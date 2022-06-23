2022/06/23,
社會

俄烏戰爭募款，賑災基金會取代紅十字會成官方代理？張景森澄清「功能完全不同」

俄烏戰爭募款，賑災基金會取代紅十字會成官方代理？張景森澄清「功能完全不同」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

因應烏克蘭許多民眾因戰事而流離失所，外交部大動作跳出來透過賑災基金會成立捐款專戶，民眾的捐款快速累積到到10億元，但在你一頭熱的將善款匯出時，你有想過這筆錢會被如何使用嗎？

文：葉敬倫

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，根據聯合國統計，截至3月22日，傷亡的烏克蘭平民超過2400人670萬人流離失所逃難到周邊國家的難民突破360萬人。台灣外交部從3月2日開始，透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，並結合網路募資平台各方企業捐款，預計在1個月內募得新台幣10億元，如今已超過8億

賑災基金會董事長張景森指出，日前已優先撥款2次，共計4.5億元台幣給外交部，由外交部轉交波蘭、斯洛伐克、匈牙利、捷克和立陶宛各國指定的賑災管道和國際救援組織。他在《多多益善》採訪中多次提及，賑災基金會是公設財團法人，因為受相關法規監督，民眾「比較能信任」。

官方的民間代理組織，民眾信的是官方還是組織？

話雖如此，許多捐款人不理解公益運作和財團法人受監督的細節，捐款時多半還是衝著募資背後的「外交部」而來，相信官方單位有能力好好分配善款。賑災基金會的角色與其說承載信任，更大的立基點在於其「非官方」的身分。

如同張景森所說，考量台灣複雜的國際地位，這個「由民間發動的募款」，能讓外交部免去以官方名義主動募捐所引發的國際爭議。他也在受訪中明確指出：「我們作為募款單位，日後會要求外交部提供受捐單位和使用明細報告，賑災基金會整理後將以各種方式對外公開。」

換言之，對內募款時，民眾的信任來自背後的政府單位，但對外在國際間輸送善意時，賑災基金會才是名義上的主角，外交部則回歸一個單純的「轉手」和協調單位。在台灣的國際局勢和外交策略中，這種官方和民間代理組織的模式早已運作多年，常見與外交部合作執行國際賑災的像是中華民國紅十字會慈濟基金會國際合作發展基金會（國合會）等。

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Photo Credit: 財團法人賑災基金會FB

國合會雖然和賑災基金會同樣是公設財團法人，但主要業務是長期的國際發展計畫，並不適合在「緊急」人道救援上施力。而紅十字會自從2016年《紅十字會》專法廢除後，雖然轉而受《人民團體法》監管，但社會信任已全面破產；其他大型民間組織如慈濟基金會則多次爭議纏身，少數有做國際發展的台灣NGOs（非政府組織）又聲勢不足。

在這種背景下，賑災基金會在此次烏克蘭戰事中首度出場和外交部合作，積極發動募款。另一關鍵在於賑災基金會於2020年底經董事會決議、去年初完成章程修訂，確立了此後可以投入國內「外」的賑災及重建相關事務。

歷經多次轉型，賑災基金會首開國際救援業務

921災後，賑災基金會屢次在重大災難後承擔災害勸募的結餘款，作為平日的社會災防訓練與整備，並且在2013年調整主管機關為衛福部。然而過往礙於成立目的，其實無法涉入國際人道救援。

2004年南亞海嘯造成22萬人死亡，當時由外交部募來超過1億台幣的善款，遲至半年後才到位，當年的行政院新聞局（現已裁撤）發起的4億募款更時隔多年仍未撥付完成，遭監察院糾正。後來結餘款1036萬元被轉捐給賑災基金會發展國內貧困兒少扶助，雖然依然作為公益使用，卻與民眾當初捐款的目的不符，引發爭議。

如今，賑災基金會經歷組織轉型，由行政院政委出任董事長，董事會由政府各部會、工商企業界、民間團體、律師等代表組成，再由財政部、行政院主計總處及監察院審計部擔任監察人，無論在正當性和權力位階上都足以承接全台突如其來的、熱切的捐款需求，還能要求相關單位配合提供善款使用說明。

雖然適用的法源不同，但這種規模和治理組成，多處和國民黨執政時期極盛一時的紅十字會相似。再加上去年初業務拓展至國際合作，已有學者認為賑災基金會將繼紅十字會之後，成為台灣官方的代理組織。

對此，張景森說：「我們跟紅十字會功能完全不同。過去我們的經費在支持國內天然災害後的災民扶助，但過了這麼多年，各種災後救助法令都齊備了，政府開始有很強的災後救助能力和預算，所以我們轉向投入事前的災害預防，例如協助原住民部落改建。現在的轉型則是針對國際上比較沒有能力的國家，在發生巨大災害後去做支持。」

張景森解釋，賑災基金並不像紅十字會、世界展望會、慈濟基金會等組織，具備實際執行救援的能力，因此未來將會把這些組織視為合作夥伴。而原本轉收結餘款作為平日防災的任務，這次也不見得會發生。

一來因為10億在烏克蘭戰事中可謂是杯水車薪，理應不會有所謂的「結餘」。就算有，也會用在相應的計畫上，例如國內NGOs要到當地做災後重建，或甚至有烏克蘭人未來合法來台尋求庇護時，也不排除可作為協助款。

政府真的是信任保障嗎？

此次台灣除了賑災基金會與外交部開啟的募款，其他如芥菜種會好鄰居協會世界展望會無國界醫生慈濟基金會紅十字會等，也都在各自推動烏克蘭募款。

其中許多組織平日就已經在各國長久運作相關計畫，無論是國際發展的專業網絡和人才，還是衝突與災害救援的知識和執行力，都遠勝過賑災基金會；以民間組織的身分能反映出的需求、能做的事和能說的話，更遠比動輒得咎的外交部來得有彈性。

然而，在官方信任值達到高點的勸募氛圍下，民間募款的聲勢往往難以匹敵。而政府壟斷信任的背後，隱含的危機是「倘若哪天連政府都不可信，我們該相信誰？」

近年由地方政府或中央發起再轉交地方使用的募款，在民眾愛心熱潮過後往往無人追蹤。2016年台南地震2年後，結餘款仍高達近20億；2018年花蓮震災募得27億，到現在只用了一半。這些剩餘款目前並不打算依往例轉入賑災基金會流用，作為防災建設並受《財團法人法》監督，而是轉入地方政府自行設立的專戶，後續使用缺乏明確的管理規範。

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Photo Credit: 衛福部 FB

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2022/06/17,
科技

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。

來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站

身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo P工作站旗下所有產品皆擁有優異性能、同時兼具相當的耐用度，可以在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士。

這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3不僅擁有高硬體規格，更強調輕薄機身與永續環保，將行動工作站的使用體驗帶到新高度。

厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段

在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3機身厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg，隨身攜帶「超無感」，讓使用者隨時保有高工作效率。

儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備全面的ThinkShield安全服務套件，讓用戶可自訂安全保護功能。

內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯卡，進行各種繁複的多工作業皆游刃有餘。

然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3通過ISV獨立軟體供應商認證，當開啟使用各種專業生產力的軟體，都能達到令人滿意的穩定度與相容性。
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拜內建NVIDIA RTX獨立顯卡所賜，無論是用AutoCAD繪圖、或用Revit建立龐大的3D模型，轉檔和匯出過程更順暢省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

使用永續材料 符合環保精神

Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，每個環節皆體現永續環保精神。

隨時隨地 以完美效能賦予工作效率

Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。


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