賺一票的代價是什麼？不投資底層技術的企業，終究會落到大國的餐桌上

文:謝悟增(未成年就開始創業,破產過兩次,幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法,由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手,破解創辦人及創始團隊的思維天花板,助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人)

小台村最近面臨嚴重的缺水問題,村長很著急,辦了一場創業競賽,招募全村的創業家想辦法。

一位深諳人情世故的創業家腦筋動很快,他動用關係找到一口水井,聘用村莊男丁挑水,每挑一擔水就給分潤,大家為了賺更多,全村的人忙進忙出整天都在挑水。井水的水源並不充裕,一下子就乾涸了,但是對這位創業家來說沒影響,他早已透過炒水井附近的地皮,賺了一筆大錢。

另一位年輕不懂事的創業家,他背著包包隔天就出門,幾年之後他帶著一批工人在村裡蓋了一座自來水廠,徹底解決缺水問題。原來這些年,他去找了一個水源豐沛之地,又找了許多投資人,開始沿路鋪設管線到村莊,最終可以賣水給村民,也賺了一筆錢。最重要的是,因為有了自來水廠,村民的時間可以花在除了挑水之外其他有價值的活動。

雖然我們都說這個社會比的就是誰賺的錢多,但其實我們內心很清楚,這兩個創業家的思維層次完全不同,年輕不懂事的那位創業家更具全局思維,他的創業替社會創造更大的附加價值,同時也實踐ESG。

最近我在綠學院開了場小聚,和參與者聊綠色創業家的三個思維層次,幾位會員提到自己從小到大深受西方傳播的「普世價值」薰陶,相信民主、人權、女性主義、法治、資本主義等思想比東方文化更好。但是過去幾年看美國各種毫無節制的雙標行為,感覺自己的價值體系崩壞了,加上新冠疫情帶來的衝擊,不知道還能相信什麼。

我們來看上面這個故事,確實,商業的目的就是營利,當企業營利之後,鼓勵企業將獲取的利益再次投入發展,也就是所謂的將本求利,最後成為資本家。資本家就是資本社會中最被歌頌的一群人,通常也是最有實權的一群人。我們今天能過著古人完全想像不到的舒適日子,很大部分都是靠著資本的運作、資本家的貢獻。

「賺一票」幫缺水的小台村解決了眼前嚴重的缺水問題,讓全村的人有事情做,創業家有地皮炒,村長連任想必也很輕鬆,這不是我們大家稱頌的三贏嗎?有什麼不好嗎?

賺一票讓我們付出的代價是什麼?為什麼村裡會缺水?有什麼系統性問題(例如氣候變遷)在賺錢之餘是被忽略的?

每一套價值都有當代時空背景養成的條件,當時空背景不同,價值自然會開始演化,這就是綠學院常講的,我們需要由「終局思維」轉為無終點的「演化思維」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

ESG浪潮與最近的碳中和、淨零排放讓我們重新思考,清新的空氣、肥沃的土壤、蒼翠的森林,這些大自然提供的環境服務是不是應該是免費的?污染、廢水、廢氣、溫室氣體是不是應該開始貼上價格標?小台村的村民每天挑完水之後,再也沒有時間、心力處理人生其他的問題,這是社會資本最應該被擺放的方式嗎?這也是我在做企業培訓時會與學員討論的問題。

當一口又一口水井乾涸的現實,與ESG思維交融催化,我們正在擴張利潤的定義,將環境和社會的「利潤」也納入其中,這樣的思維跟「儒商」其實並無二異,如果你對西方價值失望,不妨回頭翻找中華文化五千年來累積的軟資產,說不定你能從中找到商業與個人目的兼容並蓄的靈感。

文:曾弘毅(在人生的黃金時期投入太陽能產業,一路跌跌撞撞,因而得到兩個結論:未來真正實用的太陽能應該都不是眼下所見的技術;由於大環境的多工與複雜化,想靠單一技術去振興某個產業的時代,也已不復存在。目前正在探索結合再生能源發電、儲能、電力調度技術、金融的新興商業模式,也是綠學院綠色帶路人)

2019年寫完《十個儲能九個騙?正確辨別儲能方向成為老司機》系列文章預言兩年後的儲能商機,因為疫情關係我較為低調,較少在產業活動中出沒,窩居在台南減少外出,這段期間我看了紀錄片《地球超負荷:搶救藍色母星》(Breaking Boundaries: The Science of Our Planet)。

剛看到片名時,我以為地球科學有了什麼突破性的進展,後來發現其內容綜論了人類在許多方面已經逾越了地球可以承受的臨界點。這部片請到九十五歲高齡的大衛艾登伯格爵士(Sir David Attenborough)露臉作旁白,他以其一貫耳語般的敘述方式,搖頭晃腦地道出了生態系統瀕臨崩潰的臨界點,其中最關鍵的當然是綠學院感興趣的碳排放議題。

如果不是因為國際品牌商壓迫臺灣企業買綠電、做碳中和,這幾年大家心中唯一的記憶一定只有新冠疫情,好在疫情讓更多人反思,願意為了環境採取行動,這也是我動筆寫這篇文章的靈感來源。

工業革命的底層邏輯是化石燃料,這個底層邏輯已經讓生態系統瀕臨崩潰

因此任何奠基其上的發展都稱不上「革命」。

在人類歷史中,除了兩百年前的工業革命,以及後來1980年代勉勉強強的數位革命,到目前為止,還沒有一個全新且被公認的產業革命。你可能覺得下一個革命是元宇宙,但是元宇宙再怎麼神,沒有化石燃料產生的電力供應,也只是談資而已,離工業革命還遠得很。

工業革命的底層邏輯是化石燃料,使用燃煤推動蒸汽機改變了世界各國的競爭格局,也改變了很多國家的命運。很多國家往地下一挖就有石油,靠著老天爺賞飯吃,躺著就能賺錢,雖然不公平,卻也決定了國際競爭的遊戲規則。如果你的國家沒有老天爺賞飯吃,也沒有發展出圍繞著化石燃料底層邏輯的技術,在上一輪的賽局中,你已經是個輸家。