「疫情版」台北國際書展的曲折、體驗與啟發：短期靠補貼，但長期的閱讀復振策略是什麼？

文：鄭清鴻（前衛出版社主編）

一年一度的出版盛會「台北國際書展」，連續兩年因活動前夕疫情緊繃而停辦，讓連年寒冬不退，且在疫情影響下更為疲乏的出版業雪上加霜。2022年，在文化部長李永得「若非不得已，台北國際書展一定會繼續辦下去」的宣示之下，書展能否順利展開，頗受出版文化界與喜愛逛展的讀者關注。

以優秀的防疫成績為後盾，2022書展也順勢延至六月舉行，原本多方期待看好，不料在書展臨行之前，社區傳播破防，本土病例激增且風險擴及兒童，終須與病毒共存的「後疫情」時代正式來臨。此時，書展停辦與否，某種程度上可謂比前兩屆更為棘手。

所謂「棘手」，不見得是做決定的時間點和條件，而是經歷了兩年的停辦後，書展基金會與文化部的「疫情決斷經驗」，是否真能做好準備、促成書展的舉行；或雖停辦，但將各方損失降到最低？

從文化部長的宣示以及後續舉措來看，文化部「續辦」的立場與態度相當明確。事實上，在疾管署並未強制全面禁止大型活動的前提下，「如果」能做好積極措施，加強宣導，「安心書展」絕非完全不可行。但以實際參與書展籌備的個人經驗而言，在疫情爆發、群眾恐慌之際，參展廠商、書展基金會與文化部之間的溝通，著實不甚理想。

書展基金會於展前說明會面對廠商提問時，不僅無法務實回應、平撫焦慮，面對問題也只能帶回研討，會後懸而未決，又不見停損日程，導致退展聲浪湧現。隨後，又因調查參展意向的深夜問卷與結論，引發後續「多數服從少數」的爭議和情緒，導致書展會前整體氣氛相當低迷。

那麼，在這些紛擾中突圍的2022書展，實際又是如何呢？

意外的品質，抵用的魔力

慶幸的是，在書展確定續辦之後，文化部與書展基金會均可見重整旗鼓的態勢，提出各種加強與協助方案。除了原本就有拉寬走道的展區規劃外，在防疫方面，也主動提供口罩、面罩、手套、酒精、快篩等先前要由廠商自備的必要物資，並加速展位補助金的核撥。

另外，為了鼓勵民眾入場，為參展出版社保底，文化部於5月15日宣佈書展續辦、5月17日盤整出版社退展狀況後，旋即於5月18日宣佈去年已有規劃的「購書抵用券」與相關活動贈品，試圖拉抬書展人氣。

拉寬走道、人流減少後，包括參展人員在內的許多觀眾讀者，都對於本次書展的舒適度感到相當意外。有別於過往摩肩擦踵、呼吸困難、搶購促銷的場面，2022書展的人潮降溫和空間餘裕，著實為書「展」的本質賦予了可能。場內的閱聽品質變好，觀眾也更能留心於書展各大主題區，以及參展廠商透過策展所提供的出版品及活動資訊，甚至於現場停駐、閱讀的體驗。

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對參展廠商而言，人流與買氣大致成正比，而在疫情與連假夾擊下，相信許多廠商一開始都對人潮不抱太多期待。

然而，購書抵用券在此時發揮效用，於展期第二天帶來不少人潮。儘管入場人數與2019年的58萬人相比，2022年入場人數僅有25萬人，減少幅度高達六成，但抵用的刺激與出版社加碼的優惠，到最後甚至有「用不完的抵用」，依舊精準吸引了具備高度消費力、品牌忠誠度，以及更多精打細算的讀者入場，其中亦不乏本次書展討論最多的親子族群。

就結果而言，2022台北國際書展在平靜中生變，在風波中續航，以一個不算太糟，甚至有點超乎預期的品質順利結束。但儘管如此，這次書展還是必須透過許多調整和大量補貼方能舉行，遠不能如文化部長所宣稱的，鼓勵大家「正常生活、正常營運」。不過本次「疫情版」的台北國際書展，其中得失依舊可以為書展經年來日漸暴現的問題，乃至於「新世代」書展的想像與改革，帶來一些方向和啟示。

展售取捨、補貼問題與基金會定位

首先，由於展位與裝潢所費不貲，包括其他必要支出，參展商實在很難不往超級折扣的促銷模式傾斜，力求打平支出、創造利潤，也就此形成過往「售＞展」的景象。但2022書展因應防疫需求拉開走道，也因為人潮減少，讀者在購書之餘，反而更能沉浸於整體氛圍與攤位設計的體驗，顯見疫情反向凸顯出書「展」的機能與需求。

事實上，單純論書價而言，書展現場優惠跟某些網路通路的折扣與附加回饋相比，未必有競爭力（但現場不打折還是不行）。因此，如何降低參展門檻，鼓勵廠商與觀眾一同往「展」的方向移動，而不只是在（目前無解且看似只能繼續放任給自由市場的）折扣問題上打轉，進而稍微改變購書消費的邏輯，或許是可以思考的方向。

其次，2022書展得以勉強扳回一成，展位補貼和「購書抵用券」的效益功不可沒。然而，疫情期間不得已大量補貼而刺激出來的購書消費行為，終究不能視為常態。

挽救書展，甚或挽救出版業，短期尚能依靠補貼補助，但長期的閱讀復振策略會是什麼？書展因應時代承載的複合機能，在市場衰退、專業分化與線上體驗的時代變遷當中，亦受到許多挑戰。在目前的態勢下，是否可能轉型成為和多方溝通此一議題的角色或平台？

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最後，是書展基金會的定位問題。

書展的籌辦，曾經以標案形式讓民間單位承攬執行的歷史，但後來為了因應書展籌備的常設需求，由台灣的各家出版商組成的財團法人組織，始有今日的「財團法人台北書展基金會」。書展基金會作為常設單位，固然有其穩定與延續性優勢，但在本次參展廠商與文化部之間的溝通過程中，書展基金會作為面對參展廠商的第一線，是服務於參展商？還是完全隸屬於文化部，實務上並沒有身為專責單位的主體性與權限？