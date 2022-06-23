《精準選股》：給散戶一個簡單建議——不要在季報公布前後殺進殺出
我們想讓你知道的是
專注於長期、別管短期的股價波動。很多很好的理財書籍都會建議你不要殺進殺出，要長期投資，這也是我的建議。我只是把這個建議變得更有畫面、更容易記住，而且說實話，更有助於採取行動，因為我很清楚這種跟著季報殺進殺出的需求有多強。
文：馬克．馬哈尼（Mark S.F. Mahaney）
不要在季報公布前後殺進殺出
不要在季報公布前後殺進殺出，因為這需要非常精準解讀基本面的能力，以及（更重要的是）正確評估短期的獲利預期，對一般（和大部分專業的）投資人來說，都是困難的任務。如果你在季報公布前後進出場，可能會被誤導。所以請專注於長期，並忽略短期股價波動。
這些年來，我最不喜歡投資人提出的問題是：「我該在季報出爐前買某某股票嗎？」這個問題本身並沒有問題，尤其是對以科技股為主的基金來說更是如此，因為他們要想辦法對基金的投資組合做最好的波動和風險管理。而且對於想要完整布局一檔股票，但又不想一次買足，或是以理想的價值估計為基準來尋找進場點的基金經理人來說，這些是很合理的問題。
但我往往發現這個問題真正的意思是：「我該在季報公布前買進某某股票，等它上漲，然後馬上獲利了結嗎？」我不喜歡這個問題的原因有很多。
首先，在季報公布前後進出並獲利，通常是根據預期，而不是根據基本面所做的判斷。你必須合理而且正確預估季報的結果會低於、符合或是超越華爾街的預測；另外你還要合理而且正確的判斷分析師對那一季的獲利預期是什麼，「超越」預期是否足以讓股價上漲。
第二，短期股價波動很少和公司基本面的實質改變有關。就算股價是在公司實質基本面改變的時候波動，例如當季每股盈餘改變，股價通常也會和基本面脫鉤。即使季報顯示基本面疲弱，股價也可能會上漲，季報顯示基本面強勁，股價也可能下跌。因此，把重點放在這些事情上，你可能會看不到大局，而且錯失重大的投資機會。
第三，尤其是對散戶來說，當你押注在單季的財報結果上，你是在用比別人少的數據在下注。專業的機構投資基金公司通常會花錢取得諸如信用卡資料、協力廠商網站流量資料、用戶調查以及專家網路等資源，而這些都是散戶幾乎永遠負擔不起的資源。基金公司會比散戶更清楚某些公司的財報結果，以及市場的期望。
第四，「預測季報公布後股價的漲跌」本來就是很困難的事。我還記得我認識一位經驗非常豐富的避險基金分析師說：「就算你事先告訴我財報和財測結果，我還是不會知道股價對財報產生什麼反應。」
基於以上的原因，我要給散戶一個簡單的建議：不要在季報公布前後殺進殺出。換句話說就是：不要因為股價短期劇烈的波動而分心。
我非常了解「根據季報預測而交易」是多麼誘人的一件事。正確猜測蘋果、特斯拉或派樂騰公布季報後的表現，並且在24小時內獲利10％，能讓人立即得到財務滿足感，但也有可能造成立即的損失。同樣的，這麼做也可能會錯失重大的投資機會。
表3.1是亞馬遜的例子，2015年1月1日到2018年12月31日，亞馬遜的股價從309美元漲到1502美元，漲幅386％，幾乎是一年漲100％。在這段時間，S&P 500指數的漲幅是22％。這4年來，亞馬遜走「大多頭」格局。而這段期間，亞馬遜總共公布16次季報，其中4次，股價單日就飆漲10％以上。所以你可以趁這四次機會「撈一筆」，或者抱著股票不賣。如果你買進續抱，賺到的錢會更多。對了，如果你在季報前後殺進殺出，那麼亞馬遜也有4次季報公布後大跌，那時你有可能會虧錢。
我真心希望這個例子和表格能說出重點，預測季報來進出是白費力氣。
那麼季報重要嗎？當然重要。我知道一年四次的季報和一次的年報之間有很強的相關性，就是100％的相關性。但光是一季的財報很少能完全證實或反駁某個投資觀點。身為給予某一檔股票「買進」建議的分析師，我希望一年四次季報中有三次能證實我的「多頭」觀點。我希望這三次季報中，顧客指標、營收和獲利表現，至少會和我以及華爾街的預期一致。
而對於預測錯誤、不如預期，或是令人失望的財報結果，我的工作是評估這次財報是暫時的情況，還是會永遠改變我的「長期持有」觀點。公司的營收不如預期，是因為產品延後一季推出（以Adobe或Snap這樣的軟體或應用程式公司來說），還是因為假期（例如復活節）旅行的行程，導致計算營收的期間改變，但華爾街的分析師並沒有考量到這一點？以我追蹤將近25年Priceline和Expedia等網路旅行社來說，後者發生的次數非常頻繁。
長期下來，我發現雖然季報公布前的波動性通常偏高，但幾乎總是高於公司財務展望裡基本面的改變。就算公司因為獲利不如預期而重挫10％，長期的預期也不會減少10％。
股價的波動幾乎總是比基本面波動來得大，這就創造「被錯殺的優質股」（dislocated high-quality, DHQ）進場機會。
這個教訓的重點是：季報很難預測，跟著季報起舞可能會被誤導。專注於長期、別管短期的股價波動。很多很好的理財書籍都會建議你不要殺進殺出，要長期投資，這也是我的建議。我只是把這個建議變得更有畫面、更容易記住，而且說實話，更有助於採取行動，因為我很清楚這種跟著季報殺進殺出的需求有多強。我的投資建議紀錄可以證明。
書籍介紹
本文摘錄自《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，天下文化出版
作者：馬克．馬哈尼（Mark S.F. Mahaney）
譯者：呂佩憶
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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