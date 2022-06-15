「疫情版」台北國際書展的曲折、體驗與啟發：短期靠補貼，但長期的閱讀復振策略是什麼？
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如果病毒不再是挑戰，如果我們依舊需要書展，而且是一個能不靠政府大量補助、自帶流量，且能創造參展出版社收益，又兼顧體驗的書展。2022年的書展過關，但某種意義上卻也預示了更多關卡。
文：鄭清鴻（前衛出版社主編）
一年一度的出版盛會「台北國際書展」，連續兩年因活動前夕疫情緊繃而停辦，讓連年寒冬不退，且在疫情影響下更為疲乏的出版業雪上加霜。2022年，在文化部長李永得「若非不得已，台北國際書展一定會繼續辦下去」的宣示之下，書展能否順利展開，頗受出版文化界與喜愛逛展的讀者關注。
以優秀的防疫成績為後盾，2022書展也順勢延至六月舉行，原本多方期待看好，不料在書展臨行之前，社區傳播破防，本土病例激增且風險擴及兒童，終須與病毒共存的「後疫情」時代正式來臨。此時，書展停辦與否，某種程度上可謂比前兩屆更為棘手。
所謂「棘手」，不見得是做決定的時間點和條件，而是經歷了兩年的停辦後，書展基金會與文化部的「疫情決斷經驗」，是否真能做好準備、促成書展的舉行；或雖停辦，但將各方損失降到最低？
從文化部長的宣示以及後續舉措來看，文化部「續辦」的立場與態度相當明確。事實上，在疾管署並未強制全面禁止大型活動的前提下，「如果」能做好積極措施，加強宣導，「安心書展」絕非完全不可行。但以實際參與書展籌備的個人經驗而言，在疫情爆發、群眾恐慌之際，參展廠商、書展基金會與文化部之間的溝通，著實不甚理想。
書展基金會於展前說明會面對廠商提問時，不僅無法務實回應、平撫焦慮，面對問題也只能帶回研討，會後懸而未決，又不見停損日程，導致退展聲浪湧現。隨後，又因調查參展意向的深夜問卷與結論，引發後續「多數服從少數」的爭議和情緒，導致書展會前整體氣氛相當低迷。
那麼，在這些紛擾中突圍的2022書展，實際又是如何呢？
意外的品質，抵用的魔力
慶幸的是，在書展確定續辦之後，文化部與書展基金會均可見重整旗鼓的態勢，提出各種加強與協助方案。除了原本就有拉寬走道的展區規劃外，在防疫方面，也主動提供口罩、面罩、手套、酒精、快篩等先前要由廠商自備的必要物資，並加速展位補助金的核撥。
另外，為了鼓勵民眾入場，為參展出版社保底，文化部於5月15日宣佈書展續辦、5月17日盤整出版社退展狀況後，旋即於5月18日宣佈去年已有規劃的「購書抵用券」與相關活動贈品，試圖拉抬書展人氣。
拉寬走道、人流減少後，包括參展人員在內的許多觀眾讀者，都對於本次書展的舒適度感到相當意外。有別於過往摩肩擦踵、呼吸困難、搶購促銷的場面，2022書展的人潮降溫和空間餘裕，著實為書「展」的本質賦予了可能。場內的閱聽品質變好，觀眾也更能留心於書展各大主題區，以及參展廠商透過策展所提供的出版品及活動資訊，甚至於現場停駐、閱讀的體驗。
對參展廠商而言，人流與買氣大致成正比，而在疫情與連假夾擊下，相信許多廠商一開始都對人潮不抱太多期待。
然而，購書抵用券在此時發揮效用，於展期第二天帶來不少人潮。儘管入場人數與2019年的58萬人相比，2022年入場人數僅有25萬人，減少幅度高達六成，但抵用的刺激與出版社加碼的優惠，到最後甚至有「用不完的抵用」，依舊精準吸引了具備高度消費力、品牌忠誠度，以及更多精打細算的讀者入場，其中亦不乏本次書展討論最多的親子族群。
就結果而言，2022台北國際書展在平靜中生變，在風波中續航，以一個不算太糟，甚至有點超乎預期的品質順利結束。但儘管如此，這次書展還是必須透過許多調整和大量補貼方能舉行，遠不能如文化部長所宣稱的，鼓勵大家「正常生活、正常營運」。不過本次「疫情版」的台北國際書展，其中得失依舊可以為書展經年來日漸暴現的問題，乃至於「新世代」書展的想像與改革，帶來一些方向和啟示。
展售取捨、補貼問題與基金會定位
首先，由於展位與裝潢所費不貲，包括其他必要支出，參展商實在很難不往超級折扣的促銷模式傾斜，力求打平支出、創造利潤，也就此形成過往「售＞展」的景象。但2022書展因應防疫需求拉開走道，也因為人潮減少，讀者在購書之餘，反而更能沉浸於整體氛圍與攤位設計的體驗，顯見疫情反向凸顯出書「展」的機能與需求。
事實上，單純論書價而言，書展現場優惠跟某些網路通路的折扣與附加回饋相比，未必有競爭力（但現場不打折還是不行）。因此，如何降低參展門檻，鼓勵廠商與觀眾一同往「展」的方向移動，而不只是在（目前無解且看似只能繼續放任給自由市場的）折扣問題上打轉，進而稍微改變購書消費的邏輯，或許是可以思考的方向。
其次，2022書展得以勉強扳回一成，展位補貼和「購書抵用券」的效益功不可沒。然而，疫情期間不得已大量補貼而刺激出來的購書消費行為，終究不能視為常態。
挽救書展，甚或挽救出版業，短期尚能依靠補貼補助，但長期的閱讀復振策略會是什麼？書展因應時代承載的複合機能，在市場衰退、專業分化與線上體驗的時代變遷當中，亦受到許多挑戰。在目前的態勢下，是否可能轉型成為和多方溝通此一議題的角色或平台？
最後，是書展基金會的定位問題。
書展的籌辦，曾經以標案形式讓民間單位承攬執行的歷史，但後來為了因應書展籌備的常設需求，由台灣的各家出版商組成的財團法人組織，始有今日的「財團法人台北書展基金會」。書展基金會作為常設單位，固然有其穩定與延續性優勢，但在本次參展廠商與文化部之間的溝通過程中，書展基金會作為面對參展廠商的第一線，是服務於參展商？還是完全隸屬於文化部，實務上並沒有身為專責單位的主體性與權限？
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」