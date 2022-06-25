山本一郎：我在台灣感受到的熟悉感，和不能作壁上觀的烏克蘭戰爭
我們想讓你知道的是
我們將如何將這些和平與福祉傳遞給下一代台灣和日本？如果是現在得要面對下一個困難的「戰前」，我覺得是時候協力思考，為即將到來的情況做準備了。
文：山本一郎｜翻譯：TNL JP 編集部
與台灣同學「Kaa君」一起廝混的幸福小故事
有時我會回想，「我為什麼喜歡台灣？」
說起原來的經歷，有兩個，一是我還是學生的時候去台北，看到了台灣最真實的模樣。
另一個是透過照顧來日本的台灣留學生的經歷，我覺得彼此有一些共同點。因為我通過與台灣人和生活的親近感覺得它更是一種情感，而非一種理論。
33年前，我高中時有位台灣同學叫「Kaa」，一起做過很多蠢事，漸漸變得很要好。一次聊天談到「Kaa在台灣有家人嗎？這樣的話我們大家一起去一次吧。」於是，我和四個死黨五個人一起旅行去了。
那個時候的日本，說實話正處泡沫經濟中，鬧得沸沸揚揚。雖說我也有在父親開的化工公司做貿易業務，因而有在海外出差的經歷，但沒有像家庭出遊時一樣還要工作，也不是拘謹的留學做交換生。純粹和朋友一起去台北是一次不錯的體驗。
台北下機後，從散發著汽油味的高速公路上可以眺望台北黃昏時平靜的城市景觀，進入市區後，和日本的東京、香港不同的是，當時的台灣有著很台灣的風情，繁雜但有氣氛，又有點懷舊感。明明當時我還只是個高中生呢。
亂中有序、凌亂的熱鬧與台灣民眾的生活融為一體。至今我仍記得對於台北的第一印象。當時Kaa和我們一群日本人不停的穿梭在街邊店舖和攤位上。當我正因聽不懂台語而愣在一旁時，Kaa與攤販大叔用流利的台語殺價。對土生土長的台灣人，會殺價是很理所當然的事。然而，直到現在，有一陣子從日本到國外去雖然會與當地人交流，但在日常生活中購物不太會有與人討價還價的經驗。而這位一起並肩學習的台灣同學竟然能輕鬆地做「自己做不到的事」，我感到十分震驚。
從這裡來日本留學的Kaa聽了日本流行音樂，總是對松任谷由實的新歌感到很興奮，而我也很高興自己現在到50多歲了，我們還能在SNS上相互交流，談論彼此近況。
到台北約經過10年，在大學畢業後，我跟隨同樣是企業家的父親開始了自己的事業。我當時聘請的技術人員是一個台灣的年輕人，他來到我工作的桌子旁邊，好像有難以啟齒的事。當時想知道發生什麼事情，才知道原來是他的妹妹似乎想進日本的大學，不知道能不能和我談談。
「這種事情不要猶豫就直說吧！」。如果能夠幫上忙我會很開心。我和Kaa畢業的母校正好在進行台灣交換留學的項目，所以我做了安排。不久，她就來到東京順利地進入學校，還成為我的晚輩。不知為何，在那之後，五六名台灣留學生接二連三來到日本，在日本學到了不少，其中幾位在日本找到了工作，甚至還有嫁給日本人的人。我有被邀請去參加盛大的婚禮、讓我非常驚訝。可惡、要幸褔喔！
現在因為從事投資和貿易工作，經常與來自不同國家的人接觸。其中，讓我覺得台灣特別的地方是，年輕時看到的台灣亂中有序很舒服。過去日本和台灣之間有各種過去，但現在我們都是民主國家，在我們建立了國家根據自己的想法決定和引導的意識的部分，我們有同樣的感受。所以對台灣人持有相當的好感。
時至今日，台灣在地緣政治和經濟上都佔有重要地位，台灣的半導體產業在日本也佔有重要地位，作為日本生命線的原油和天然氣，從馬六甲海峽一直延伸到台灣附近海域。從過去的經驗來看，地理上的相關性便可了解。冷靜地想，若沒有台灣周邊的安全，日本就無法建立國家安全和經濟繁榮。這是用學術和理性去思考。
想到我與台灣的關係時，對台灣總有一種根深蒂固的感覺，或許是過去經歷中深深埋下種子，回想起在有神秘味道的攤位上一起吃飯的台灣人，以及在工作中碰巧遇到台灣總統大選期間在競選活動中穿上表現民主綠色的標語牌和衣服的人們，都讓人強烈感覺到台灣的事情台灣人自己決定的感覺。
如果普亭的理論成立，我們的民主可能會被剝奪
而俄羅斯對烏克蘭的入侵，對於日本和台灣來說，都不能說是別人的問題。當一個以軍事為主導的國家做出如此蠻橫的行徑去入侵某個地方時，無論國際社會在政治上多麼團結，但是若為了其他國家的人民而犧牲自己的人民為此流血依舊有所遲疑。因此，這樣的軍事行動是很難阻止的。
烏克蘭對俄羅斯來說是前蘇聯的一部分，如果普亭總統和克里姆林宮通過了「烏克蘭加入北約會威脅到國家安全」的威脅主權的邏輯，那幾乎是同理認定若未來有外來的武力入侵日本或台灣的事是被允許的。作為一個國際社會，若僅僅是做為第三者，或當它不過是遠在他方的國家戰爭而接受它的話，將可能面臨像西洋骨牌一樣被剝奪我們的民主的風險。
從骨牌效應的角度來看，去年2021年10月，香港自治、有限運作的民主團體終於被迫解散。於1989年6月4日發生在中國的天安門事件，將不可能再為遇難者舉行追悼會。香港民主派所保護的議會陣線因中國而瓦解，而自2014年香港反政府示威（雨傘革命）以來，2019年的《逃犯條例》修正禁止示威遊行後，香港的民主幾乎已經消失殆盡。
2022年，隨著北京冬奧會的舉辦，中國新疆維吾爾自治區對少數民族的打壓和壓迫的證據浮出檯面後，已經演變成一個國際問題。一段時間以來，縱使在西藏和內蒙古，中國共產黨因其對少數民族的嚴厲政策而受到批評，他們以經濟增長的背景使人折服。此外，由於2021年緬甸發生軍事政變，在中國的支持下，計劃通過緬甸向印度洋擴張，亞洲地區真的出現了骨牌效應而垮下的此時，我們面臨的根本問題是ーー我們是否可以出於自我意志阻止這種情況。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
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