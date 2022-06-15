從過往成功的鐵路隔音系統，談「屯門南延綫」的緩減噪音措施
我們想讓你知道的是
屯門南延綫對整個屯門市中心以南地區居民的生活影響深遠，尤其是日後延綫的工程和營運將無可避免地為當區帶來不同程度的污染問題。
文：香港鐵路發展研究組（HKRDG）
屯門南延綫的環境評估報告之公眾參閲期將於6月15日屆滿，環評報告內提出了各類潛在污染問題（如空氣、水質等）。無論在建造工程抑或營運階段，噪音污染將會長期地影響延綫週邊居民的日常生活，本組就此著墨討論影響程度及鐵路公司將會採取的緩減措施。
環評報告中以新綫的走綫方圓300米區域作研究範圍，並將附近屋苑和學校等設為噪音敏感受體 （Noise Sensitive Receivers）。部分屋苑如瓏門、友愛邨接近屯門河部分、弦海和將來第16區的發展項目，學校如陳瑞芝紀念中學和何式南小學，以及天后廟一帶將會直接受工程噪音影響。至於其他工程的附近區域如湖景邨、龍門居、御海灣及屯門碼頭一帶等亦會受到一定程度影響。
為減免工程噪音，工程承建商將會採取一系列緩解措施：採用運作時較少噪音的機動設備（起重機和瀝青鋪築機等）、搭建隔音屏障和使用隔音錘子支架套着油壓夾混凝土機等，務求將噪音水平自60至90分貝降至50至75分貝*。然而，75分貝的噪音水平等同於身處於鬧市的聲量，亦是人體耳朵舒適度的上限。
環評報告亦有提出於日後營運階段中，列車運行時所製造空氣噪音在上午7時至下午11時不可超過60至70分貝，而其餘的夜間時間則不可超過50至60分貝水平。因此最接近民居一段鐵路高架橋將設有隔音屏障及隔音設備，分隔開列車和周邊設施。
以延綫為例，列車經過屯門南站前的交叉渡綫（Crossing）時，由於車輪與路軌之間的碰撞會產生高噪音，故此報告建議該段將會安裝「全封閉隔音屏障」（Full-encloser）。而較接近民居的彎位及設有轉轍器的路段，則安裝「半封閉式隔音屏障」（Semi-encloser）。兩類型的隔音屏障早於2003年建成的西鐵及2004年建成的馬鞍山鐵路已廣泛採用，並且得到實際的減音效果。
過往西鐵項目中由於已採用較成熟的隔音設備，因此報告中亦明確指出未來屯門南延綫高架橋內的隔音設備將參考西鐵模式。路軌上會設有「彈性底板」（Resilient baseplate）及配合「橡膠墊片」（Rubber bearing）的「浮動平板」（Floating slab），用以吸收列車駛過時與高架橋面的震盪而產生的噪音。而路軌旁的緊急疏散通道下方亦會設置吸音槽（Sound absorbing plenum），配合列車上的裙板，從而阻隔從列車車底機件所產生的噪音。透過這些措施，除了列車車頂的冷氣系統之外，列車行走時與路軌和橋面的摩擦所造成的噪音可得到有效減免。
根據當年負責西鐵項目的顧問公司估計，一列設九個車卡的列車在沒有設任何隔音設施的情況下，於高架橋上以130公里每小時行駛時會製造約88分貝的噪音，但在高架橋安裝多重隔音系統後可降低至約 65 分貝的水平。如屯門南延綫全面採用上述的隔音設備，相信也能夠達至相似的減音效果。
屯門南延綫對整個屯門市中心以南地區居民的生活影響深遠，尤其是日後延綫的工程和營運將無可避免地為當區帶來不同程度的污染問題，而當然今次探討的噪音污染只是其中一環而已。究竟將來延綫工程會採取如何的緩解措施呢？如果你是當地居民的話，你會如何看這一項空前的鐵路項目呢？
〔*建造工程會在非限制時間（上午7時至下午7時）進行，期間學校、公共敬拜場地和民居的最高可承受的日間施工噪音水平分別為70分貝（考試時為65分貝）、70分貝和75分貝。〕
參考資料：
- ARUP, “The ARUP Journal : KCRC WEST RAIL SPECIAL ISSUE”, 2006.
- Development Berau of HKSAR, “Planning and Development of the Ma On Shan to Tai Wai Link and the KCRC Extension to Tsimshatsui”, 2000
（文章獲作者授權轉載。標題為編輯所擬，原文標題為「【屯門南延綫】從過往成功的鐵路隔音系統，談未來延綫的緩減噪音措施」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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