朱立倫的兩岸論述趨同綠化，「九二沒有共識」對泛藍支持者強烈衝擊，國民黨恐被邊緣化
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朱立倫所言：「九二共識是沒有共識的共識」，此言係出自民進黨籍的陳水扁。當年陳水扁因提出「一邊一國論」，被視為「麻煩製造者」。難道國民黨要用民進黨政策語言，來搶奪兩岸關係主導權及話語權嗎？
此次國民黨主席朱立倫赴美訪問，訪美期間表達國民黨一向是持「親美」對外政策取向；同時更表達在「反共」目標上與美國具有共同歷史記憶，當前也支持及配合拜登（Joe Biden）政府政策。
值得關注是，朱立倫避談「九二共識」，而是提「九二會談的共識」，認為「九二共識是沒有共識的共識」；從競選黨主席時所提出「親美和中」，轉向「親美反共」路線；對於「九二共識」說法，也認為是一種「建設性模糊」、「創造性模糊」。
綜觀朱立倫的兩岸政策論述，與民進黨具有頗多雷同相似之處，這種趨同綠化，一旦成為國民黨兩岸路線，國民黨恐被邊緣化。
此引發台灣社會高度爭論，一石激起千層浪。贊成者認為朱立倫的兩岸論述，旨在去除民進黨對國民黨之「標籤化」、「汚名化」，從此國民黨可以與民進黨爭取台灣未來發展的主導權及話語權，以此競爭台灣民意支持，避免國民黨一再被醜化及被攻擊。反對者則認為，朱立倫兩岸路線已產生「雙悖論」，不僅悖離自身競選黨主席所倡議「親美和中」路線，轉向「親美反共」路線；同時，也悖離馬英九「九二共識、一中各表」路線，斷裂成「九二共識是沒有共識的共識」。
國民黨主席宣稱持守「親美反共」路線，恐難重啟國共論壇及進行國共互動，中共當局也恐不願與之對話。而在國民黨兩岸路線倒退後，是否會對中共當局造成衝擊誤認為一個「願統」政黨組織力量消褪，其對兩岸關係是否造成「雪上加霜」惡性循環呢？在國民黨兩岸路線失去緩衝角色及作用後，是否產生「自我邊緣化」呢？反使兩岸關係更顯入螺旋敵意呢？此頗值關注。
首先，混淆國民黨兩岸路線與民進黨之差異化
朱立倫提出「九二共識」是「沒有共識的共識」，沒有強化「九二共識」此既有優勢政治強項，反而視之為負擔。此種凸顯「反共」、「九二共識」是「沒有共識的共識」，不僅喪失既有兩岸政策優勢，也易與民進黨不承認「九二共識」的兩岸路線相混淆。
更不適當是，朱立倫所言：「九二共識是沒有共識的共識」，此言係出自民進黨籍的陳水扁。當年陳水扁因提出「一邊一國論」，被視為「麻煩製造者」。難道國民黨要用民進黨政策語言，來搶奪兩岸關係主導權及話語權嗎？
朱立倫提出「九二共識」是「沒有共識的共識」，若是從學界的詮釋或許算是一種「另類詮釋」，然而「九二共識」曾經在馬英九執政期間（2008－2016），發揮穩定兩岸關係發展之「定海神針」作用。
兩岸當局因有「九二共識」之共同政治基礎，始能恢復兩岸兩會對話協商簽署23項協議；具「外交休兵」默契，得以保有22個邦交國及參與國際刑警組織、世界衛生組織及國際刑警組織年會。在兩岸當局欠缺「九二共識」前提下，兩岸無法對話協商沒有簽署一項協議；欠缺「外交休兵」導致減少八個邦交國，前述三個組織年會皆無法參與；更遭致頻繁軍事演習威懾、軍機及軍艦繞道巡視。
如此穩定兩岸關係的共同基礎，豈能用「沒有共識的共識」詮釋之。
其次，朱立倫未能明確化「九二共識」，作為與民進黨兩岸路線區隔，恐喪失兩岸路線主導權
本來國民黨主張「九二共識」，可以差異化、區隔化民進黨不承認「九二共識」路線，而現在國民黨與民進黨在「九二共識」認知上產生「歷史上耦合」，反而混淆國民黨兩岸路線與民進黨之區別。國民黨若提出「反對台獨」，堅定「九二共識」是「一中各表」，反而在政治市場中更具與民進黨形成差異化、區隔化的政治效果。
國民黨的政策長項及有效治理能力，即是解決兩岸問題能力、緩和兩岸關係緊張及維護台灣國際生存空間，一旦遠離「九二共識」，就與民進黨不承認「九二共識」無所差異。一個對兩岸問題解決能力跟民進黨毫無顯著差異政黨，將會喪失泛藍民眾對其政黨認同支持，不利於其未來重新執政，即使執政也無法緩解兩岸敵對關係。
復次，朱立倫未能旗幟鮮明揭櫫「反對台獨」，作為明顯與民進黨兩岸路線之重要區隔
朱立倫訪美前，適逢美國國務院二度更新官網，其中美台關係現況描述成果清單（fact sheet），移除舊版「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」文字，新增「基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的長期『一個中國』政策。」後因中共當局嚴重抗議，美國又把「不支持台獨」重新列入。
從美國兩岸政策時而走向「戰略清晰」，時而轉向「戰略模糊」；從「不支持台獨」到「反對台獨」，此為美中共識，也是國民黨與中共當局、美國兩岸政策的「共同交集」。
既然「反對台獨」是國民黨、中共及美國的「共同交集」，很可惜朱立倫並未在訪美期間充分表述。從民進黨的政黨屬性來說，尤其1991年通過《台獨公投黨綱》仍宣稱依據公民投票程序，建立主權獨立的「台灣共和國」。
民進黨難以公開宣稱「不支持台獨」或「反對台獨」，如此將背離深綠選民，無法達成選票極大化作用。民進黨最多也只能表述「不會追求法理獨立」、「執政不會也不必宣布獨立」，避免成為美國兩岸政策之「麻煩製造者」。國民黨本身反對台獨，真正維護兩岸現狀，符合美國兩岸政策反對台海任何一方單方片面「改變現狀」，不會成為「麻煩製造者」。
再者，朱立倫在美言論「親美反共不反台獨」，與民進黨兩岸路線之「趨同化」、「模糊化」，反而降低其政黨認同及支持度。這不僅無法取得中間選民認同及支持，也會失去深藍基本盤支持與喪失處理兩岸事務優勢，導致國民黨兩岸路線被邊緣化。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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