賺一票的代價是什麼？不投資底層技術的企業，終究會落到大國的餐桌上
我們想讓你知道的是
許多人認為下一輪競爭是有土壤、森林、水、糧食的國家會勝出，但這或許只是幻想罷了，因為當國家沒有任何防身之術，在下一輪的爭奪裡，有這些資源的國家只是會成為明顯的掠奪目標！
文：謝悟增（未成年就開始創業，破產過兩次，幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法，由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手，破解創辦人及創始團隊的思維天花板，助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人）
小台村最近面臨嚴重的缺水問題，村長很著急，辦了一場創業競賽，招募全村的創業家想辦法。
一位深諳人情世故的創業家腦筋動很快，他動用關係找到一口水井，聘用村莊男丁挑水，每挑一擔水就給分潤，大家為了賺更多，全村的人忙進忙出整天都在挑水。井水的水源並不充裕，一下子就乾涸了，但是對這位創業家來說沒影響，他早已透過炒水井附近的地皮，賺了一筆大錢。
另一位年輕不懂事的創業家，他背著包包隔天就出門，幾年之後他帶著一批工人在村裡蓋了一座自來水廠，徹底解決缺水問題。原來這些年，他去找了一個水源豐沛之地，又找了許多投資人，開始沿路鋪設管線到村莊，最終可以賣水給村民，也賺了一筆錢。最重要的是，因為有了自來水廠，村民的時間可以花在除了挑水之外其他有價值的活動。
雖然我們都說這個社會比的就是誰賺的錢多，但其實我們內心很清楚，這兩個創業家的思維層次完全不同，年輕不懂事的那位創業家更具全局思維，他的創業替社會創造更大的附加價值，同時也實踐ESG。
最近我在綠學院開了場小聚，和參與者聊綠色創業家的三個思維層次，幾位會員提到自己從小到大深受西方傳播的「普世價值」薰陶，相信民主、人權、女性主義、法治、資本主義等思想比東方文化更好。但是過去幾年看美國各種毫無節制的雙標行為，感覺自己的價值體系崩壞了，加上新冠疫情帶來的衝擊，不知道還能相信什麼。
我們來看上面這個故事，確實，商業的目的就是營利，當企業營利之後，鼓勵企業將獲取的利益再次投入發展，也就是所謂的將本求利，最後成為資本家。資本家就是資本社會中最被歌頌的一群人，通常也是最有實權的一群人。我們今天能過著古人完全想像不到的舒適日子，很大部分都是靠著資本的運作、資本家的貢獻。
「賺一票」幫缺水的小台村解決了眼前嚴重的缺水問題，讓全村的人有事情做，創業家有地皮炒，村長連任想必也很輕鬆，這不是我們大家稱頌的三贏嗎？有什麼不好嗎？
賺一票讓我們付出的代價是什麼？為什麼村裡會缺水？有什麼系統性問題（例如氣候變遷）在賺錢之餘是被忽略的？
每一套價值都有當代時空背景養成的條件，當時空背景不同，價值自然會開始演化，這就是綠學院常講的，我們需要由「終局思維」轉為無終點的「演化思維」。
ESG浪潮與最近的碳中和、淨零排放讓我們重新思考，清新的空氣、肥沃的土壤、蒼翠的森林，這些大自然提供的環境服務是不是應該是免費的？污染、廢水、廢氣、溫室氣體是不是應該開始貼上價格標？小台村的村民每天挑完水之後，再也沒有時間、心力處理人生其他的問題，這是社會資本最應該被擺放的方式嗎？這也是我在做企業培訓時會與學員討論的問題。
當一口又一口水井乾涸的現實，與ESG思維交融催化，我們正在擴張利潤的定義，將環境和社會的「利潤」也納入其中，這樣的思維跟「儒商」其實並無二異，如果你對西方價值失望，不妨回頭翻找中華文化五千年來累積的軟資產，說不定你能從中找到商業與個人目的兼容並蓄的靈感。
文：曾弘毅（在人生的黃金時期投入太陽能產業，一路跌跌撞撞，因而得到兩個結論：未來真正實用的太陽能應該都不是眼下所見的技術；由於大環境的多工與複雜化，想靠單一技術去振興某個產業的時代，也已不復存在。目前正在探索結合再生能源發電、儲能、電力調度技術、金融的新興商業模式，也是綠學院綠色帶路人）
2019年寫完《十個儲能九個騙？正確辨別儲能方向成為老司機》系列文章預言兩年後的儲能商機，因為疫情關係我較為低調，較少在產業活動中出沒，窩居在台南減少外出，這段期間我看了紀錄片《地球超負荷：搶救藍色母星》（Breaking Boundaries: The Science of Our Planet）。
剛看到片名時，我以為地球科學有了什麼突破性的進展，後來發現其內容綜論了人類在許多方面已經逾越了地球可以承受的臨界點。這部片請到九十五歲高齡的大衛艾登伯格爵士（Sir David Attenborough）露臉作旁白，他以其一貫耳語般的敘述方式，搖頭晃腦地道出了生態系統瀕臨崩潰的臨界點，其中最關鍵的當然是綠學院感興趣的碳排放議題。
如果不是因為國際品牌商壓迫臺灣企業買綠電、做碳中和，這幾年大家心中唯一的記憶一定只有新冠疫情，好在疫情讓更多人反思，願意為了環境採取行動，這也是我動筆寫這篇文章的靈感來源。
工業革命的底層邏輯是化石燃料，這個底層邏輯已經讓生態系統瀕臨崩潰
因此任何奠基其上的發展都稱不上「革命」。
在人類歷史中，除了兩百年前的工業革命，以及後來1980年代勉勉強強的數位革命，到目前為止，還沒有一個全新且被公認的產業革命。你可能覺得下一個革命是元宇宙，但是元宇宙再怎麼神，沒有化石燃料產生的電力供應，也只是談資而已，離工業革命還遠得很。
工業革命的底層邏輯是化石燃料，使用燃煤推動蒸汽機改變了世界各國的競爭格局，也改變了很多國家的命運。很多國家往地下一挖就有石油，靠著老天爺賞飯吃，躺著就能賺錢，雖然不公平，卻也決定了國際競爭的遊戲規則。如果你的國家沒有老天爺賞飯吃，也沒有發展出圍繞著化石燃料底層邏輯的技術，在上一輪的賽局中，你已經是個輸家。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。