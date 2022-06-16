【圖表】邁向共存，看美國與大馬疫後新生活過得如何
我們想讓你知道的是
後疫情時代，生活還能回到正常嗎？邊境開放後，又有哪些要注意？《關鍵評論網》訪談長期居住在美國及馬來西亞的同事及作者，他們分享如何以正面與平穩的心情，迎接疫後新生活，重新找回生活中的秩序。
文：梁敏萱｜圖：Stellina Chen
2020年1月，一場突如其來的疫情，讓世界各國暫停運轉將近兩年半的時間。後隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸受到控制，歐美國家從疫情的陰影走出來後，紛紛宣佈要與病毒共存，開始展開疫後新生活。
在後疫情時代，身在疫情慢了一步抵達的台灣，究竟該如何維持正常的生活？又有哪些要注意？《關鍵評論網》訪問兩位分別住在美國與馬來西亞的同事與作者，分享他們在已經走向開放的防疫政策下，如何展開這場大疫之後的新生活。
美國與馬來西亞當地疫情狀況
- 在美國，約67%的居民已完整接種官方規定的兩劑疫苗，有32%的人施打加強劑。
- 在馬來西亞，約82.7%的居民已完整接種官方規定的兩劑疫苗，有49.1%的人施打加強劑。
防疫政策鬆綁 戶外口罩佩戴比例大降
身在美國的象元，表示政府4月底取消口罩禁令後，人們在戶外佩戴口罩的比例便大幅降低，許多戴口罩的都是老人家，但走進賣場或超市等人潮密集的室內區域，仍有約5成左右的民眾配戴口罩。
隨著疫情趨緩、疫苗覆蓋率提升，目前美國已經不存在社交距離的限制。過去兩年鄰居們只會遠遠打招呼或碰胳臂，象元分享今年明顯感受到親友已恢復握手跟擁抱。
然而，每個家庭對重視防疫的程度不同，適當的尊重他人對防疫的選擇及作法，也是疫後新生活中不可或缺的準則。
來自馬來西亞巴生市的鄧世軒也有同樣的觀察。5月中下旬從台灣返回馬來西亞的旅程上，他正好過境了三種截然不同防疫政策的國家。
在搭上台灣往新加坡的飛機上，可以看見多數旅客對於在數小時內，需要與其他人共處在密閉的機艙內仍感到不安，有些人甚至會穿上防護衣以防感染。
但當他入境新加坡時，旅途中的緊張與出境大廳內幾乎無人配戴口罩的情景形成強烈對比。作為亞洲領先開放邊境的國家，新加坡自4月1日起要求旅客登機前附上PCR陰性的證明，即可直接入境免隔離。
而世軒回到馬來西亞後，觀察到雖然政府邊境管制不若新加坡開放，但入境後其實對防疫文件檢查較為寬鬆，他形容眼前所見彷彿回到了疫情前，僅有少數旅客仍會配戴著口罩，戶外與日常生活已逐漸回復過往熱鬧喧騰的樣貌。
疫情後的就學與工作 各國大不同
過去疫情嚴重時，許多公司展開遠距長達一年以上，甚至從此改變了部分公司的工作模式。象元分享在她所居住的區域內，大多數人因為屬於媒體、NGO、政府智庫、研究員、工程師等可以遠距處理的工作性質，所以即使在疫情緩和後，有部分人仍維持原有的遠距模式，或是改以混合辦公（Hybrid）的方式，每週進辦公室一至兩天即可。
而學校方面，學生自去年（2021）九月復課以後，也重新回到學校上課。兩年下來的疫情，讓各學校及家長都有充分的準備，除了學校會適當調配實體與遠距課程的比例，也已擬定清楚的學生確診因應措施。以小孩就讀的學校為例，若有同學確診就全班停課五天，確診者康復返校前也要有PCR陰性證明。
但在馬來西亞，重回實體已是勢在必行，相較台灣跟美國對遠距工作及教學的接受度，世軒觀察馬來西亞多是以恢復實體上班、上課為主，甚至因此在上班上課時間，看見許久不見的車潮。
世軒也表示雖然馬來西亞去年疫情嚴重，許多人都已染疫過，但他自己的家人仍是少數沒有染疫的一群，即便生活已逐漸回復日常，他仍維持外帶食物回家吃的習慣，減少在公共場合與他人長時間接觸。
保持平穩心態 重新迎接疫後新生活
過去兩年的疫情，在各地都帶來一些轉變。世軒分享馬來西亞當時疫情嚴重時，商店營業時間會受到管制，無法施打疫苗的族群（12歲以下幼童）及高危險群（老人）會被禁止前往購物中心等人多的地方。
但隨著疫情開放，他感覺大家想回到正常生活的態度很積極，各地都出現報復性旅遊、消費的狀況。在他眼中，這是過去兩年前所未見的情形。
曾經歷全球最高確診數與死亡數，象元認為經歷兩年疫情的美國人已經較能處變不驚，同時養成各個家庭獨特的防疫習慣。
她分享自己平時會在家裡多準備一點藥，一旦有相關症狀，會先確認是否是過敏引起，如果不是且症狀未減就快篩，若是陽性，就自行在家等待康復。
世軒認為2022年各個國家政策與邊境開放，意謂著防疫責任回到個人身上。
他分享政府政策雖然仍有確診相關規範與回報流程，但身邊朋友則表示實際會回報的人不多，許多人發現自己有症狀且確診，就會乖乖待在家，等到沒症狀且快篩陰性才會再出門。
在台灣正面臨疫情發展高峰的時刻，象元建議在疫情高峰期間，先避免人多擁擠的室內場地，多以外帶支持住家附近的餐廳或店家。有小孩的家庭可能還是會面臨學校重複停課與復學的狀況，象元建議平常可以多在家裡準備一些玩具與活動器具，例如桌遊、樂高、活動本、手工藝等，一旦碰上孩子停課大概都有幾個活動可以在家進行。
延伸閱讀
- 為何Omicron在香港、韓國造成重災？台灣放寬檢疫如何在防疫與民生之間取得平衡？
- 日本開放邊境拚觀光，台灣旅客「日本LOSS」症得救！
- 各國邊境管理政策一次看：日韓6月起不限制入境對象，多數國家接受「完全接種疫苗者」免隔離入境
- 親子共構防疫新生活：如何兼顧遠距辦公與幼兒學習，不會落得兩頭空？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：林奕甫
Tags：
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。