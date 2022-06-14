布袋戲「八音才子」黃文擇辭世，文化部肯定藝術成就將頒發褒揚狀

布袋戲口白大師「八音才子」黃文擇12日辭世，享壽66歲，引起各界不捨與惋惜。而黃文擇畢生致力於傳統藝術，貢獻無數與成就無數，文化部長李永得也表示，文化部將頒發褒揚狀予以表揚。

Photo Credit: 霹靂國際多媒體提供 黃文擇

根據文化部新聞稿表示，黃文擇先生1956年生於雲林，為布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，五洲園布袋戲第三代傳人，曾任霹靂國際多媒體副董事長，為霹靂布袋戲的首席聲演大師。

黃文擇口白生涯逾40年，詮釋超過4000餘名角色，台語口白流利純正，聲線多變配白自若，生、旦、淨、末、丑各類角色均駕馭自如，讓每尊戲偶栩栩如生、充滿生命力，塑造出素還真、葉小釵等風靡全台的經典角色。

黃文擇也曾任第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮開場引言、典禮旁白，今（2022）年初上映的電影《素還真》入圍本屆台北電影節4項獎項，其中黃文擇先生精彩的聲音演出，亦獲得「傑出技術獎」入圍肯定。

黃文擇先生一生致力推廣布袋戲之美，其口白技藝出神入化，讓每個角色都能表現得活靈活現，是許多戲迷觀眾愛上布袋戲的起點。黃文擇先生與其兄黃強華先生共同打造的霹靂布袋戲與時俱進，對布袋戲創新不遺餘力，結合電視、電影、動畫等多媒體形式，不但為傳統藝術開創新視野，更是台灣傳統表演藝術邁向國際的重要推手之一。

黃文擇先生近年來致力於布袋戲薪傳，積極培養新一代的布袋戲口白人才，將本土文化記憶傳承給下一代。其豐富的聲情演出，使霹靂布袋戲登峰造極，將台灣布袋戲推向高峰，也成就數代人對台灣聲音的共同記憶。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範