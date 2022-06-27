數位時代有如「吃到飽餐廳」，現代人須具備哪三種心理能力？
我們想讓你知道的是
環境的大丕變，讓我們不能再用傳統社會的教誨過日子，要根據時代特性學習下列三項心理能力。
談親職教養時，常聽到父母疑惑自己過去也是這樣長大的，為什麼現代孩子就差很多？
其實真的差很多，但不是孩子本身，而是「社會環境」跟以往比起來，太突飛猛進。這是資訊爆炸的時代，而且持續爆炸中。
其中數位工具的發明，讓資訊多到無法想像，以前查資料要千里迢迢，當場還要等很久，現在卻是一瞬間，就好像多啦A夢的「任意門」，開網路的門就能拿到。
想想若真的有任意門，出現隨手可得的旅行，雖然可欣賞更多景物，但也令人們喪失「距離感」、「時間感」及「移動樂趣」。
太快得到結果，也會太快失去意義。
數位工具帶來資訊爆炸，也改變了人類的心理變化，我的觀察有以下三個層面：
一、注意力被打散的環境
拜網路所賜，大量又快速切換的資訊垂手可得，看似豐富，然超過一定範圍人們反而無所適從。這可比擬為大腦閱讀的運算和容量跟不上傳輸速率，加上惡意的假訊息、謠言、詐騙充斥，面對生活時出現選擇障礙，最終大腦被迫只以一個標準來篩，而非全面的系統思考。
只以單一標準篩選，人們通常依「個人情緒」，感覺對了就好。例如我們很少看完契約的全部條款，僅快速瀏覽、參考別人反應或單純被贈品吸引，就選擇「信任」這間公司按下「同意鍵」。
我們的注意力被爆量資訊分散，尤其「視覺資訊」快速灌入，越焦慮越滑手機，越滑手機越焦慮，並被煽情的語言及畫面吸引，說穿了就是「引發閱聽者的情緒」。那些懶人包、一秒即懂的簡報，表面是減少人們大腦的負荷，然簡化過的資訊會養成「認知偷懶」的判斷風格，讓我們更習慣跟著別人走。
注意力被養大胃口，刺激不夠的不為所動，注意力被打散，訊息僅停留幾秒就去找下個新刺激，人們逐漸失去查證、統整訊息並做判斷的能力，習慣跟著風向走，但不是所有訊息都正確有用，結果總是快速獲取結果，卻高錯誤率的結局，讓人更焦慮。
二、人與人的連結被改變
早期左鄰右舍以互助建立關係，後來高樓大廈林立，住社區裡連鄰居也不太認識，現代則更遙遠，見面了心也不在，無論在家出外都靠網路連結。
現實交集越少，人們越不敢信任陌生人，然人際需求不會停，它轉向網路尋求連結。網路人際才是主戰場，你要認識一個人，先在網路打聽打聽，才有現實的面試、交友及各種邀約。
結果「XXX是誰？」反過來從「網路人設」才知道。網路的身份可以自己定義，打造形象與性格，不是真的也沒關係，重點是被網友認同與肯定就好。於是為求讚數，人們爭奇鬥艷、展現才藝；或者賣秘密、賣身體也行，只求能被看見。
網路關係的間接性，以為不用面對面很安全，不需見面三分情，以為讓人更勇於表達溝通。其實連結性薄弱，關係反反覆覆，加上「性的開放」組成「速成關係」，網路變成了各種交易的集散地，人與人間的連結都是隔空的。
關係快速得到，有天也會快速墬下，沒有充實感的連結，被暫時遮蔽的孤單和空虛有一天會反撲，而出現各種莫名的衝動。
三、社交能力被視為最重要指標
以前「憨慢講話，做人實在」是好性格，意指做事與目的更為重要，大家要的是品質和實用。但現代物質水準高，當各家品質都差不多時，客戶服務（社交應對）就變成比較的關鍵。
東西再好，在資訊洪流裡也必須懂行銷才有機會廣為人知，那些行銷就需要社交，建立人脈、與粉絲互動、經營友善形象。現代各行業基本上都伴隨服務業的精神，被要求能「同理」應對客人。
社交也包含團體合作與緩解衝突，情緒是否穩定在此時代被放很大，從青春期就開始同儕比較，可是成長中不會教這個，這全憑個人造化，察言觀色、模仿學習、觀察別人的反應，當某人「白目」（不懂社交禮節），他會被排擠、霸凌，甚至「社會性死亡」（被社會忽視、孤立或隔離）。
只是多數的人誤以為社交只能忍耐、委屈、壓抑，犧牲界線迎合他人，讓自己覺得好像工具人或面具人，忍到內傷、內出血，後續出現各種身心症狀。
現代社會該學習的心理能力
環境的大丕變，讓我們不能再用傳統社會的教誨過日子，要根據時代特性學習下列三項心理能力：
1. 認知力：資訊識讀
要能收整資訊，判斷來源合不合理，尤其是聳動性的標題更該有所警覺對方為什麼要這麼寫，保持獨立思考。平時自己也要多方閱讀、吸收不同領域的知識、進行思辨、找人討論，知識跟生活越相關越活用，對資訊識讀的能力也會增加。
- 練習建議：試著了解某個社會議題並提出解決方案。例如說「如何協助街友重拾生活？」為了完成此申論題式的回答，就得找資料了解該議題、認識該族群的現實環境、心理狀態、如何與社會系統合作等等。
2. 情緒知能：情緒覺察與自我照顧
現在很流行「要做自己」，而做自己的第一步便是「認識自己的情緒」，因為情緒反應會告訴你真正的需求是什麼。例如「我生氣他這樣對我……」，生氣便指出了自己不喜歡、不可被觸碰的範圍與價值。當你接受與確認這個情緒，接著理解與做出行動時，「我是怎麼樣的人」就會逐漸成形，產出明顯的性格，有選擇與決定的依據。
- 練習建議：閱讀情緒知能相關叢書，探索自己的情緒。
3. 社交力：表達與溝通
溝通這件事，是我能表達出我要的，同時也尊重對方要的，並尋求之間的共識，在此之前，知道「我是怎麼樣的人」很重要。不必靠他人反應以肯定自己，也是從「我」開始與他人建立關係，設立人我界線，在不違背自己心意下照顧他人感受，一起分享快樂。
- 練習建議：找志趣相投的朋友，練習共同完成一件事，溝通如何合作。
學習心理能力的意義
物質水準快速成長，人們的需求逐漸從外在轉向內在，如果說社會已經發展成「吃到飽餐廳」，那麼我們要學習的，是在不擔心沒得吃的前提下，開始吃得健康、吃得享受，是細嚼慢嚥地體驗、描述與紀錄美好的經驗；而不是囫圇吞棗，吃壞肚子，只為了不被別人搶先、不吃虧。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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