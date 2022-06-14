本土增6萬6119例、死亡123例：全台確診數僅台中破萬，陳時中染疫後身體現況還不錯

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增6萬6189例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬6119例本土個案、70例境外移入、確診個案中新增123例死亡。

本土個案分布前五分別為台中市1萬210例，高雄市9625例，新北市7857例，台南市6288例，彰化縣5239例，全台僅台中市確診數破萬。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，較假日數目多一些，整體疫情有下降趨勢。

另外，對於外界關心指揮中心團隊人員的確診後的身體狀況，副指揮官陳宗彥表示，目前指揮官身體還不錯。莊人祥、王必勝、薛瑞元三位團隊人員今（14）日早上快篩結果出爐陽性，也已做視訊診療，並依照醫囑做後續自我身體照顧。目前三位就算有症狀都還是很輕微，一切還算是不錯，謝謝社會大眾關心。

兩名40多歲男性確診個案，皆於解隔後死亡

指揮中心指出，新增123例本土病例死亡個案中，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增兒童、青少年死亡或重症的個案，其中有兩名40多歲男性的死亡個案，分別接種一劑、三劑疫苗，無慢性病史皆於確診解隔後死亡；羅一鈞指出，兩位死因都是經過司法和行政相驗後研判為新冠肺炎相關死亡，但確實的死因還需要進一步釐清。

長照機構染疫狀況：員工7972人、住民3萬420多人

指揮中心公布長照機構染疫狀況，長照機構包括長照、護理、精神照護和社福機構等，今年確診工作人員總數達7972人、確診住民人數達3萬420人，其中中重症送醫從4月1日起有2665人，死亡的人數則有616人，其中6月1日到12日新增的有264人。

另外，由於住宿長照機構、一般護理及老人福利機構，都屬年齡較大長輩，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟說明投藥情形，在6月6日至6月12日，確診住民在機構安置人數為5364人，其中開立抗病毒藥物為4629人，占所有確診86%。

簡慧娟表示，4月14日開始投藥率從56%，到6月12日已經達到86%，代表目前醫師開藥部分已經很及時且及早投藥，讓住民能即時恢復健康，較不會轉成中重症。

Photo Credit:指揮中心

入境檢疫「3+4」後4天是否有門禁限制，陳宗彥：非必要不得外出

入境檢疫「3+4」新制明（15）日就要上路，隔離者住在防疫旅館的後4天自主防疫期間快篩陰性即可外出，少了電子圍籬，就有民眾關心是否有「門禁」的限制，要求在特定時間內返至檢疫地點？

對此，陳宗彥對入境檢疫放寬措施再次說明，面對BA.4、BA.5變異株亞型，目前仍維持入境時登機前檢附48小時PCR檢驗證明，抵達台灣入境則要先做深喉唾液PCR採檢，作為邊境兩道關卡的防護。

陳宗彥表示，後4天自主防疫的原則是有快篩陰性且非必要不得外出，對於「門禁」之提問未提供正面回應。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範