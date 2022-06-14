中國「雙減政策」打擊補教業：昔日產業龍頭「新東方」轉型改做「中英語直播帶貨」
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為了讓平台活躍起來，新東方董事長俞敏洪曾親力親為在直播賣貨，也讓曾在課堂上講課的新東方老師搖身一變成為帶貨主播，一邊上課傳講知識，一邊介紹產品，如此新的直播呈現方式，很快就吸引了觀眾和消費者的注意。
中國多家補教業者因受去（2021）年「雙減政策」之影響，紛紛傳出倒閉、裁員等噩耗，中國一家教培業龍頭「新東方」也受到重擊。而在歷經辭退6萬名員工，營收減少80%的寒冬期後，如今抓緊直播商機轉型成功，成立直播間讓老師們一邊上課邊介紹產品，連帶自家股價上漲。
中國實施「雙減政策」限制補教機構經營
中國政府在去年7月提出「雙減政策」，由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，在一系列政策中，規定全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，要求提升學校課後服務水準，滿足學生多樣化需求。
另外，中國教育部負責人指出，據統計，目前針對中小學生的校外培訓機構數量十分巨大，已基本與學校數量持平，魚龍混雜、良莠不齊，如果任其發展，將形成國家教育體系之外的另一個教育體系，不僅增加學生課外負擔和家長經濟負擔，還會擾亂學校正常教育教學秩序。
因此，中國政府在「雙減政策」中，除了從嚴治理審批校外培訓機構，全面規範學生校外培訓行為外，更規定學科類培訓機構一律不得上市融資，還要統一登記為非營利機構等規範，等於變相的限制補教機構的經營，讓中國補教業者紛紛哀嚎。
「雙減政策」恐成壓垮補教業的「最後一根稻草」
雙減政策實施後，《第一財經》去年年中報導提及，業界有觀點認為，通識教育、成人教育、職業教育，或許將有可能成為下一波的潮流，但現實情況卻是教育產業的資本正在撤退，細分的業務均也受到波及。
該報導指出，華爾街英語自2000年進入中國市場以來，在中國11個城市開設71家學習中心，但因受到疫情爆發，加上雙減政策的影響，華爾街英語北區銷售負責人正式宣布破產，並要求各校長通知到各個分校員工，盡快辦理離職手續。
而新東方公司董事長俞敏洪則於今年年初在微信公眾號上發文透露，同樣受到雙減政策影響，新東方市值共下跌90%，營收減少80%，員工辭退6萬人，加上退學費、員工辭退（資遣）、教學部門退租等現金支出就將近人民幣200億元（約新台幣881億美元），因此新東方決定全面停止K9（幼兒園至九年級）的線下和線上培訓。
教培業龍頭「新東方」挺過低潮，中英語直播帶貨掀熱潮
在新東方宣布全面停止K9培訓課程後，俞敏洪則決定擴大投入於大學生市場和海外中文市場。並且以香港上市公司為主體的新東方在線，創立「東方甄選」直播賣貨系統，抓緊轉型商機，嘗試成立一個以農產品篩選和銷售為核心的電商平台。
接著，俞敏洪提到，他將直播經濟視為商業的第三次革命，第一次是大賣場，第二次是電商，第三次就是直播帶貨；因此當「東方甄選」農產品電商之路穩定後，他接著帶領新東方員工，進而創立「新東方直播間」，專門來推廣新東方的圖書、軟硬體智慧學習設備等教育產品。
為了讓平台活躍起來，俞敏洪曾親力親為在直播賣貨，也讓曾在課堂上講課的新東方老師搖身一變成為帶貨主播，一邊上課傳講知識，一邊介紹產品，如此新的直播呈現方式，很快就吸引了觀眾和消費者的注意。
此舉讓中國網友紛紛大讚「一邊介紹商品，一邊教英文，時不時穿插英語文學知識點，比正兒八經的課堂教學更有趣」，也有名從事外貿公司、英語教學的網友表示，「直播間裡講英語單詞，背詩，說張愛玲，彈吉他唱歌，這麼學院派的事，原來這些只在課堂裡出現的，竟然也出現在了直播間裡。」
新東方挺過雙減政策帶來的衝擊，如今靠著「中英雙語教學」的賣貨模式嘗試翻身。《鉅亨網》指出，新東方在線股價在13日盤中暴漲100%，報12.5港元，衝上去年6月以來最高紀錄，本月來共計狂漲逾230%。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
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