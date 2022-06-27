含有微量酒精的「康普茶」對人體有五大好處，但兩類人應避免飲用

文：吳承諦

資料查核：Hello醫師

康普茶以能夠降血壓、血脂以及抗癌等功效風靡歐美。近年來，這股風潮也引入台灣，成為民眾喜愛的保健飲品，不過許多人對於康普茶的製作方式其實不甚了解。

究竟康普茶是如何製成的？飲用又對人體有哪些幫助？就讓《Hello醫師》帶你了解康普茶的各種知識吧！

康普茶：紅茶菌發酵成的含酒精飲品

康普茶起源於中國，是具有悠久歷史的保健飲品。康普茶由糖、水、酵母菌的共生菌（紅茶菇菌）發酵而成，屬發酵茶，故又被稱為紅茶菇、紅茶菌茶。其不僅含有益生菌，有益腸道菌叢生態，且在天然發酵過程中還會產生少量氣泡增添口感，故成為許多民眾喜愛的保健飲品。

由於康普茶是由酵母菌發酵而成，因此含有微量酒精，約莫0.5％以下，而根據我國規範之酒精飲料須達酒精濃度0.5％以上，故康普茶在台灣仍屬一般飲品。

然而，歐美有部分業者在康普茶內額外加入酒精，達到酒精濃度4～7％，使康普茶成為受歡迎且帶有獨特風味的低酒精飲料。

喝康普茶的5大好處

康普茶利用酵母菌發酵製成，故產生許多對人體有益的營養素，包括：包括維生素C、B1、B6、B12以及葡萄糖醛酸，適量飲用對人體有以下5大好處。

康普茶屬酸性飲料，腸胃不佳者應避免飲用

由於康普茶發酵製成，含有多種有機酸且康普茶pH值較低，建議民眾每日飲用康普茶以240毫升為限。

若為胃食道逆流及胃潰瘍等腸胃病患，應避免飲用，以免加劇腸胃症狀。

此外，若要自行製備康普茶，建議使用陶瓷、玻璃等耐酸容器，避免使用鐵、鋁、塑膠器皿，以免導致容器遭酸溶解，導致塑膠或金屬物質滲入茶內。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航