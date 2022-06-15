朱立倫公開宣稱後，國民黨就能重新成為「親美反共」的政黨嗎？
我們想讓你知道的是
要讓國民黨轉型，甚至扭轉一般社會大眾對國民黨的印象，絕不是一時三刻可以辦到的事，即使朱立倫的判斷是對的，他的新路線，勢必也要受到國民黨內部親中派的挑戰。
文：王臻明
國民黨黨主席朱立倫在訪美時，公開宣稱國民黨一直是個「親美反共」的政黨，引起中國官方與部份藍營支持者的反彈，鷹派的前《環球時報》總編輯胡錫進甚至叫罵國民黨是個「百年爛黨」。
有許多人認為，朱立倫在美國講這些話應該只是迎合美國當前的整體氛圍，回到台灣還是會回到親中路線。不過由於朱立倫在行前，就已大張旗鼓的表明此行的重要性，因此受到國內媒體的關注，想必非常清楚講這些話所會造成的結果，絕對不是脫稿演出，信口開河之舉，而是要清楚表明他在黨主席任內的未來路線。
明明在去年還持續奉行「九二共識，一中各表」的朱立倫，為什麼會有一百八十度的轉變。這最有可能的原因，在於他終於認清了國際情勢的改變。
過去在美中關係開始轉壞時，藍營的看法都認為，這只是短時間的貿易衝突，美國在談判中取得所要的利益後，還是會回到正軌。或是認為這只是美國前總統川普的個人好惡，利用製造美中關係的衝突，來煽動同仇敵慨的反中情緒，以尋求連任。一旦川普卸任，這些衝突與阻礙就會消失，美中兩大強權不可能彼此對立，這樣對雙方都沒有太大的好處。
但這種看法，現在已經證明是錯的。美中關係不僅沒有隨川普落選而改變，甚至在拜登政府上台後，變的更為緊張。奉行多邊主義的拜登政府更以團結盟邦的策略來一起圍堵中國。即使俄烏戰爭爆發，美國也不願意出兵，還不斷宣誓，美國的印太戰略才是未來的重中之重。
種種跡像都顯示，美中兩國的對抗，將是一場漫長的競爭，這已經是美國的既定國策。在短時間內，不論是共和黨或是民主黨執政都不會改變這樣的趨勢。這就逼使國民黨的菁英們必需要考慮，當國際情勢有如此巨大的改變時，國民黨要不要也改弦更張。
不過朱立倫的新路線，勢必要受到國民黨內部親中派的挑戰。
近年來國民黨內的親中派發展迅速，這有幾個關鍵原因。首先是台灣與中國語言相通，因此台商過去大舉投資中國，形成了今日兩岸的緊密經貿關係。
台商多數是國民黨的堅定支持者，中國在「以商圍政」的政策下，又刻意扶植這些台商團體，希望介入台灣內部大選，讓這些台商常常成為國民黨政治人物背後最重要的資源注挹者。當台商認為國民黨的「親美反共」路線會傷害到他們的利益時，對國民黨的政治人物來說，將會是非常巨大的壓力。
其次，是這些台商在台灣的親屬們，多數都不希望兩岸關係陷入緊張，以避免不必要的風險。
這些台商親屬也是過去藍營的重要支持者之一，他們多數都相信中國即將崛起，未來會取代美國成為世界強權，所以這些支持者絕不會認同朱立倫的新路線。更進一步來說，中國刻意攏絡藍營的政治人物們，也早就是公開的秘密，許多人的親屬在中國都擁有特殊的商業利益。就算真的沒有特權，也早就投資了非常多的資金，從事各種商業活動，這不是一時三刻可以撤回的，肯定會影響到藍營政治人物的立場。
在利益之外，較支持國民黨的知識份子，一般都認為台灣不應該在兩強相爭中選邊站，這也是親國民黨智庫在論述兩岸關係或國際政策時最重要的主軸，過去還有「親美、友日、和中」的說法，是國民黨執政時期的政策方向，很明顯這也與朱立倫現在提出來的「親美反共」路線不同。而且隨著美中兩強的競爭越來越白熱化，這種台灣應該保持中立的論點，就越受到藍營支持者的歡迎。
辜且不論這樣的論點能不能站得住腳，台灣是否有空間保持中立，但這樣的想法已經深入藍營的支持群眾中，不易改變。
最後一點，朱立倫目前其實是個弱勢黨主席，並不能一錘定音，決定國民黨的政策方向。這從朱立倫處理地方縣市長的提名，受到國民黨內部的強力反彈，就可以清楚說明這種情況。
因此，美方是否要相信並支持這個可能隨時會倒台的國民黨黨主席，恐怕也會有所保留，畢竟介入國民黨內部的政爭，本來就不聰明，而且萬一站錯邊，可能還會影響未來與國民黨的關係。因此朱立倫若想要打這張親美牌，來對抗黨內親中派的步步進逼，恐怕也會大失所望，甚至弄巧成拙，讓親中派更為團結，加速國民黨分裂。
不過撇開這些政治算計與紛擾，朱立倫講的其實也沒有錯，國民黨是一個由美國所扶植起來的政黨。雖然一開始親日、親俄，但如果沒有美國，早在第二次世界大戰時，亡於日本的侵略，或在國共內戰時，被共產黨所消滅，不可能在台灣落地生根。國民黨在台灣的時候，更是大幅依賴美援與美軍的保護，幾十年來都將美國視為最重要的外交對象。
而且，說國民黨後來改走親中路線也失之公允，應該說國民黨的確曾希望奉行「親美、友日、和中」的路線，但在中國無孔不入的統戰下，很快就失去平衡，難以挽回。
對台灣來說，國民黨重回「親美反共」的路線，其實是好的發展，只是從中國跳腳的程度，就知道這對國民黨而言，將是非常困難的挑戰。如果處理不好恐怕會兩頭皆空，更不用說外頭還有虎視眈眈，想把國民黨徹底打成親中賣台政黨的民進黨。同時朱立倫現階段也沒有能力與威望，處理像洪秀柱這樣徹底奉行親中路線的國民黨政治人物。
要讓國民黨轉型，甚至扭轉一般社會大眾對國民黨的印象，絕不是一時三刻可以辦到的事，即使朱立倫的判斷是對的，他真的是比較接近正常人的一個國民黨黨主席。
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