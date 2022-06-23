《精準選股》：給散戶一個簡單建議——不要在季報公布前後殺進殺出

文：馬克．馬哈尼（Mark S.F. Mahaney）

不要在季報公布前後殺進殺出

不要在季報公布前後殺進殺出，因為這需要非常精準解讀基本面的能力，以及（更重要的是）正確評估短期的獲利預期，對一般（和大部分專業的）投資人來說，都是困難的任務。如果你在季報公布前後進出場，可能會被誤導。所以請專注於長期，並忽略短期股價波動。

這些年來，我最不喜歡投資人提出的問題是：「我該在季報出爐前買某某股票嗎？」這個問題本身並沒有問題，尤其是對以科技股為主的基金來說更是如此，因為他們要想辦法對基金的投資組合做最好的波動和風險管理。而且對於想要完整布局一檔股票，但又不想一次買足，或是以理想的價值估計為基準來尋找進場點的基金經理人來說，這些是很合理的問題。

但我往往發現這個問題真正的意思是：「我該在季報公布前買進某某股票，等它上漲，然後馬上獲利了結嗎？」我不喜歡這個問題的原因有很多。

首先，在季報公布前後進出並獲利，通常是根據預期，而不是根據基本面所做的判斷。你必須合理而且正確預估季報的結果會低於、符合或是超越華爾街的預測；另外你還要合理而且正確的判斷分析師對那一季的獲利預期是什麼，「超越」預期是否足以讓股價上漲。

第二，短期股價波動很少和公司基本面的實質改變有關。就算股價是在公司實質基本面改變的時候波動，例如當季每股盈餘改變，股價通常也會和基本面脫鉤。即使季報顯示基本面疲弱，股價也可能會上漲，季報顯示基本面強勁，股價也可能下跌。因此，把重點放在這些事情上，你可能會看不到大局，而且錯失重大的投資機會。

第三，尤其是對散戶來說，當你押注在單季的財報結果上，你是在用比別人少的數據在下注。專業的機構投資基金公司通常會花錢取得諸如信用卡資料、協力廠商網站流量資料、用戶調查以及專家網路等資源，而這些都是散戶幾乎永遠負擔不起的資源。基金公司會比散戶更清楚某些公司的財報結果，以及市場的期望。

第四，「預測季報公布後股價的漲跌」本來就是很困難的事。我還記得我認識一位經驗非常豐富的避險基金分析師說：「就算你事先告訴我財報和財測結果，我還是不會知道股價對財報產生什麼反應。」

基於以上的原因，我要給散戶一個簡單的建議：不要在季報公布前後殺進殺出。換句話說就是：不要因為股價短期劇烈的波動而分心。

我非常了解「根據季報預測而交易」是多麼誘人的一件事。正確猜測蘋果、特斯拉或派樂騰公布季報後的表現，並且在24小時內獲利10％，能讓人立即得到財務滿足感，但也有可能造成立即的損失。同樣的，這麼做也可能會錯失重大的投資機會。

表3.1是亞馬遜的例子，2015年1月1日到2018年12月31日，亞馬遜的股價從309美元漲到1502美元，漲幅386％，幾乎是一年漲100％。在這段時間，S&P 500指數的漲幅是22％。這4年來，亞馬遜走「大多頭」格局。而這段期間，亞馬遜總共公布16次季報，其中4次，股價單日就飆漲10％以上。所以你可以趁這四次機會「撈一筆」，或者抱著股票不賣。如果你買進續抱，賺到的錢會更多。對了，如果你在季報前後殺進殺出，那麼亞馬遜也有4次季報公布後大跌，那時你有可能會虧錢。

我真心希望這個例子和表格能說出重點，預測季報來進出是白費力氣。

Photo Credit: 天下文化提供

那麼季報重要嗎？當然重要。我知道一年四次的季報和一次的年報之間有很強的相關性，就是100％的相關性。但光是一季的財報很少能完全證實或反駁某個投資觀點。身為給予某一檔股票「買進」建議的分析師，我希望一年四次季報中有三次能證實我的「多頭」觀點。我希望這三次季報中，顧客指標、營收和獲利表現，至少會和我以及華爾街的預期一致。

而對於預測錯誤、不如預期，或是令人失望的財報結果，我的工作是評估這次財報是暫時的情況，還是會永遠改變我的「長期持有」觀點。公司的營收不如預期，是因為產品延後一季推出（以Adobe或Snap這樣的軟體或應用程式公司來說），還是因為假期（例如復活節）旅行的行程，導致計算營收的期間改變，但華爾街的分析師並沒有考量到這一點？以我追蹤將近25年Priceline和Expedia等網路旅行社來說，後者發生的次數非常頻繁。

長期下來，我發現雖然季報公布前的波動性通常偏高，但幾乎總是高於公司財務展望裡基本面的改變。就算公司因為獲利不如預期而重挫10％，長期的預期也不會減少10％。

股價的波動幾乎總是比基本面波動來得大，這就創造「被錯殺的優質股」（dislocated high-quality, DHQ）進場機會。

這個教訓的重點是：季報很難預測，跟著季報起舞可能會被誤導。專注於長期、別管短期的股價波動。很多很好的理財書籍都會建議你不要殺進殺出，要長期投資，這也是我的建議。我只是把這個建議變得更有畫面、更容易記住，而且說實話，更有助於採取行動，因為我很清楚這種跟著季報殺進殺出的需求有多強。我的投資建議紀錄可以證明。

書籍介紹

本文摘錄自《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，天下文化出版

作者：馬克．馬哈尼（Mark S.F. Mahaney）

譯者：呂佩憶