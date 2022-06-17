疫情期間如何管理你的海外房產？如果遇到「奧客」遲付、甚至不付租金怎麼辦？
我們想讓你知道的是
本篇文章將討論海外房產租房要點，協助你提前預應、減少遇到「奧客」的困境，內容將以馬來西亞的法令、 租約為主體，筆者認為也適用其他英美法系（或稱海洋法系）等國家，因為法律概念類似。
文：Bear Chang
前言
海外包租公／婆們，兩年多歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐，你的海外房產狀況如何？房客如期繳租嗎？租客搬離後有如約定將房屋復原嗎？即便在自己的國家，遇到租房的「奧客」都很麻煩，更何況在人生地不熟的海外。
本篇文章將討論海外房產租房要點，協助你提前預應、減少遇到「奧客」的困境，內容將以馬來西亞的法令、 租約為主體，筆者認為也適用其他英美法系（或稱海洋法系）等國家，因為法律概念類似。
什麼是奧客？
文章一開始我們先定義什麼是「奧客」，每晚開趴、不付租金甚至破壞房子，各種狀況該如何解決？以下是最常見的奧客行為及解決作法：
1. 遲付租金
一般租約內，通常會律定租客必須在每月租金支付日最遲7-10天內完成付款，超過約定時間，房東可以依合約約定的年利率8%（依延遲天數計算）滯納金求償損失。這是一般的狀況，但若房客不付呢？可以直接從押金扣除嗎？
是可以的，依照合約，可以發一封正式通知信給租客，附上遲繳租金的收款時間等事證，正式告知租客將從未來退租時應退還的押金中扣除。當然，也可以選擇不要在第一次遲交就對租客罰款（人性本善原則），可以給警告信warning letter讓租客知道房東在意租金準時支付，避免下次再發生相同情事。
2.更惡劣的，是不付租金
付租金是租房最基本的義務，不付房租真的可以是奧客之最。處理不付租的三個步驟：
- 房東可以在未收到租金7天、且未能取得租客聯繫及回覆（解釋為何遲付），用簡訊、email及投實體信到租屋處之方式發送警告信，要求租客於七日內給付租金、滯納金罰款，並加註於七日內若未付款將停止電梯、大門卡的使用。
- 七天後若租客仍沒有回應，建議做出第二次警告信（再加七天），同時請記得透過住處的管理中心了解租客是否還在此單位進出（調閱大門卡、監測社區攝影機）。
- 最後一步，需要請租屋處管理單位進行停通行卡等作為，要求租客付租金或選擇遷離。
以上若還未能取得回覆，則需要尋求法律及警方協助了。
曾經有租客三個月沒繳租金、屋主也沒特別留意，房東在發現後，不論用電話或是上述的方式都聯繫不到房客，去管理室查租客最後一次刷卡時間，是在三個月前，而且是只有進沒有出的刷卡紀錄。
發生此狀況應先到警局備案，同時進行上述三步驟（可以縮短通知時間），經過電話、按門鈴、投信後，由警察協同屋主及管理單位直接進入該單位巡查，現場錄影存證。
這個案例還好房客只是不告而別，沒有在屋內發生憾事（如非自然身故），算不幸中的大幸。
3. 破壞房屋
房屋內的硬裝（裝修）及軟裝（傢俱、家電）會因為時間產生效能減損或故障，損壞又分為自然損壞跟刻意損壞，一般在英文租約上會看到wear and tear（或稱自然磨損）的合約內容，這點是房屋狀況中最重要的內容，房屋出租中東西壞了要修、退租後房屋復原等都跟這個條文內容有關。
建議在wear and tear中，要明確定義什麼樣的程度屬於自然損壞、多少金額由租客自修等條文。對於使用年限已久的電器用品，可能會遇到壞了沒有零件修的狀況，建議都將相關的情境列出在租約之中，以減少後續租屋後的糾紛。
以上所稱奧客狀況，筆者認為可以在出租前就有效的控制或避免。
出租前幾個最重要的事
1. 確實審閱房客身份
要取得租客身分證／護照／工作證，甚至是良民證，也了解該租客是從事哪一類型的工作、生意，有多少人口會進住等。曾發生房東為了趕快租掉，仲介沒有確認租客工作及狀態，結果房屋被跨國詐騙集團租用，房內放了機台、電話，還住了很多員工每天進進出出，太複雜的人員進出搞得社區管理層都來關心。
此事後來，警方破獲這個詐騙集團，屋主也被懷疑是否是共犯，花了很大功夫上法庭、提證據，賺了一點租金卻搞得自己揹上很大的風險。
筆者建議若一開始審核房客身份時覺得不太對勁，例如如缺工作簽證、年紀很大還在拿學生簽證、名片拿不出來等狀況，建議就不要租了吧，以免節外生枝。
2. 最重要的一點，就是「租約」
合約！先禮後兵，提早講好比後面再來吵架好
台灣的包租公／婆們，有些會用文具店買得到的制式租約，而專業一點的會到內政部下載住宅租賃契約書範本來改，更職業級的有請律師或地政士撰寫專業版本，你是屬於哪一種？
很多台灣的包租公是用文具店的版本，但到了國外可別這樣搞，不要覺得用line、whatsapp講好就好，所有的約定一定要「白紙黑字」明確地標註在租約中。有時租客會要求用他的租約版本，你一定要再三看過是否有不平等條約在其中，以免吃大虧。
提一個常見租客對房東的不平等條約，就是「提早解約」的條款，有些會稱為「expats clause」，是針對外派人士設計，條文提到若租客在租賃期間因公司安排調往他國、其他城市，房東需無條件解約並退回押金。
這點很保護租客，不過對已經付仲介費（通常等同一個月租金）及其他費用的房東來說，相對不公平。建議可以壓上條款請租客提相關文件證明調職，至少要住滿6-8個月以上，於搬離前60天前通知等條文，讓這條有彈性但是相對也不是那麼容易，以免讓租客想換就換。
出租中常見情況的處理做法
1. 租客要求早進晚退
就像check in住飯店一樣，客人總是希望可以提早進住，提早用游泳池健身房，然後第二天可以睡到晚，最好吃完午餐再撐一下才退房，重點以上希望是不用付費！
租客也會有類似心態及需求，當租客要求提早入住時，房東可以作為是其中一個談判條件，在不影響租房狀況下（有些時候房子空著也是空著，還不如做為可以談判的籌碼來跟租客談），可以有條件、但不收租金的同意租客提早入住。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。