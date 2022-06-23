俄烏戰爭募款，賑災基金會取代紅十字會成官方代理？張景森澄清「功能完全不同」

文：葉敬倫

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，根據聯合國統計，截至3月22日，傷亡的烏克蘭平民超過2400人，670萬人流離失所，逃難到周邊國家的難民突破360萬人。台灣外交部從3月2日開始，透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，並結合網路募資平台與各方企業捐款，預計在1個月內募得新台幣10億元，如今已超過8億。

賑災基金會董事長張景森指出，日前已優先撥款2次，共計4.5億元台幣給外交部，由外交部轉交波蘭、斯洛伐克、匈牙利、捷克和立陶宛各國指定的賑災管道和國際救援組織。他在《多多益善》採訪中多次提及，賑災基金會是公設財團法人，因為受相關法規監督，民眾「比較能信任」。

官方的民間代理組織，民眾信的是官方還是組織？

話雖如此，許多捐款人不理解公益運作和財團法人受監督的細節，捐款時多半還是衝著募資背後的「外交部」而來，相信官方單位有能力好好分配善款。賑災基金會的角色與其說承載信任，更大的立基點在於其「非官方」的身分。

如同張景森所說，考量台灣複雜的國際地位，這個「由民間發動的募款」，能讓外交部免去以官方名義主動募捐所引發的國際爭議。他也在受訪中明確指出：「我們作為募款單位，日後會要求外交部提供受捐單位和使用明細報告，賑災基金會整理後將以各種方式對外公開。」

換言之，對內募款時，民眾的信任來自背後的政府單位，但對外在國際間輸送善意時，賑災基金會才是名義上的主角，外交部則回歸一個單純的「轉手」和協調單位。在台灣的國際局勢和外交策略中，這種官方和民間代理組織的模式早已運作多年，常見與外交部合作執行國際賑災的像是中華民國紅十字會、慈濟基金會和國際合作發展基金會（國合會）等。

國合會雖然和賑災基金會同樣是公設財團法人，但主要業務是長期的國際發展計畫，並不適合在「緊急」人道救援上施力。而紅十字會自從2016年《紅十字會》專法廢除後，雖然轉而受《人民團體法》監管，但社會信任已全面破產；其他大型民間組織如慈濟基金會則多次爭議纏身，少數有做國際發展的台灣NGOs（非政府組織）又聲勢不足。

在這種背景下，賑災基金會在此次烏克蘭戰事中首度出場和外交部合作，積極發動募款。另一關鍵在於賑災基金會於2020年底經董事會決議、去年初完成章程修訂，確立了此後可以投入國內「外」的賑災及重建相關事務。

歷經多次轉型，賑災基金會首開國際救援業務

921災後，賑災基金會屢次在重大災難後承擔災害勸募的結餘款，作為平日的社會災防訓練與整備，並且在2013年調整主管機關為衛福部。然而過往礙於成立目的，其實無法涉入國際人道救援。

2004年南亞海嘯造成22萬人死亡，當時由外交部募來超過1億台幣的善款，遲至半年後才到位，當年的行政院新聞局（現已裁撤）發起的4億募款更時隔多年仍未撥付完成，遭監察院糾正。後來結餘款1036萬元被轉捐給賑災基金會發展國內貧困兒少扶助，雖然依然作為公益使用，卻與民眾當初捐款的目的不符，引發爭議。

如今，賑災基金會經歷組織轉型，由行政院政委出任董事長，董事會由政府各部會、工商企業界、民間團體、律師等代表組成，再由財政部、行政院主計總處及監察院審計部擔任監察人，無論在正當性和權力位階上都足以承接全台突如其來的、熱切的捐款需求，還能要求相關單位配合提供善款使用說明。

雖然適用的法源不同，但這種規模和治理組成，多處和國民黨執政時期極盛一時的紅十字會相似。再加上去年初業務拓展至國際合作，已有學者認為賑災基金會將繼紅十字會之後，成為台灣官方的代理組織。

對此，張景森說：「我們跟紅十字會功能完全不同。過去我們的經費在支持國內天然災害後的災民扶助，但過了這麼多年，各種災後救助法令都齊備了，政府開始有很強的災後救助能力和預算，所以我們轉向投入事前的災害預防，例如協助原住民部落改建。現在的轉型則是針對國際上比較沒有能力的國家，在發生巨大災害後去做支持。」

張景森解釋，賑災基金並不像紅十字會、世界展望會、慈濟基金會等組織，具備實際執行救援的能力，因此未來將會把這些組織視為合作夥伴。而原本轉收結餘款作為平日防災的任務，這次也不見得會發生。

一來因為10億在烏克蘭戰事中可謂是杯水車薪，理應不會有所謂的「結餘」。就算有，也會用在相應的計畫上，例如國內NGOs要到當地做災後重建，或甚至有烏克蘭人未來合法來台尋求庇護時，也不排除可作為協助款。

政府真的是信任保障嗎？

此次台灣除了賑災基金會與外交部開啟的募款，其他如芥菜種會、好鄰居協會、世界展望會、無國界醫生、慈濟基金會和紅十字會等，也都在各自推動烏克蘭募款。

其中許多組織平日就已經在各國長久運作相關計畫，無論是國際發展的專業網絡和人才，還是衝突與災害救援的知識和執行力，都遠勝過賑災基金會；以民間組織的身分能反映出的需求、能做的事和能說的話，更遠比動輒得咎的外交部來得有彈性。

然而，在官方信任值達到高點的勸募氛圍下，民間募款的聲勢往往難以匹敵。而政府壟斷信任的背後，隱含的危機是「倘若哪天連政府都不可信，我們該相信誰？」

近年由地方政府或中央發起再轉交地方使用的募款，在民眾愛心熱潮過後往往無人追蹤。2016年台南地震2年後，結餘款仍高達近20億；2018年花蓮震災募得27億，到現在只用了一半。這些剩餘款目前並不打算依往例轉入賑災基金會流用，作為防災建設並受《財團法人法》監督，而是轉入地方政府自行設立的專戶，後續使用缺乏明確的管理規範。