《毒物專家看台灣與世界》：金正男在吉隆坡機場遇刺身亡，顯示北韓的化學武器已經相當進步

文：杜祖健

神經毒劑殺人事件

從人類有歷史紀錄以來，使用毒藥進行暗殺的記載屢見不鮮，不過大都是因個人理由而下毒殺人，由國家主導的殺人行為則鮮少為人所知。因此，在這裡我想談談幾件由國家或團體進行的毒殺事件。

VX神經毒劑的殺人事件

VX神經毒劑是由英國開發，美國陸軍完成的一種神經毒氣，比起知名的沙林毒氣【譯註1】，它有著更強的毒性且不易揮發，可以長時間在地上飄散。人們在一九五〇年代後期才得知VX的存在，而實際上真正大規模使用則要到奧姆真理教【譯註2】事件時。奧姆真理教在一九九四年十二月及一九九五年一月，對反對奧姆真理教的兩名人士使用了VX神經毒劑，導致兩人重傷。至於全世界首次使用VX的致死案例，則是奧姆真理教於一九九四年十二月十二日殺害濱口忠仁的事件。

重傷的兩人之所以大難不死，是因為只有脖子附近沾染，沒有直接將VX注射進體內。奧姆真理教一夥先將VX灌入針筒，接上橡膠管後滴到脖子附近。VX神經毒劑就這樣經過皮膚滲透進體內。不過經由皮膚滲入，毒劑在體內運行的速度會比直接注射來得更慢，因此這兩人才會是重傷，而非當場死亡。

至於濱口忠仁，則是受到六名奧姆真理教信徒的襲擊並被強行注射了VX神經毒劑。濱口是名柔道選手，雖然當下進行了頑強的抵抗，但因受到六名真理教信徒圍攻，仍然寡不敵眾，加上被注射了VX神經毒劑，最後不支倒地身亡。濱口被殺的當時，沒人知道死因為何，只檢查出有一邊的瞳孔縮小。

一九九五年三月二十日的地下鐵事件之後，多名奧姆真理教信徒遭到逮捕。當時對濱口注射VX神經毒劑的山形明在向警方自首之後，有關當局才知道濱口是死於VX神經毒劑。山形明因為自首減刑而被免除了死刑，判入監二十年，現仍在獄中服刑。製作VX神經毒劑的土谷正實被判處死刑，還有另一名叫作中川智正的犯人也被處以死刑。

雖然VX神經毒劑是由土谷所製造，但警方調查相關資料卻怎樣也找不出製作方式。一九九四年的《現代化學》九月號中，我曾依出版社的請託，撰寫了一篇類似沙林毒氣的神經毒劑文章，裡頭就提到可以從土壤檢測出沙林毒氣。看到這篇文章的日本警方聯絡了我，取得檢測方法並找到奧姆真理教製造沙林毒氣的證據，日本天皇也因此特地頒贈旭日中綬章【譯註3】給我。土谷正實在同一篇文章中找到了VX的製造方法，花費一個月製作出了VX神經毒劑。所以日本警方和土谷其實都是看了同一篇文章。

金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇刺

二〇一七年二月十三日，馬來西亞首都吉隆坡發生了VX神經毒劑的暗殺事件，在全世界引起相當大的震撼。這起事件在日本也同樣受到社會大眾的關注，但是因為和奧姆真理教的中川智正扯上了關係。

某天，我突然收到中川智正死刑犯透過後藤律師寄來的電子信件。信中提到，從被害者金正男的症狀來看，毒藥是VX神經毒劑的可能性極大。我大吃一驚，連忙將這封信件轉給人在吉隆坡的《每日新聞》記者岸達也。岸達也也對信件內容大為震驚，趕緊寫成報導送往《每日新聞》總公司。總公司判斷這是篇重要報導，於二月二十五日的早報及晚報進行了大篇幅報導，標題為〈金正男氏殺害、オウム中川死刑囚「あれはVX」発表前に〉。

金正男是在馬來西亞的吉隆坡機場內被殺害的，所以監視器有留下紀錄。根據監視器的影片顯示，有位印尼女性用手在金正男的臉上抹了一下，然後馬上就有另一名越南女性也用手在金正男的臉上塗抹了東西，沒多久金正男就於二十分鐘之後死亡。根據馬來西亞警方檢驗結果，他們從印尼籍女性身上檢測出一種化合物，但從越南女性身上找到了數種與VX神經毒劑類似的化合物，而金正男則驗出大量的化合物。這大概是使用了VX的二元配方。

VX神經毒劑非常危險，因此美國陸軍想出了二元配方，使用的兩種前體【譯註4】本身雖然無毒，然而一旦混合之後，就會轉變成劇毒的VX神經毒劑。不過在調查過這次馬來西亞提供的化合物之後，會發現北韓使用了與美國陸軍不同的獨特二元配方。換句話說，經由兩名女性用手在金正男臉上塗抹時，金正男的臉上就即刻生成了VX神經毒劑。美國政府派三人到加州與我討論VX一事，後來帶了種種資料回華盛頓。美國陸軍集結了華盛頓特區的專家們進行討論，結果認為我的答案是正確的，得出了北韓的化學武器已經相當進步的結論。

Novichok的致死事件

Novichok（諾維喬克，在俄語中是「新人」的意思）這種神經毒劑，近期成了一大問題。二〇一八年三月四日，居住在英國的前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和她的女兒尤莉亞（Yulia）遭人使用諾維喬克襲擊，一時間陷入了意識不清的重症狀態。同一年的三月十二日，英國政府發表了這是一起使用諾維喬克神經毒劑的暗殺未遂事件。俄羅斯當然馬上撇清與這起事件的關係，但仍演變成兩國互相驅逐外交官的嚴重事態，成為全世界的一大話題。那麼這起事件中使用的諾維喬克是一種怎樣的神經毒劑呢？

諾維喬克是一種和沙林毒氣、VX相同的神經毒劑，但毒性比VX還要強上十倍，是神經毒劑中毒性最強的。沙林毒氣是第二次世界大戰時德國所開發出來的，VX是一九五八年在英國進行研究，一九六〇年代由美國陸軍製成。VX在當時被稱為是全世界最強的神經毒劑，促使蘇聯也開始著手研究、開發與VX類似的神經毒劑，這就是諾維喬克。