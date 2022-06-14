紐時：烏俄衝突敲響警鐘，促台灣防務變革
我們想讓你知道的是
《紐約時報》報導，俄羅斯侵烏造成台灣防務的升級。台灣許多人過去不太關心中國的進展，不是認命服輸就是盲目樂觀相信美國會來支援，如今態度顯有轉變。蔡總統試圖利用俄烏衝突來推動政策，任命一個專家小組來研究烏克蘭戰略，也正考慮延長兵役役期為一年。
（中央社）《紐約時報》報導，烏克蘭抵抗俄羅斯的表現給許多台灣人上了一課，若戰術及武器運用得宜，可減緩強大的侵略攻勢。但這也是個顯示台灣或許尚未準備好應對全面攻擊的警訊。
《紐約時報》一篇刊登於13日的報導提到，許多人認為，台灣的國防裝備不夠精良、人員不夠充足。總統蔡英文矢言捍衛台灣，同時也努力要讓軍人領袖階層接受新的戰略願景。
斥巨資打造專業部隊
台灣花費鉅資採購戰機、潛艦，義務役軍人卻幾乎沒有足夠彈藥可供訓練。不少人認為兵役役期太短，預備役計畫又不夠嚴格。軍方正打造一支專業部隊，但也苦於招募並留住技術熟練的軍人。
如今，烏克蘭成了促進變革的推力。
在台北工作的電腦工程師吳權勳（Wu Chiuan-syun，音譯）3月與其他預備役在中部潮濕茂密的森林裡集合，他們受訓的時間比近年其他梯次更長也更辛苦。他說，指揮官幾乎每天都提醒他們，來自中國的威脅日益增長。
31歲的吳權勳說：「烏克蘭的例子讓我們知道，必須先展現自我防衛的決心，其他人才會來幫忙。」
兩岸關係緊張，戰爭憂慮升溫
美國總統拜登5月說，若中國攻台，美國會採軍事介入。但美方並未給予明確的安全保證，希望這種策略既能避免挑釁北京、也不鼓勵台灣宣布正式獨立。
中國國家主席習近平說他希望兩岸和平統一，且可能忌憚攻台後會面臨的巨大經濟和外交打擊，但中國國防部長魏鳳和近日也表示，為了台灣，北京「不惜一戰」。中方幾乎每天派戰機飛到台灣周圍，上月有一天甚至達到單日30架。
令人擔心的是，這種操作可能有意無意地變成衝突的前奏。
台灣的前防長蔡明憲說：「不能再等了，我們正與時間賽跑。俄羅斯一眨眼就入侵了烏克蘭，誰知道中國人民解放軍什麼時候會選擇攻打台灣？」
今（2022）年1月的幾次軍事演習旨在向中國展現武力，但也反映出台灣國防戰略核心的持續衝突。
台灣數十年來採購或研發傳統昂貴武器以因應中國侵略的威脅，但中國耗巨資建造當今全球最龐大軍隊之一，火力早就勝過台灣。
美國官員和一些台灣戰略家眼見這種不平衡日漸擴大，最近開始加速推動台灣累積大量的較小型武器，包括海軍艦艇，例如在演習中能迅速布下水雷以阻止部隊登陸的船艦。
支持這種戰略的人說，台灣可和烏克蘭一樣輕鬆部署肩射型的對空刺針（Stinger）飛彈，以及用來攻擊船艦的可攜式魚叉（Harpoon）飛彈，這些武器不像戰車和大型戰艦那麼容易被鎖定或摧毀。
中國若要對台發動陸海空全面襲擊，會比俄國侵略烏克蘭的情況更複雜，但有些美國和台灣國防官員認為，北京當局有可能在未來幾年做到。
目前的希望是，如果嚇阻不成，還能用所謂以小博大的「豪豬戰略」（Porcupine strategy）讓台灣爭取時間等待美國來援。
蔡總統依照戰略轉變採購了魚叉飛彈等武器，卻面臨部分軍事領袖的反對。他們認為，較小型武器不足以有效對抗中國。軍方領袖說，能打到中國本土的長程飛彈才能嚇阻北京；當中國軍方騷擾台灣周圍，戰機可加以應對；大型計畫在政治上也比較受歡迎。
若中國犯台，除非美國及盟國協助，否則幾乎可以肯定台灣的防務會崩潰。台灣有些人認為，在沒有具體支援承諾的情況下放棄殺傷力最大的武器，風險太大了。
不能肯定美國來援，政府試圖充實兵力
國防安全研究院研究員歐錫富說：「我們不能肯定美國會來援，所以台灣需要一些打擊能力，否則就是坐以待斃。」
蔡總統政府也正考慮延長兵役役期為一年。
台灣許多人過去不太關心中國的進展，不是認命服輸就是盲目樂觀相信美國會來支援，如今態度顯有轉變。蔡總統也試圖利用俄烏衝突來推動政策，任命一個專家小組來研究烏克蘭戰略。
報導指出，問題在於蔡總統能否順利推動一些可能不太受歡迎的變革，例如進一步提高軍事支出。台灣軍事支出目前只占國內生產總值的2%多一些。
與此同時，有些公民未雨綢繆。近期的一個週六，一群人在台北附近一處停車場模擬槍戰，這是由教授基礎急救和射擊技巧的「極光訓練」公司開設的課程之一，使用的是逼真的氣槍。
21歲的軍校生石丹尼（Danny Shi，音譯）說，他報名這項課程是因為擔心自己在校得到的實務經驗不足，而他想為最壞的情況做好準備。
他說：「身為台灣人，我覺得我們應該更認真看待備戰這件事。」
新聞來源
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。