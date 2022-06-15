解讀中國石斑禁令：ECFA紅利耗盡，是回應朱立倫「九二沒有共識」的政治訊號
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中國突宣佈暫停輸入台灣石斑，在台引發熱議。從水果到石斑，北京為何又禁台灣農水產？德國之聲整理公開數據與各方分析，試圖爬梳台灣石斑是如何成為一尾映照兩岸關係的「政治魚」。
文：葉家均
中國自6月13日起暫停進口台灣石斑魚，從宣布到執行，僅短短兩天。台灣農委會推估，約有3600噸石斑受到影響。面對突如其來的消息，台灣養殖業者一時錯愕，卻又不太意外——因為這已不是近年中國第一次禁止輸入台灣農水產。
今（2022）年年初，北京以驗出禁藥為由，宣布暫停輸入台灣兩家漁場的石斑魚。去（2021）年，也以檢疫為由陸續向台灣多項水果產品下達進口禁令。這次全面禁止台灣石斑進口，中國海關總署表示也是因為驗出禁藥。
有關消息在中國雖未掀起太大討論，但在台灣卻引發熱議。台灣農委會強調，將提供檢驗合格數據，要求中方做出回應，且不排除向WTO提出申訴，輿論則多認為石斑禁令是受政治因素影響。
中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆在接受德國之聲採訪時表示，「不排除有政治因素的可能」。他說：「大家（業者）普遍都這麼猜，從之前一些農產品項目一直到現在，大家都會覺得是這樣的問題。」長期關注兩岸農產品經銷議題、《水果政治學》作者焦鈞也認為，石斑禁令明顯「就是一個政治訊號」。
從水果到石斑政治
焦鈞向德國之聲解釋，中國去年宣布禁止輸入台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧，時機點與產季相去不遠，但石斑不像水果具有強烈的季節性，可以在任何時間點禁入，選在此時非純屬巧合。他認為，除了是呼應中國在香格里拉對話期間多次重申對台的強硬立場，也是對國民黨主席朱立倫日前發言的回應。朱立倫日前訪美期間提出國民黨「親美不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」等說法。
焦鈞指出，去年的水果風波一個個單看或許看不出背後的節奏與脈絡，但如今全面禁台石斑進口，幾個事件串連起來觀察，可以看出是北京發出的政治信號。
他還表示，許多台灣學者與論者都不約而同提到石斑與ECFA的關聯性，他也認為從北京的角度來看，「台灣最大在野黨主席，竟然不承認九二共識……可是我又不能明著踹你一腳，那我就把國民黨時代、兩岸最美好黃金時代簽的ECFA，我預告我要收回來」，石斑禁令背後劍指ECFA。
ECFA的「政治紅利」
台灣石斑魚養殖歷史悠久，早在ECFA之前，技術純熟，號稱「石斑王國」，外銷市場長年仰賴中國，其養殖榮景也被認為與ECFA有關。
根據《聯合報》報導，早期台灣石斑魚出口中國多只能從香港轉運，直到2010年3月通過「台灣地區漁船航行至大陸地區許可及管理辦法」，才得以「活魚運輸船」直銷對岸，降低運輸時程跟活魚損耗；同年6月，台灣石斑被列入ECFA早收清單，中國進口稅率由10.5％逐步降至零關稅，台灣石斑魚養殖業隨後迎來一波榮景。
關注農產食安議題「上下游新聞」今年年初報導形容，台灣石斑魚是「政治魚」，當年被列入ECFA免稅早收清單，養殖業者享受到了政治紅利。2014年台灣養殖石斑總產量達歷史高峰，2.6萬噸中有超過八成外銷中國。
中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說：「台灣其實趁著ECFA那個時候，養殖戶都有賺到錢，甚至有更多人投入，我們石斑魚幾乎就是這樣崛起。」
然而2014年以後，台灣石斑產量與出口量整體呈下降趨勢，去年已跌回十年前水準。根據台灣行政院農委會，2021年台灣石斑魚年產量約1.7萬噸，約6681噸外銷，內外銷比為3：2。外銷至中國的石斑依然為大宗，約6121公噸，產值達5478萬美元（約新台幣16億元），佔總產量36％，佔外銷量9成以上。今年截至5月底，台灣石斑已外銷至中國及香港的數量則為3059公噸。
從一度榮景到後來衰退，台灣《聯合報》認為2014年太陽花學運、2016年蔡英文上台後兩岸政治局勢的變化，是影響兩岸農水產貿易的政治因素；台灣民進黨立法院黨團則批評，這是中國對台灣農漁民「養套殺」、「以農圍政」設下的政治陷阱。
焦鈞向德國之聲表示，在他看來，從禁止輸入台灣水果到石斑，「如果有人再問下一個會是什麼的時候，我覺得下一個就不是什麼個別的東西了，就是ECFA可能就被單方面收回去了。」
中國產量超越台灣
此外，中國石斑產量近年早已大幅超越台灣。中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆則向德國之聲表示，從產量來看，中國不買台灣石斑魚是早晚的問題，「因為他們產量比台灣多很多。」
根據「上下游新聞」報導引述的中國官方數據，2018年中國石斑產量已是台灣的8倍之多。該報導引用海洋大學應用經濟研究所副教授詹滿色的話說：「台灣石斑長期仰賴中國市場，中國石斑產量遠大於台灣，任何中國市場變動都將衝擊價格，若再因兩岸政治干擾，台灣會很容易陷入一個被動的狀態。」
侯彥隆指出，兩岸石斑養殖此消彼長，部分意見認為技術移轉中國是原因之一，但中國相關政策大力扶植也有關。他說：「國家有傾蠻大的力量去扶植他們自己的石斑魚產業，所以量變那麼多。當然有很多魚種的一些問題，可能是我們台灣自己流過去，這些都不排除，但縱使我們沒流過去，我認為過了五年、十年，他們也會有這樣的技術。」
如今中國宣布禁止輸入台灣石斑，他表示其實在這之前，台灣石斑在產量上已失去競爭力，中國也「可以填補它自己的需求量，不見得需要買我們的魚。」
不再依賴中國市場？
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」