《菜場搜神記》：只要你的心中有阿伯魂，來到福和橋下跳蚤市集會覺得是天堂
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東西越堆越多，每個小玩具都要佔掉一小席之地，何況是一張金絲楠木桌？家中外籍看護見狀，推薦他一處寶地──福和二手市集，接著不斷代他把東西搬上車，「老闆趕快載去賣掉！」──一語雙關？
文：蘇凌
新北福和二手市集，阿伯的天堂
網路上流傳一雙北都市大哉問：「騎腳踏車到底要怎麼跨過福和橋？」
大概有一半的答案是「就直接騎上去啊」，於是前陣子，為了一逛福和橋下跳蚤市集，就這麼「直接騎上去」，結果一路和同車道疾駛機車們拼命，硬起頭皮狂踩踏板，心裡在尖叫──警察怎麼還不來抓我！
這回，友人領我騎上福和橋左側自行車道，寬敞而愜意，能俯瞰橋下攤位遮陽傘相連至天邊，在這麼一場歡快的大型園遊會上方踩腳踏車，使人讚嘆連連，朋友問我來了這麼多次，難道沒看過這樣的風景？
「對，因為我之前都違規騎右邊。」
市集鄰河濱公園，公園畔著新店溪，福和橋在上方如牙籤串起三區，若是俯瞰，大概就像一個躺在雙北交界的大串燒。幾年來，河濱公園拓出了攀岩場、網球場和操場，橋下遮蔭處，廝殺中的羽球隊和沉靜氣功團練互不干擾，偌大的場地讓人實踐各式活動想像，有大叔搬來伴唱機，擺了幾張聽眾折疊椅再放上歌本，露天卡拉就OK。
福和橋下的我，衣著鬆垮，僅作蔽體防塵之用，邋遢非常，而有另一群人，是足蹬高跟鞋、裙擺搖搖在橋下搭上另一個人的肩，萬般旖旎，於小墊步和側迴旋步中，談一場後中年戀愛────直到歌曲結束，雙方握手言謝，妳才發現他們並不認識。橋下是挑高舞池，路過的街友阿伯也停下來有樣學樣，趿著夾腳拖滑步，展開一個人的社交舞。
福和橋下有舊貨市集和傳統買菜市場，鄰著跳蚤市集，連菜市場都有淡淡的蚤味，價格特別便宜，喊價出奇乾脆。二手市集更是歷久不衰，畢竟每秒都有新品降生於世，舊物便以翻倍速度增加，即使週週光顧，每回依然覺得來到了一個新的────舊世界。
二手市集擺攤型態，是遠遠超出人的想像，規模大的，將自家貨車改裝為機械仿生體，駛到定位，左右車廂門連同車頂揚起，展開翅膀又不飛的巨型瓢蟲，十秒變形完成。最微型交易單位，索性把貨擱在不知誰的機車椅墊上，那要承擔的，便是攤位隨時被騎走的風險了。
攤上雜貨，是過期農民曆、不成對的鞋墊，於是妳困惑，大家究竟是太愛賺錢？還是過於惜物？有時翻到好貨，比如那件Fabriqué en France的純羊毛A字裙，也使妳疑惑，它是何以自香榭麗舍大道來到環河東路三段，並且五十塊？直到買回家套上，發現腰圍要命小，才忽然懂了──裙，你不是不好，只是被主人當年的腰間肉放棄。
揀起一雙台灣製真皮手工鞋，上頭還烙著一隻青蛙圖案，挺可愛，不知為何赤著腳的攤主阿姨說：「這些鞋子都我年輕時候的啦！」忽然覺得這雙鞋，二手得好有臨場感。阿姨的舊鞋，均一價一百，除了一雙球鞋說是NIKE的比較貴，兩百塊，在阿姨心中，機器代工的國外大廠牌，價值遠勝本土手工。
市集內不乏賣二手衣的攤子，其中一個舊衣攤，我稱之「餵鯉魚」，平台上堆滿衣服任人翻挖，老闆不時從廂型車內拉出幾坨衣服，登高撒入衣堆裡，眾人有如鯉魚三天沒吃飼料，拼了命搶新來的舊衣。過去老闆是久久撒下一批，現在則是每分鐘丟一兩件進鯉魚潭，而能在棉絮飛灰中待到最後、用四十塊買到一件毛呢大衣的，才是真正的贏家。
市集內的二手衣，多是四十、二十元地賤賣，獨獨有一攤，老闆是明白自己衣服的價值，看準了年輕人專來這裡淘古著，開價動輒五百九。「幾百九」這數字，在福和橋下聽起來是格外刺耳，可那和服布料製的外套又是如此好看，我閉上眼睛告訴自己：「我不在福和橋下，我在台北市東區古著店。」登時，這件外套顯得多麽便宜！
逛跳蚤市集，是一來一往的削價、翻揀、抹去臉上的塵土，是挖到寶旋即又發現為贗品的情感波伏，兩小時下來，疲憊得只想癱坐吃上一碗滷肉飯。那不成問題，這裡甚至有米粉炒、魚皮湯，夏季也不乏剉冰和豆花，小吃攤座位上清一色是穿著所謂「阿伯外套」的阿伯，袖子膨大而下擺收攏，頭戴同款鴨舌帽，用一樣粗的嗓子點一碗蚵仔麵，飽肚後再奮起，並肩重返市集廝殺。
市集內最多的，確實是「阿伯」這等生物，其屬性為早起、善鬥嘴、易入手無用之物，其能力為腳勤、善講價、易發掘可再生之舊物，只要你的心中有那麼一點阿伯魂，來到福和橋下，都會覺得是天堂。
地布上的貨物種類之龐雜，使人從來不能一言以蔽之，誰料得到海鮮味貓食和鏽鐵桶堆中，生得出一尊潔白豐腴的唐朝侍女抱羊像？或是彌勒佛和藍芽喇叭吧之間，趴有一對背上披荷葉、肚上圍兜兜的金童玉女？盯著這兩尊光著屁股對彼此露齒笑的金童和玉女，我對跳蚤市場猜不透的永恆奧秘，起了敬畏之心。
賣鳥籠的攤位，也販售整籃麵包蟲，一兩十塊，老闆說：「試吃不用錢！」像是怕我吃太多，趕緊補上一句：「吃一條不用錢。」這位老闆，我吃十條你還要給我錢呢。
其中一處專售舶來古董，攤位都佈置成了博物館，每週祭出不同舊貨收藏，使顧客有時身處戰前東洋，有時去到工業革命後的歐洲。今日展售的，是一系列押印和菓子的木雕模，涵蓋簡易線條的蔬果造型及刻工繁複的動物羽鱗圖樣，上頭都卡了當年的麵粉，各個被使用得光滑，曖曖內含油光。其中一個模子背後畫有家徽，並提了字「大正十年」，一百年前的一筆，就為那個時代留下了註記。
或有專賣台灣老件的舖子，一個機械式計程車跳表器，上頭紀錄的載客次數還停留在七一五，本體連接的「空車」小牌，可依據載客與否，上下扳動，老闆指著「乘車料金」標示處，說很多機器的第一代都來自日本，「沒有昨天的日本，沒有今天的台灣。」他肅然表示。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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