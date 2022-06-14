比特幣跌掉63%創18個月新低，市場信心不足下探2萬美元，加密貨幣產業傳裁員風聲

全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）昨（13）日表示，因為交易停滯導致系統壓力過大，暫停比特幣提款，此後進一步將「恢復提款時間」延遲30分鐘，引起市場譁然，今（14）日加密貨幣市場信心不足，再度下探2萬0813美元，離去（2021）年高點至少蒸發2兆美元（新台幣58兆元）。

通膨打擊加密貨幣市場

這幾天全球市場上瀰漫不安的氛圍，因為美國勞工部（United States Department of Labor）上周公布5月消費者價格指數（CPI）將較去年同期成長8.6%，創下40年來新高。

市場上普遍認為聯準會（Fed）官員考慮在本周大幅升息0.75個百分點（3碼）。《華爾街日報》指出，本次公布的通膨數據超出了官員的預期，本來聯準會為了緩和市場波動，僅升息0.5個百分點，但目前看來機會渺茫。

距離上次聯準會一次將利息上調0.75個百分點是在1994年，當時也是通過劇烈升息，提前阻止潛在通膨上升。受到市場對於升息預期心理影響，國際上資金正從各大金融市場中逃離。

其中，投資人對經濟不穩定的擔憂，直接反映在風險性資產上，而受創最深的的市場之一，就是加密貨幣市場，其代表貨幣比特幣（Bitcoin），相較2021年11月登頂近6.9萬美元迄今，已下跌約63%。

近日又受到市場恐慌影響，比特幣進一步大跌，導致全球對大加密貨幣交易平台幣安連帶受到影響，昨日因為交易停滯，導致系統工作積壓，一度暫停提款。

為此，幣安創始人趙長鵬在推特（Twitter）上表示，該問題預估在30分鐘內解決，但後來修正表示可能要比預估時間更久。他補充說明，暫停提款只影響幣安比特幣網路，投資人仍可以在BEP-20等其他網路上提領，並強調這些資金都受到「投資者保護基金」（SAFU）保障。

經濟反轉，加密貨幣產業傳出裁員風聲

然而受到大環境影響，加密行業中傳出越來越多的裁員風聲。例如加密貨幣貸款公司BlockFi的執行長Zac Prince發表聲明指出，將裁減約850名員工中的20%。

Prince在Twitter上甚至寫道：「與科技界其他公司一樣，我們受到了大環境的巨大轉變影響，這對我們的成長速度打擊很大。」

曾參與挖礦的資深加密投資人Andy告訴我們，加密貨幣平台及其它新興金融交易平台一樣，在市場不穩定的時候，會有「關廁所」也就是無法買賣交易，甚至是變現提款的情況。

因為此類新興平台，相較於傳統金融機構在人力以及伺服器設施的建置上，仍有相當大的落差。他舉例今天一個大型的國際基金，或是私人的集團，找到市場恐慌的時機，藉機參與大量做買賣使交易系統當機，造成恐慌性賣壓進而在空頭部位大舉獲利。

對照傳統的金融機構，仍有相當多的人力、客服能夠處理投資人恐慌，然而新興平台則會陷入無人處理的窘境，並影響到投資者的信心。Andy也呼籲，投資應要多元配置，千萬不要將雞蛋放在一個籃子裡，尤其是在市場動盪的時候。

最後，根據Dow Jones Market Data（截至發稿），比特幣一度下探低點至2萬0813美元，創下2020年12月以來的最低水平，自去年11月高點3兆美元，蒸發了至少約2兆美元。

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核稿編輯：翁世航