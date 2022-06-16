朱立倫的兩岸論述趨同綠化，「九二沒有共識」對泛藍支持者強烈衝擊，國民黨恐被邊緣化

此次國民黨主席朱立倫赴美訪問，訪美期間表達國民黨一向是持「親美」對外政策取向；同時更表達在「反共」目標上與美國具有共同歷史記憶，當前也支持及配合拜登（Joe Biden）政府政策。

值得關注是，朱立倫避談「九二共識」，而是提「九二會談的共識」，認為「九二共識是沒有共識的共識」；從競選黨主席時所提出「親美和中」，轉向「親美反共」路線；對於「九二共識」說法，也認為是一種「建設性模糊」、「創造性模糊」。

綜觀朱立倫的兩岸政策論述，與民進黨具有頗多雷同相似之處，這種趨同綠化，一旦成為國民黨兩岸路線，國民黨恐被邊緣化。

此引發台灣社會高度爭論，一石激起千層浪。贊成者認為朱立倫的兩岸論述，旨在去除民進黨對國民黨之「標籤化」、「汚名化」，從此國民黨可以與民進黨爭取台灣未來發展的主導權及話語權，以此競爭台灣民意支持，避免國民黨一再被醜化及被攻擊。反對者則認為，朱立倫兩岸路線已產生「雙悖論」，不僅悖離自身競選黨主席所倡議「親美和中」路線，轉向「親美反共」路線；同時，也悖離馬英九「九二共識、一中各表」路線，斷裂成「九二共識是沒有共識的共識」。

國民黨主席宣稱持守「親美反共」路線，恐難重啟國共論壇及進行國共互動，中共當局也恐不願與之對話。而在國民黨兩岸路線倒退後，是否會對中共當局造成衝擊誤認為一個「願統」政黨組織力量消褪，其對兩岸關係是否造成「雪上加霜」惡性循環呢？在國民黨兩岸路線失去緩衝角色及作用後，是否產生「自我邊緣化」呢？反使兩岸關係更顯入螺旋敵意呢？此頗值關注。

首先，混淆國民黨兩岸路線與民進黨之差異化

朱立倫提出「九二共識」是「沒有共識的共識」，沒有強化「九二共識」此既有優勢政治強項，反而視之為負擔。此種凸顯「反共」、「九二共識」是「沒有共識的共識」，不僅喪失既有兩岸政策優勢，也易與民進黨不承認「九二共識」的兩岸路線相混淆。

更不適當是，朱立倫所言：「九二共識是沒有共識的共識」，此言係出自民進黨籍的陳水扁。當年陳水扁因提出「一邊一國論」，被視為「麻煩製造者」。難道國民黨要用民進黨政策語言，來搶奪兩岸關係主導權及話語權嗎？

朱立倫提出「九二共識」是「沒有共識的共識」，若是從學界的詮釋或許算是一種「另類詮釋」，然而「九二共識」曾經在馬英九執政期間（2008－2016），發揮穩定兩岸關係發展之「定海神針」作用。

兩岸當局因有「九二共識」之共同政治基礎，始能恢復兩岸兩會對話協商簽署23項協議；具「外交休兵」默契，得以保有22個邦交國及參與國際刑警組織、世界衛生組織及國際刑警組織年會。在兩岸當局欠缺「九二共識」前提下，兩岸無法對話協商沒有簽署一項協議；欠缺「外交休兵」導致減少八個邦交國，前述三個組織年會皆無法參與；更遭致頻繁軍事演習威懾、軍機及軍艦繞道巡視。

如此穩定兩岸關係的共同基礎，豈能用「沒有共識的共識」詮釋之。

其次，朱立倫未能明確化「九二共識」，作為與民進黨兩岸路線區隔，恐喪失兩岸路線主導權

本來國民黨主張「九二共識」，可以差異化、區隔化民進黨不承認「九二共識」路線，而現在國民黨與民進黨在「九二共識」認知上產生「歷史上耦合」，反而混淆國民黨兩岸路線與民進黨之區別。國民黨若提出「反對台獨」，堅定「九二共識」是「一中各表」，反而在政治市場中更具與民進黨形成差異化、區隔化的政治效果。

國民黨的政策長項及有效治理能力，即是解決兩岸問題能力、緩和兩岸關係緊張及維護台灣國際生存空間，一旦遠離「九二共識」，就與民進黨不承認「九二共識」無所差異。一個對兩岸問題解決能力跟民進黨毫無顯著差異政黨，將會喪失泛藍民眾對其政黨認同支持，不利於其未來重新執政，即使執政也無法緩解兩岸敵對關係。

復次，朱立倫未能旗幟鮮明揭櫫「反對台獨」，作為明顯與民進黨兩岸路線之重要區隔

朱立倫訪美前，適逢美國國務院二度更新官網，其中美台關係現況描述成果清單（fact sheet），移除舊版「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」文字，新增「基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的長期『一個中國』政策。」後因中共當局嚴重抗議，美國又把「不支持台獨」重新列入。

從美國兩岸政策時而走向「戰略清晰」，時而轉向「戰略模糊」；從「不支持台獨」到「反對台獨」，此為美中共識，也是國民黨與中共當局、美國兩岸政策的「共同交集」。

既然「反對台獨」是國民黨、中共及美國的「共同交集」，很可惜朱立倫並未在訪美期間充分表述。從民進黨的政黨屬性來說，尤其1991年通過《台獨公投黨綱》仍宣稱依據公民投票程序，建立主權獨立的「台灣共和國」。

民進黨難以公開宣稱「不支持台獨」或「反對台獨」，如此將背離深綠選民，無法達成選票極大化作用。民進黨最多也只能表述「不會追求法理獨立」、「執政不會也不必宣布獨立」，避免成為美國兩岸政策之「麻煩製造者」。國民黨本身反對台獨，真正維護兩岸現狀，符合美國兩岸政策反對台海任何一方單方片面「改變現狀」，不會成為「麻煩製造者」。

Photo Credit: 國民黨提供

再者，朱立倫在美言論「親美反共不反台獨」，與民進黨兩岸路線之「趨同化」、「模糊化」，反而降低其政黨認同及支持度。這不僅無法取得中間選民認同及支持，也會失去深藍基本盤支持與喪失處理兩岸事務優勢，導致國民黨兩岸路線被邊緣化。