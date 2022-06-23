《毒物專家看台灣與世界》：金正男在吉隆坡機場遇刺身亡，顯示北韓的化學武器已經相當進步
我們想讓你知道的是
VX神經毒劑非常危險，因此美國陸軍想出了二元配方，使用的兩種前體本身雖然無毒，然而一旦混合之後，就會轉變成劇毒的VX神經毒劑。不過在調查過這次馬來西亞提供的化合物之後，會發現北韓使用了與美國陸軍不同的獨特二元配方。
文：杜祖健
神經毒劑殺人事件
從人類有歷史紀錄以來，使用毒藥進行暗殺的記載屢見不鮮，不過大都是因個人理由而下毒殺人，由國家主導的殺人行為則鮮少為人所知。因此，在這裡我想談談幾件由國家或團體進行的毒殺事件。
VX神經毒劑的殺人事件
VX神經毒劑是由英國開發，美國陸軍完成的一種神經毒氣，比起知名的沙林毒氣【譯註1】，它有著更強的毒性且不易揮發，可以長時間在地上飄散。人們在一九五〇年代後期才得知VX的存在，而實際上真正大規模使用則要到奧姆真理教【譯註2】事件時。奧姆真理教在一九九四年十二月及一九九五年一月，對反對奧姆真理教的兩名人士使用了VX神經毒劑，導致兩人重傷。至於全世界首次使用VX的致死案例，則是奧姆真理教於一九九四年十二月十二日殺害濱口忠仁的事件。
重傷的兩人之所以大難不死，是因為只有脖子附近沾染，沒有直接將VX注射進體內。奧姆真理教一夥先將VX灌入針筒，接上橡膠管後滴到脖子附近。VX神經毒劑就這樣經過皮膚滲透進體內。不過經由皮膚滲入，毒劑在體內運行的速度會比直接注射來得更慢，因此這兩人才會是重傷，而非當場死亡。
至於濱口忠仁，則是受到六名奧姆真理教信徒的襲擊並被強行注射了VX神經毒劑。濱口是名柔道選手，雖然當下進行了頑強的抵抗，但因受到六名真理教信徒圍攻，仍然寡不敵眾，加上被注射了VX神經毒劑，最後不支倒地身亡。濱口被殺的當時，沒人知道死因為何，只檢查出有一邊的瞳孔縮小。
一九九五年三月二十日的地下鐵事件之後，多名奧姆真理教信徒遭到逮捕。當時對濱口注射VX神經毒劑的山形明在向警方自首之後，有關當局才知道濱口是死於VX神經毒劑。山形明因為自首減刑而被免除了死刑，判入監二十年，現仍在獄中服刑。製作VX神經毒劑的土谷正實被判處死刑，還有另一名叫作中川智正的犯人也被處以死刑。
雖然VX神經毒劑是由土谷所製造，但警方調查相關資料卻怎樣也找不出製作方式。一九九四年的《現代化學》九月號中，我曾依出版社的請託，撰寫了一篇類似沙林毒氣的神經毒劑文章，裡頭就提到可以從土壤檢測出沙林毒氣。看到這篇文章的日本警方聯絡了我，取得檢測方法並找到奧姆真理教製造沙林毒氣的證據，日本天皇也因此特地頒贈旭日中綬章【譯註3】給我。土谷正實在同一篇文章中找到了VX的製造方法，花費一個月製作出了VX神經毒劑。所以日本警方和土谷其實都是看了同一篇文章。
金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇刺
二〇一七年二月十三日，馬來西亞首都吉隆坡發生了VX神經毒劑的暗殺事件，在全世界引起相當大的震撼。這起事件在日本也同樣受到社會大眾的關注，但是因為和奧姆真理教的中川智正扯上了關係。
某天，我突然收到中川智正死刑犯透過後藤律師寄來的電子信件。信中提到，從被害者金正男的症狀來看，毒藥是VX神經毒劑的可能性極大。我大吃一驚，連忙將這封信件轉給人在吉隆坡的《每日新聞》記者岸達也。岸達也也對信件內容大為震驚，趕緊寫成報導送往《每日新聞》總公司。總公司判斷這是篇重要報導，於二月二十五日的早報及晚報進行了大篇幅報導，標題為〈金正男氏殺害、オウム中川死刑囚「あれはVX」発表前に〉。
金正男是在馬來西亞的吉隆坡機場內被殺害的，所以監視器有留下紀錄。根據監視器的影片顯示，有位印尼女性用手在金正男的臉上抹了一下，然後馬上就有另一名越南女性也用手在金正男的臉上塗抹了東西，沒多久金正男就於二十分鐘之後死亡。根據馬來西亞警方檢驗結果，他們從印尼籍女性身上檢測出一種化合物，但從越南女性身上找到了數種與VX神經毒劑類似的化合物，而金正男則驗出大量的化合物。這大概是使用了VX的二元配方。
VX神經毒劑非常危險，因此美國陸軍想出了二元配方，使用的兩種前體【譯註4】本身雖然無毒，然而一旦混合之後，就會轉變成劇毒的VX神經毒劑。不過在調查過這次馬來西亞提供的化合物之後，會發現北韓使用了與美國陸軍不同的獨特二元配方。換句話說，經由兩名女性用手在金正男臉上塗抹時，金正男的臉上就即刻生成了VX神經毒劑。美國政府派三人到加州與我討論VX一事，後來帶了種種資料回華盛頓。美國陸軍集結了華盛頓特區的專家們進行討論，結果認為我的答案是正確的，得出了北韓的化學武器已經相當進步的結論。
Novichok的致死事件
Novichok（諾維喬克，在俄語中是「新人」的意思）這種神經毒劑，近期成了一大問題。二〇一八年三月四日，居住在英國的前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和她的女兒尤莉亞（Yulia）遭人使用諾維喬克襲擊，一時間陷入了意識不清的重症狀態。同一年的三月十二日，英國政府發表了這是一起使用諾維喬克神經毒劑的暗殺未遂事件。俄羅斯當然馬上撇清與這起事件的關係，但仍演變成兩國互相驅逐外交官的嚴重事態，成為全世界的一大話題。那麼這起事件中使用的諾維喬克是一種怎樣的神經毒劑呢？
諾維喬克是一種和沙林毒氣、VX相同的神經毒劑，但毒性比VX還要強上十倍，是神經毒劑中毒性最強的。沙林毒氣是第二次世界大戰時德國所開發出來的，VX是一九五八年在英國進行研究，一九六〇年代由美國陸軍製成。VX在當時被稱為是全世界最強的神經毒劑，促使蘇聯也開始著手研究、開發與VX類似的神經毒劑，這就是諾維喬克。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」