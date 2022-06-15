【國際大風吹】土耳其不想當火雞、白羅斯要去俄化，國家正名想獲得國際支持有多難？

說到Turkey，你會想到美國人感恩節一定要吃的大餐，還是位在歐亞交界、最大城是伊斯坦堡的那個國家呢？為了不要讓英文國名總是跟火雞綁在一起，土耳其5月底向聯合國正式提出更改官方國名的要求，也很快在6月初通過生效。

從現在起，土耳其就不叫Turkey，叫做Türkiye。

聽到這裡，你可能會覺得，雖然擺脫了火雞的聯想，但新名字也太難唸了吧？外國人會不會還是改不過來呢？從這個例子就可以看出來，其實國家正名是非常複雜的問題，背後有很多考量，而最後的成果也未必符合當初的想像。這一集我們就來看看四個曾經改名的國家，他們為什麼要改名，以及改名之後，真的有達到原本的目的嗎？

Türkiye凝聚土耳其國族想像，或許也為催票

先來談談土耳其的正名運動。其實這並不是最近才出現的議題，而是幾十年以來都有人倡議。支持改名的土耳其國營媒體TRT董事表示，擺脫英文的侷限表達自己，已經是國際趨勢，而Türkiye這個名字，對土耳其來說是一個非常古老但是有歷史意義的名稱。更何況，很多人從仇外或是仇視伊斯蘭的角度來嘲諷土耳其的時候，也常常用火雞的形象。

下令改名的總統艾爾多安，則是在2021年底的官方公報表示：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。」公報也說明，未來土耳其將在各領域運用代表「我們國家和民族擁有數千年歷史的Türkiye品牌」。

看起來，新國名跟歷史、民族主義和主權認同很有關係。不過問題來了，既然改名已經討論了多年，為什麼要在去年底公告，今年5月底提出申請呢？為什麼是這個時間點？

CNN報導分析，很可能也有政治考量。卡內基歐洲的智庫學者西卡迪表示，去年底政府宣布要改名的時候，土耳其正經歷20年來最嚴重的經濟危機，物價飆漲，貨幣貶值，連帶拖累艾爾多安的民調。執政黨AK的支持率，跌到31-33%左右，比三年前跌了十幾個百分點。

西卡迪也提醒，2020年艾爾多安就曾經把世界知名的聖索非亞博物館「改回」清真寺，目的是在無力解決具體議題的時候，訴諸身份、宗教認同，滿足一部分的民意。

Czechia：沒人知道的捷克官方英文名

土耳其希望改名後，更有自信的面對全世界，目前聯合國等國際組織雖然已經同意，但一般民眾的接受度還有待觀察。這種「國家品牌改造」的嘗試，其實最近還有另一個例子，就是捷克。

捷克共和國的英文是Czech Republic，幾十年來，一直有捷克人覺得這個名字太正式了，但又不能簡稱Czech，因為那個意思是捷克人或捷克的。

為了讓捷克有個更漂亮的英文暱稱，前總統澤曼在2016年宣布，捷克的新官方英文名稱，叫做Czechia。澤曼說Czechia比較輕薄、短小、好記，比冷冰冰的Czech Republic好多了。沒想到，這個英文名後來雖然被聯合國和歐盟接受了，Google和Apple等科技大廠也配合了，但不論在官方或民間都完全沒有紅起來。

2020年，捷克總理巴比斯接受華爾街日報採訪的時候，幕僚特別上前提醒，捷克可以叫Czechia喔。巴比斯竟然裝傻說，我不知道誒，我不喜歡這個名字，很容易聯想到屬於俄國的車臣、Chechnya，而車臣恐怖份子可是惡名昭彰，一點都沒有幫捷克加分。歐洲媒體Euronews採訪當地民眾，也說捷克的英文很簡單就是Czech Republic。看來這場改名實驗，可說是以失敗收場。

白羅斯非「俄」，獨立近30年終正名有成

再來要看看一個在本土成功，在國際也好不容易成功的案例，那就是白俄羅斯——現在應該叫白羅斯才對。1991年從蘇聯獨立的白羅斯，英文一直都是Republic of Belarus白羅斯共和國，沒有問題。有問題的是非英文的外語翻譯。獨立30年來，不少歐洲媒體報導提到白羅斯的時候，使用的譯名一直都是白色俄羅斯。

Photo Credit: 國際大風吹

白羅斯跟白俄羅斯，一字之差，背後的歷史脈絡卻完全不同。白羅斯的羅斯並不是俄羅斯，而是指「基輔羅斯」。基輔羅斯是9到13世紀的一個古老公國，位在東歐與俄國交界地帶。如果放在現代地圖上，範圍橫跨俄羅斯、白羅斯、烏克蘭三國，而這三國都主張基輔羅斯就是他們的民族和文化根源。

然而，由於在蘇聯時期，歐洲各國媒體習慣把白羅斯叫做白俄羅斯，所以即便到了白羅斯獨立後，也沒有更改譯名。其中，部分國家的外交部其實用了正確的名稱，但國內新聞媒體並沒有跟上，一般人的印象也就固定下來。不過，這個現象倒是在2020年中，白羅斯爆發大規模反政府示威的時候，有了改變。

由於獨裁執政的白羅斯萬年總統盧卡申科第六度當選總統，大批民眾上街抗議選舉舞弊，要求重新舉行大選。就在各國報導這起風波的過程中，德國、荷蘭都有媒體主動表示，為了傳達白羅斯是一個不屬於俄羅斯的主權國家，從現在起要更改譯名，使用比較正確的白羅斯。

這項決定的背後，不只是白羅斯政府，也有在歐洲各國的白羅斯僑民，多年來的努力。例如瑞典外交部就在2019年，首度幫白羅斯正名。儘管如此，還是有不少歐洲國家，例如芬蘭、丹麥、立陶宛、依然採用白俄羅斯的傳統譯名。在中文方面，不論是與白羅斯有邦交的中國，或是沒有邦交的台灣，截至今年6月，外交部都沒有改變稱呼。

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