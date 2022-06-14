日圓重貶創20年新低，加速日企被併購、私有化趨勢，重塑亞洲產業供應鏈

儘管日前國際上許多經濟學家呼籲，貨幣政策是雙面刃，要求日本政府應注意日圓貶值造成的經濟危機。但由於美、日2國利差擴大，日圓仍跌跌不休，逼近1美元兌換135日圓大關，創下20年以來新低紀錄，引起日本央行憂心，而貶值勢頭也加速了日本企業朝向被併購、私有化的趨勢，亦正重塑亞洲產業供應鏈。

日圓貶值加速改變亞洲企業競爭態勢

由於歐美的通膨仍高得嚇人，各大央行加快了貨幣緊縮政策，這和維持貨幣寬鬆的日本央行形成強烈的政策差異，間接導致了海外和日本利率擴大，造成大型對沖基金賣出更多日圓，使其貶上加貶。

對此，日本財務省、金融廳和日本銀行也發出聲明表示憂心。但是根據《日經中文》報導指出，目前日本國內要求其央行改變「寬鬆貨幣政策」的市場人士仍相當稀少。

另一方面，此波歷史性的日圓貶值也將改變亞洲企業競爭的模式。根據《工商時報》描述，國際上各大資本公司正緊抓日圓貶值的機會，瘋狂奔往東京購入有價值的重大資產。

其中，最具指標性的就是日本百年企業東芝（TOSHIBA）從2015年陷入困境，醜聞爭議不絕於耳，為了跳脫困境，企業轉型成為唯一路徑，市場認為最有可能的計畫就是被私募基金私有化，下市後將徹底重整。

但受到日圓貶值影響，收購東芝成本大為降低，導致全球私募基金都湧入東京，5月中旬的初步階段，吸引10多組來自各地知名私募基金參與。

東芝並非是單一個案，根據調查機構DEALOGIC統計，2021年日本企業併購案件金額首度突破1000億美元，相較於2020年多出了250億美元。《工商時報》指出，日圓貶值將強化日企併購的動能，呈現「大私有化」的趨勢。

日本貿易結構改變，日圓貶值難刺激經濟

其實，目前日圓貶值已經很難重現過去大幅推高出口和股市上漲的局面。《日經亞洲》報導分析，其中最大個關鍵是貿易結構和勞動力市已經改變，例如：現在的日本相較於1998對世界的出口額減少了一半。

雖然在理論上，寬鬆貨幣將大量熱錢拋向市場，會刺激民眾消費推動經濟成長，但是也造就了高度仰賴能源的日本，貿易逆差日益擴大，對於大量使用「油氣能源」的企業，造成相當大的成本影響。

回顧日本歷史，日圓貶值就是雙面刃。1980年代，日本的產品大量進入美國市場，使美產生巨大貿易逆差，進而迫使日本簽下「廣場協定」強迫日圓升值，1995至1998日圓升值達111%。

當時，許多人認為當時日圓升值，造成了日本顛覆性的災難，但並非如此，那時候日本的榮景還是維持好了一段時間。

尤其1980年代，受惠於日圓升值，日本人開始在美國、歐洲進行大量投資，除了土地，辦公大樓、賓館和豪華娛樂場所都成了目標，甚至當時日資買下了洛杉磯鬧區幾乎一半房地產；以及夏威夷96%以上的投資案來自日本。

還有更驚人的，90年代末期全美10%的不動產已經是日本人的囊中之物。更以14億美元收購美國著名的國家象徵——洛克斐勒中心（Rockefeller Center）。這在當時大大增加了日本民族的自豪感。

這引起美國人的恐慌，當時輿論甚至認為這是日本第二次入侵美國，上一次是珍珠港。

貨幣政策雙面刃，關鍵在於產業競爭力

對1980年代的日本來說，日圓升值雖然削弱出口企業競爭力，但卻能換到更多美元，變相使得日本財富大量成長，並且給日本島國帶來更為便宜的鋼鐵物料，反而強化了汽車產業的發展。

還有，當時日本掌握了半導體核心技術，在全球電子產業上佔有舉足輕重的地位，各國相當依賴日本產品，因此日圓升值的一段時間裡頭，反而給日本帶來了更多驚人收入。

財經專家大塚節雄告訴《日經中文》當前日本的問題在於，已經喪失了發揮日元貶值（升值亦然）促使增強「産業競爭力」的優勢，再加上日本勞動力短缺，也使得投資變得遲緩，一再彰顯疲憊老態的產業結構。

他呼籲日本政府僅單靠單一的貨幣政策是無法提振國內經濟，且若要發揮貶值效果，也要搭配長期性的產業計劃，才有足夠效益推動經濟，否則只是讓通膨持續困擾日本的家庭和企業。

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核稿編輯：翁世航