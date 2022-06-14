韓國卡車司機罷工衝擊全球供應鏈，現代汽車最大工廠產量減半
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據官方資料，罷工擾亂了鋼鐵、石化和汽車行業的運輸和生產，造成約1.6兆韓元（約台幣368億元）的損失。現代汽車表示，因為罷工它被迫削減國內工廠產量，一週以來現代最大的工廠產量減半。
韓國卡車司機罷工爭議延燒，今（14）日是罷工的第8天，韓國卡車司機對韓國國內大型和中小型企業都造成衝擊，更影響全球供應鏈，韓國政府表示抗議已經造成超過10億美元的損失。
韓國公司是半導體和鋼鐵等關鍵零組件和材料的主要供應商，貨運司機的罷工對產業影響甚鉅。產業通商資源部週一表示，罷工擾亂了鋼鐵、石化和汽車行業的運輸和生產，造成約1.6兆韓圜（約台幣368億元）的損失。
汽車、石化、半導體等產能都受影響
《經濟時報》報導，現代汽車表示，因為罷工它被迫削減國內工廠產量，一週以來現代最大的工廠產量減半。韓國最大的鋼鐵製造商浦項製鐵也因為存儲產品的空間已經用完，停止了營運一些設施。韓國最大的韓泰輪胎也表示，它不得不減少每日的發貨量。
水泥行業也面臨了相同處境，據估計，幾間水泥窯已經停產，而且至少需要一週的時間和3億韓圜才能重新啟動，據估計從上週以來一整個禮拜，水泥行業每天的收入損失約為150億韓圜。
罷工還影響了全球晶片的生產，根據《衛報》，韓國國際貿易協會（KITA） 表示，一家生產異丙醇 （IPA，一種用於清潔晶圓的材料） 的韓國公司在向一間中國公司出貨時發生問題，而這間中國公司又向晶片製造商供應晶圓。韓國國際貿易協會表示，上述韓國公司大約延遲了一週的發貨量（約90噸）。
《路透社》報導，受罷工影響的還有一間大型的韓國石化公司，該公司從位於麗水市的工廠運送異丙醇，因為運輸受阻，該公司表示只有「最低數量」的異丙醇能被運送。
不過分析師預估罷工對於大型晶片製造商的影響有限，稱三星（Samsung）和世界第二大晶片製造商海力士（SK Hynix）通常都會預留至少3個月以上的材料庫存。
煉鋼、石化和水泥行業也深受罷工衝擊。《韓國先驅報》報導，如果罷工持續，輕油裂解中心（NCC）高爐和窯爐的24小時運行系統可能會暫停。韓國石油化學工業協會主管Kim Pyung-joong表示，NCC需要24小時運轉，停止不僅需要大量的時間和金錢來重新啟動，而且還面臨爆炸等各種風險。
他補充，考慮到韓國60%的石化產品出口到海外，如果不能及時交付供應，將讓其他競爭對手接單，長遠來看，這會削弱韓國企業在海外市場的競爭力。
運輸受阻，小型企業也受影響
小型企業主們也對這次的罷工感到擔憂，十幾個小型企業在一份聯合聲明表示：「小企業主正在無助地等待，酒類、食品、農產品和漁業產品的運輸已被阻止。」韓國最大燒酒釀造商真露（HiteJinro Co Ltd）的一位員工表示，罷工導致其出貨量減少了約 40%。
韓國國際貿易協會表示自罷工以來，他們已經收到160份投訴，其中105份報告涉及向客戶交付延遲等問題。協會表示，雖然目前還沒有接獲公司破產的消息，但罷工對供應鏈的破壞會對中小企業造成不利影響。
燃料成本上升引發各地出現類似的抗議活動
韓國的通貨膨脹來到10多年來的最高水準，《新海峽時報》報導，一位卡車司機表示燃料成本的急遽上升威脅到他們的生計。而韓國國內各地都發生類似的抗議活動，截至13日為止，已有7000多人在14個地點參加抗議活動。
《衛報》報導，卡車司機工會抗議燃油價格飆升並要求保證最低工資，在與政府進行了4輪談判未能找到解決方案後，該工會誓言將繼續罷工。它在一份聲明中表示，將繼續進行總罷工，並譴責交通運輸部「既不願意談，也沒有能力解決當前的局勢。」
韓國交通部表示，除了正續與工會談判，將從軍隊徵召100輛貨運卡車，以及從地方政府機構徵召21輛汽車，以便將貨運運往主要港口。
新聞來源
- South Korea truckers’ strike threatens to disrupt computer chip production（The Guardian）
- South Korean trucker strike snarls supply chains（New Straits Times）
- South Korea strike disrupts shipments of key cleaning agent for chipmaking（Reuters）
- Cargo trucker strike sparks worries over trade competitiveness（The Korea Herald）
- Striking truck drivers in South Korea snarl supply chains（The Economic Times）
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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