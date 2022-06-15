【國際大風吹】土耳其不想當火雞、白羅斯要去俄化，國家正名想獲得國際支持有多難？
我們想讓你知道的是
土耳其、捷克、白羅斯、北馬其頓，都曾經更改國名，但動機、過程和成果各不相同。這些國家為什麼要改名？改名之後，又真的有達到原本的目的嗎？
說到Turkey，你會想到美國人感恩節一定要吃的大餐，還是位在歐亞交界、最大城是伊斯坦堡的那個國家呢？為了不要讓英文國名總是跟火雞綁在一起，土耳其5月底向聯合國正式提出更改官方國名的要求，也很快在6月初通過生效。
從現在起，土耳其就不叫Turkey，叫做Türkiye。
聽到這裡，你可能會覺得，雖然擺脫了火雞的聯想，但新名字也太難唸了吧？外國人會不會還是改不過來呢？從這個例子就可以看出來，其實國家正名是非常複雜的問題，背後有很多考量，而最後的成果也未必符合當初的想像。這一集我們就來看看四個曾經改名的國家，他們為什麼要改名，以及改名之後，真的有達到原本的目的嗎？
Türkiye凝聚土耳其國族想像，或許也為催票
先來談談土耳其的正名運動。其實這並不是最近才出現的議題，而是幾十年以來都有人倡議。支持改名的土耳其國營媒體TRT董事表示，擺脫英文的侷限表達自己，已經是國際趨勢，而Türkiye這個名字，對土耳其來說是一個非常古老但是有歷史意義的名稱。更何況，很多人從仇外或是仇視伊斯蘭的角度來嘲諷土耳其的時候，也常常用火雞的形象。
下令改名的總統艾爾多安，則是在2021年底的官方公報表示：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。」公報也說明，未來土耳其將在各領域運用代表「我們國家和民族擁有數千年歷史的Türkiye品牌」。
看起來，新國名跟歷史、民族主義和主權認同很有關係。不過問題來了，既然改名已經討論了多年，為什麼要在去年底公告，今年5月底提出申請呢？為什麼是這個時間點？
CNN報導分析，很可能也有政治考量。卡內基歐洲的智庫學者西卡迪表示，去年底政府宣布要改名的時候，土耳其正經歷20年來最嚴重的經濟危機，物價飆漲，貨幣貶值，連帶拖累艾爾多安的民調。執政黨AK的支持率，跌到31-33%左右，比三年前跌了十幾個百分點。
西卡迪也提醒，2020年艾爾多安就曾經把世界知名的聖索非亞博物館「改回」清真寺，目的是在無力解決具體議題的時候，訴諸身份、宗教認同，滿足一部分的民意。
Czechia：沒人知道的捷克官方英文名
土耳其希望改名後，更有自信的面對全世界，目前聯合國等國際組織雖然已經同意，但一般民眾的接受度還有待觀察。這種「國家品牌改造」的嘗試，其實最近還有另一個例子，就是捷克。
捷克共和國的英文是Czech Republic，幾十年來，一直有捷克人覺得這個名字太正式了，但又不能簡稱Czech，因為那個意思是捷克人或捷克的。
為了讓捷克有個更漂亮的英文暱稱，前總統澤曼在2016年宣布，捷克的新官方英文名稱，叫做Czechia。澤曼說Czechia比較輕薄、短小、好記，比冷冰冰的Czech Republic好多了。沒想到，這個英文名後來雖然被聯合國和歐盟接受了，Google和Apple等科技大廠也配合了，但不論在官方或民間都完全沒有紅起來。
2020年，捷克總理巴比斯接受華爾街日報採訪的時候，幕僚特別上前提醒，捷克可以叫Czechia喔。巴比斯竟然裝傻說，我不知道誒，我不喜歡這個名字，很容易聯想到屬於俄國的車臣、Chechnya，而車臣恐怖份子可是惡名昭彰，一點都沒有幫捷克加分。歐洲媒體Euronews採訪當地民眾，也說捷克的英文很簡單就是Czech Republic。看來這場改名實驗，可說是以失敗收場。
白羅斯非「俄」，獨立近30年終正名有成
再來要看看一個在本土成功，在國際也好不容易成功的案例，那就是白俄羅斯——現在應該叫白羅斯才對。1991年從蘇聯獨立的白羅斯，英文一直都是Republic of Belarus白羅斯共和國，沒有問題。有問題的是非英文的外語翻譯。獨立30年來，不少歐洲媒體報導提到白羅斯的時候，使用的譯名一直都是白色俄羅斯。
白羅斯跟白俄羅斯，一字之差，背後的歷史脈絡卻完全不同。白羅斯的羅斯並不是俄羅斯，而是指「基輔羅斯」。基輔羅斯是9到13世紀的一個古老公國，位在東歐與俄國交界地帶。如果放在現代地圖上，範圍橫跨俄羅斯、白羅斯、烏克蘭三國，而這三國都主張基輔羅斯就是他們的民族和文化根源。
然而，由於在蘇聯時期，歐洲各國媒體習慣把白羅斯叫做白俄羅斯，所以即便到了白羅斯獨立後，也沒有更改譯名。其中，部分國家的外交部其實用了正確的名稱，但國內新聞媒體並沒有跟上，一般人的印象也就固定下來。不過，這個現象倒是在2020年中，白羅斯爆發大規模反政府示威的時候，有了改變。
由於獨裁執政的白羅斯萬年總統盧卡申科第六度當選總統，大批民眾上街抗議選舉舞弊，要求重新舉行大選。就在各國報導這起風波的過程中，德國、荷蘭都有媒體主動表示，為了傳達白羅斯是一個不屬於俄羅斯的主權國家，從現在起要更改譯名，使用比較正確的白羅斯。
這項決定的背後，不只是白羅斯政府，也有在歐洲各國的白羅斯僑民，多年來的努力。例如瑞典外交部就在2019年，首度幫白羅斯正名。儘管如此，還是有不少歐洲國家，例如芬蘭、丹麥、立陶宛、依然採用白俄羅斯的傳統譯名。在中文方面，不論是與白羅斯有邦交的中國，或是沒有邦交的台灣，截至今年6月，外交部都沒有改變稱呼。
北馬其頓：兩鄰國纏鬥30年的折衷改名方案
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」