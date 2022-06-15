美中全面攤牌的概率正在上升，進入前所未有的「M型新冷戰模式」

當下國際體系與冷戰時期最大差異是，一個全面對抗的零和體系，因為在全球化與新安全觀的驅動下，國家間的合作與互賴仍有其必要性，特別是在疫情治理、氣候變遷、糧食安全等議題中有其迫切性，使得美中關係必須動態調整修正，避免陷入全面衝突對抗或安全困境的陷阱中。

然而，習近平在各個領域意圖改變現狀的「修正主義國家」角色，必然使得美中關係難以回到改革開放以來的友好狀態，同時也讓美國自由派逐漸放棄戰略模糊與交往政策的傳統。

再進一步延伸，由於俄烏戰事爆發，北京態度曖昧一直不願對莫斯科採取強硬立場，國際問題專家甚至擔心，中共高層誤以為美國與北約目前將戰略重心置於歐洲，印太地區將出現局部性的權力真空，習近平基於二十大的權力考量，抑或是基於威權政體的制度慣性，在內部出現問題時，透過輸出危機轉移內部矛盾的「戰爭邊緣」策略，在台海挑起事端或引爆戰爭。

在此之下，美國目前採取一系列預防性外交措施，就是為了避免中國在行動前犯下「高估自己，低估對手」的錯誤。

美中全面「攤牌」的概率正在上升

現下，世界格局與美中關係將出現一種微妙的迴圈狀態，必須提防對手超前部署進行先發制人的攻擊，所以必須進行某種遏阻行為；但是如果遏制行動造成對手的過度不安全感，反而誘發其採取冒險策略。

二戰時期，日本之所以偷襲珍珠港掀起太平洋戰爭，乃是因為軍閥認為再不動手，將因為被經濟制裁後將坐以待斃，山本五十六明知道日本無法支撐一場長期的消耗戰，如何在短期之內贏得一場重大的戰場勝利，透過「戰術達成戰略」目標，藉此換取一個體面的和談條件。

中國智庫近日一份報告指出，美中全面「攤牌」的概率正在上升，包括大型軍事對抗。分析人士表示，美中關係進入一種前所未有的「M型新冷戰模式」，其中一端是兩方都為全面軍事對抗在做準備，另外一端是兩方也都想盡辦法壓下這場大型戰爭，美中關係就在兩個端點間不斷擺盪，緊張關係將成為新常態。