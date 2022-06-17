疫情期間如何管理你的海外房產？如果遇到「奧客」遲付、甚至不付租金怎麼辦？

文：Bear Chang

前言

海外包租公／婆們，兩年多歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐，你的海外房產狀況如何？房客如期繳租嗎？租客搬離後有如約定將房屋復原嗎？即便在自己的國家，遇到租房的「奧客」都很麻煩，更何況在人生地不熟的海外。

本篇文章將討論海外房產租房要點，協助你提前預應、減少遇到「奧客」的困境，內容將以馬來西亞的法令、 租約為主體，筆者認為也適用其他英美法系（或稱海洋法系）等國家，因為法律概念類似。

什麼是奧客？

文章一開始我們先定義什麼是「奧客」，每晚開趴、不付租金甚至破壞房子，各種狀況該如何解決？以下是最常見的奧客行為及解決作法：

1. 遲付租金

一般租約內，通常會律定租客必須在每月租金支付日最遲7-10天內完成付款，超過約定時間，房東可以依合約約定的年利率8%（依延遲天數計算）滯納金求償損失。這是一般的狀況，但若房客不付呢？可以直接從押金扣除嗎？

是可以的，依照合約，可以發一封正式通知信給租客，附上遲繳租金的收款時間等事證，正式告知租客將從未來退租時應退還的押金中扣除。當然，也可以選擇不要在第一次遲交就對租客罰款（人性本善原則），可以給警告信warning letter讓租客知道房東在意租金準時支付，避免下次再發生相同情事。

2.更惡劣的，是不付租金

付租金是租房最基本的義務，不付房租真的可以是奧客之最。處理不付租的三個步驟：

房東可以在未收到租金7天、且未能取得租客聯繫及回覆（解釋為何遲付），用簡訊、email及投實體信到租屋處之方式發送警告信，要求租客於七日內給付租金、滯納金罰款，並加註於七日內若未付款將停止電梯、大門卡的使用。 七天後若租客仍沒有回應，建議做出第二次警告信（再加七天），同時請記得透過住處的管理中心了解租客是否還在此單位進出（調閱大門卡、監測社區攝影機）。 最後一步，需要請租屋處管理單位進行停通行卡等作為，要求租客付租金或選擇遷離。

以上若還未能取得回覆，則需要尋求法律及警方協助了。

曾經有租客三個月沒繳租金、屋主也沒特別留意，房東在發現後，不論用電話或是上述的方式都聯繫不到房客，去管理室查租客最後一次刷卡時間，是在三個月前，而且是只有進沒有出的刷卡紀錄。

發生此狀況應先到警局備案，同時進行上述三步驟（可以縮短通知時間），經過電話、按門鈴、投信後，由警察協同屋主及管理單位直接進入該單位巡查，現場錄影存證。

這個案例還好房客只是不告而別，沒有在屋內發生憾事（如非自然身故），算不幸中的大幸。

3. 破壞房屋

房屋內的硬裝（裝修）及軟裝（傢俱、家電）會因為時間產生效能減損或故障，損壞又分為自然損壞跟刻意損壞，一般在英文租約上會看到wear and tear（或稱自然磨損）的合約內容，這點是房屋狀況中最重要的內容，房屋出租中東西壞了要修、退租後房屋復原等都跟這個條文內容有關。

建議在wear and tear中，要明確定義什麼樣的程度屬於自然損壞、多少金額由租客自修等條文。對於使用年限已久的電器用品，可能會遇到壞了沒有零件修的狀況，建議都將相關的情境列出在租約之中，以減少後續租屋後的糾紛。

以上所稱奧客狀況，筆者認為可以在出租前就有效的控制或避免。

出租前幾個最重要的事

1. 確實審閱房客身份

要取得租客身分證／護照／工作證，甚至是良民證，也了解該租客是從事哪一類型的工作、生意，有多少人口會進住等。曾發生房東為了趕快租掉，仲介沒有確認租客工作及狀態，結果房屋被跨國詐騙集團租用，房內放了機台、電話，還住了很多員工每天進進出出，太複雜的人員進出搞得社區管理層都來關心。

此事後來，警方破獲這個詐騙集團，屋主也被懷疑是否是共犯，花了很大功夫上法庭、提證據，賺了一點租金卻搞得自己揹上很大的風險。

筆者建議若一開始審核房客身份時覺得不太對勁，例如如缺工作簽證、年紀很大還在拿學生簽證、名片拿不出來等狀況，建議就不要租了吧，以免節外生枝。

2. 最重要的一點，就是「租約」

合約！先禮後兵，提早講好比後面再來吵架好

台灣的包租公／婆們，有些會用文具店買得到的制式租約，而專業一點的會到內政部下載住宅租賃契約書範本來改，更職業級的有請律師或地政士撰寫專業版本，你是屬於哪一種？

很多台灣的包租公是用文具店的版本，但到了國外可別這樣搞，不要覺得用line、whatsapp講好就好，所有的約定一定要「白紙黑字」明確地標註在租約中。有時租客會要求用他的租約版本，你一定要再三看過是否有不平等條約在其中，以免吃大虧。

提一個常見租客對房東的不平等條約，就是「提早解約」的條款，有些會稱為「expats clause」，是針對外派人士設計，條文提到若租客在租賃期間因公司安排調往他國、其他城市，房東需無條件解約並退回押金。

這點很保護租客，不過對已經付仲介費（通常等同一個月租金）及其他費用的房東來說，相對不公平。建議可以壓上條款請租客提相關文件證明調職，至少要住滿6-8個月以上，於搬離前60天前通知等條文，讓這條有彈性但是相對也不是那麼容易，以免讓租客想換就換。

出租中常見情況的處理做法

1. 租客要求早進晚退

就像check in住飯店一樣，客人總是希望可以提早進住，提早用游泳池健身房，然後第二天可以睡到晚，最好吃完午餐再撐一下才退房，重點以上希望是不用付費！

租客也會有類似心態及需求，當租客要求提早入住時，房東可以作為是其中一個談判條件，在不影響租房狀況下（有些時候房子空著也是空著，還不如做為可以談判的籌碼來跟租客談），可以有條件、但不收租金的同意租客提早入住。