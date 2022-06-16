【圖表】邁向共存，看美國與大馬疫後新生活過得如何

文：梁敏萱｜圖：Stellina Chen

2020年1月，一場突如其來的疫情，讓世界各國暫停運轉將近兩年半的時間。後隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸受到控制，歐美國家從疫情的陰影走出來後，紛紛宣佈要與病毒共存，開始展開疫後新生活。

在後疫情時代，身在疫情慢了一步抵達的台灣，究竟該如何維持正常的生活？又有哪些要注意？《關鍵評論網》訪問兩位分別住在美國與馬來西亞的同事與作者，分享他們在已經走向開放的防疫政策下，如何展開這場大疫之後的新生活。

美國與馬來西亞當地疫情狀況

在美國，約67%的居民已完整接種官方規定的兩劑疫苗，有32%的人施打加強劑。

在馬來西亞，約82.7%的居民已完整接種官方規定的兩劑疫苗，有49.1%的人施打加強劑。

防疫政策鬆綁 戶外口罩佩戴比例大降

身在美國的象元，表示政府4月底取消口罩禁令後，人們在戶外佩戴口罩的比例便大幅降低，許多戴口罩的都是老人家，但走進賣場或超市等人潮密集的室內區域，仍有約5成左右的民眾配戴口罩。

隨著疫情趨緩、疫苗覆蓋率提升，目前美國已經不存在社交距離的限制。過去兩年鄰居們只會遠遠打招呼或碰胳臂，象元分享今年明顯感受到親友已恢復握手跟擁抱。

然而，每個家庭對重視防疫的程度不同，適當的尊重他人對防疫的選擇及作法，也是疫後新生活中不可或缺的準則。

來自馬來西亞巴生市的鄧世軒也有同樣的觀察。5月中下旬從台灣返回馬來西亞的旅程上，他正好過境了三種截然不同防疫政策的國家。

在搭上台灣往新加坡的飛機上，可以看見多數旅客對於在數小時內，需要與其他人共處在密閉的機艙內仍感到不安，有些人甚至會穿上防護衣以防感染。

但當他入境新加坡時，旅途中的緊張與出境大廳內幾乎無人配戴口罩的情景形成強烈對比。作為亞洲領先開放邊境的國家，新加坡自4月1日起要求旅客登機前附上PCR陰性的證明，即可直接入境免隔離。

而世軒回到馬來西亞後，觀察到雖然政府邊境管制不若新加坡開放，但入境後其實對防疫文件檢查較為寬鬆，他形容眼前所見彷彿回到了疫情前，僅有少數旅客仍會配戴著口罩，戶外與日常生活已逐漸回復過往熱鬧喧騰的樣貌。

疫情後的就學與工作 各國大不同

過去疫情嚴重時，許多公司展開遠距長達一年以上，甚至從此改變了部分公司的工作模式。象元分享在她所居住的區域內，大多數人因為屬於媒體、NGO、政府智庫、研究員、工程師等可以遠距處理的工作性質，所以即使在疫情緩和後，有部分人仍維持原有的遠距模式，或是改以混合辦公（Hybrid）的方式，每週進辦公室一至兩天即可。

而學校方面，學生自去年（2021）九月復課以後，也重新回到學校上課。兩年下來的疫情，讓各學校及家長都有充分的準備，除了學校會適當調配實體與遠距課程的比例，也已擬定清楚的學生確診因應措施。以小孩就讀的學校為例，若有同學確診就全班停課五天，確診者康復返校前也要有PCR陰性證明。

但在馬來西亞，重回實體已是勢在必行，相較台灣跟美國對遠距工作及教學的接受度，世軒觀察馬來西亞多是以恢復實體上班、上課為主，甚至因此在上班上課時間，看見許久不見的車潮。

世軒也表示雖然馬來西亞去年疫情嚴重，許多人都已染疫過，但他自己的家人仍是少數沒有染疫的一群，即便生活已逐漸回復日常，他仍維持外帶食物回家吃的習慣，減少在公共場合與他人長時間接觸。

保持平穩心態 重新迎接疫後新生活

過去兩年的疫情，在各地都帶來一些轉變。世軒分享馬來西亞當時疫情嚴重時，商店營業時間會受到管制，無法施打疫苗的族群（12歲以下幼童）及高危險群（老人）會被禁止前往購物中心等人多的地方。

但隨著疫情開放，他感覺大家想回到正常生活的態度很積極，各地都出現報復性旅遊、消費的狀況。在他眼中，這是過去兩年前所未見的情形。

曾經歷全球最高確診數與死亡數，象元認為經歷兩年疫情的美國人已經較能處變不驚，同時養成各個家庭獨特的防疫習慣。

她分享自己平時會在家裡多準備一點藥，一旦有相關症狀，會先確認是否是過敏引起，如果不是且症狀未減就快篩，若是陽性，就自行在家等待康復。

世軒認為2022年各個國家政策與邊境開放，意謂著防疫責任回到個人身上。

他分享政府政策雖然仍有確診相關規範與回報流程，但身邊朋友則表示實際會回報的人不多，許多人發現自己有症狀且確診，就會乖乖待在家，等到沒症狀且快篩陰性才會再出門。

在台灣正面臨疫情發展高峰的時刻，象元建議在疫情高峰期間，先避免人多擁擠的室內場地，多以外帶支持住家附近的餐廳或店家。有小孩的家庭可能還是會面臨學校重複停課與復學的狀況，象元建議平常可以多在家裡準備一些玩具與活動器具，例如桌遊、樂高、活動本、手工藝等，一旦碰上孩子停課大概都有幾個活動可以在家進行。

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核稿編輯：林奕甫