師的關心成為他上學唯一的慰藉，但卻在不知情的情況下聽到黑田老師表示男同志很噁心，內心崩潰最後變成了物理上的怪獸。是一個有點魔幻，同時反映出日本社會一般人如何看待同性戀或是弱勢群體的態度，還有關於這樣不友善的社會，不成熟和未成年的孩子該如何去面對成人世界的惡意。

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《變成怪獸的同志》探討、分析與延伸

這本漫畫在日本2021年時有引起一些討論，同時在網路上給予的評價相對來講很不錯。以當自我陷入絕望的人，無法從情緒波動中走出而變成怪獸這點，在某方面魔幻了在一個人面臨壓力崩潰下的惡意直接顯向在表象上。可以說這部作品作者雖然是以同志為主角，但本體上探討的是一種日本社會對於少數族群的不聞不問還有表象功夫的親切與虛假的同情，促使事態並未更好只是更進一步惡化。

這本漫畫有幾個很有意思的點：一來它表達出日本社會中一般人被日本社會接納甚至因為身材、個性、臉蛋、性別可以站在中流之上地位的人，有時候隨口而出傷害他人的不是惡，而是真的看不見。如同國際上常被詬病的國際觀等同於歐美觀點、或是亞洲家長常做的：「我這是為你好。」以自我為中心的看法，有時可能無法幫助有需要的人，還會進一步讓事態更糟。

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另外一點在漫畫中也表達出同性戀對於自我性傾向非主流，在社會上無法被接納形成的自我厭惡，還有在遇到壓力後那跨不過的坎，最終變成了社會所見的「怪獸」。以無所謂的心態傷害自己、傷害他人。漫畫中用了如打架、嘲諷、甚至性騷擾等方式來帶出一個未成年十六歲同性戀者不成熟的爭議。

不管有沒有改變的人，或一成不變的人，心中各式各樣的「怪獸」都會伴隨每個人們人生的階段被存在，並等待爆發。怪獸的誕生代表我們每個人心中的惡，不管是外力驅使還是內心的自我和他人厭惡。改變一個社會體制是困難的，如何和自己體內的怪獸共存，在某方面是漫畫作者藉由自己的性傾向想要表達的重點。

《變成怪獸的同志》值得一看嗎？

雖然這本漫畫在台灣網路上好似有各種不同的評論，相當聚焦於變成怪獸的主角對老師的性騷擾行為作出批判。主角安良城貴的報復行為不需要護航，如同裡面看似保護學生的黑田老師也對於女同事說出：「妳如果是女同志我會很興奮。」這類職場性掃擾的話，只能說人本無完人，同性戀的安良、直男的黑田老師他們都是一般人而非聖人。

黑田老師在裡頭絕對不是惡的存在，而是代表在一般群體內有著先天優勢男性，展現出來的真實反應，例如將學校學生分門別類的等級、私下說出重男輕女的話、還是以自我世界轉，黑田某方面表示出在社會上有點優勢的一方，往往並不是刻意對劣勢或弱勢群體有歧視，而是根本不知道這樣是歧視。這點剛好反應出現今網路社交媒體上一些群體的發言。

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如果要我說的話《變成怪獸的同志》雖然表面在講同性戀者在社會的困境，但實際上講的是不僅自我厭惡而生成怪獸，同時社會上各種霸凌和美好假象也是加速一個人體內怪獸壯大的原因。而安良城貴在各種不成熟和不肯面對的情況下，最終找到接受自己與和怪獸和解的方法。

有時候我們心中的坎怎麼樣就跨不過，而變成了怪獸。但跨過了以後不代表我們一切就順風順水，就如漫畫故事到最後其實有人已經跨越怪獸的那條線，有人正在變成怪獸的路上。我想某方面《變成怪獸的同志》漫畫刺中了在壓抑社會下生活日本人的內心世界，尤其是長期壓抑在這國家下的少數族群。