劉德華代言中國奧迪廣告鬧出抄襲風波，廣告公司該如何善了？民眾又該如何自保？

文：陳建至律師

小滿，是二十四節氣之一，意指是夏熟作物的籽粒開始飽滿，但還未生長到成熟的階段，後人又多衍生出其他意涵，如人生小滿，不做過分追求，虛懷若谷，時常認識到自己的不足，才能有更進一步的空間。

今年的小滿很特別，竟然與廣告和著作權的議題扯上關係？

根據新聞指出，劉德華代言奧迪「人生小滿」廣告涉抄襲。中國奧迪（Audi）在今（2022）年5月21日，也就是以小滿這天的節氣為發想主題，由華人偶像劉德華，以寧靜山林的唯美風格，傳達出「今日小滿，人生小滿就好」的廣告概念。

由於奧迪品牌本身在中國就是相當火熱的大廠汽車，加上廣告手法拍攝呈現出來的意境確實與一般汽車廣告不同，又有男神劉德華加持，所以在推出當天即在網路上迅速發酵，廣獲好評。

但這樣的佳評僅維持一天，隔天抖音上的部落客「北大滿哥」便公開表示，這部中國奧迪「人生小滿」廣告片的文案，也就是劉德華口述的內容，幾乎和他在2018年創作的影片文案內容一模一樣，而這段文案他在去年、前年都曾公開發表過，而經影片比對，確實也有高達90%以上的文句相同。

廣告文案，如果具有原創性，也受到著作權法的保護

我國著作權法中，對於受到保護的「著作」有其定義：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。而「創作」，則係指將自己內心思想、情感等心理層次的感受，透過語文、文字、符號、繪畫、聲音、影像、肢體動作等表現方法展現出來，以個別獨具的創意表現於外，也就是要具有原創性。

「人生小滿」廣告片中，透過劉德華口述的內容，約有數百字，相當於一篇小散文的字數與內容，而北大滿哥早已在抖音上發表過，且是以文字方式具體表現出來，表達出北大滿哥對於小滿這個節氣的感受與個人人生體悟，所以可以認為符合著作權法中受到保護的著作。

只是很可惜，中國奧迪對於廣告內容審查可能出現問題，導致廣告公司不知何故，大剌剌地幾乎全部照抄北大滿哥的文案，因為文案幾乎相同，所以才在廣告上架的隔天，隨即被發現有抄襲的問題，不僅對中國奧迪形象大損，也令於劉德華的偶像光環，蒙上那麼一絲不光彩。

Photo Credit: 截圖自奥迪微博

該如何善了抄襲風波？

中國奧迪這個廣告裡所使用的文案，以公開口述之方式對外傳達著作內容，完全是抄襲他人的文字創作，自然是侵害北大滿哥所創作文案的著作權，中國奧迪雖在第一時間公開道歉並下架影片，但畢竟已經有侵權的事實了，下架影片是最基本的善後方法，但除此之外，有沒有更好的做法，可以達到雙贏局面？

中國奧迪與廣告公司，如果想要根本上解決此問題，就必須要得到北大滿哥對於廣告文案的著作財產權授權，也就是北大滿哥同意中國奧迪與廣告公司，在宣傳廣告上使用這個小滿文案，如此，這個「人生小滿」廣告，才能繼續在合法的前提下播出，讓廣大民眾欣賞到不老男神劉德華的風采。

一般民眾遇到了這種情形，該如何自保？

現在大多數的民眾，經常會透過各種社交平台例如Facebook、Instagram、 TikTok，將自己的照片、影片、或其他創作作品放上網與好友或大眾分享，這不僅僅是種新興的宣傳手法，更是時下最夯自媒體行銷方式，吸引千千萬萬的創作者，想透過這些平台來展露頭角。

而這方面的佼佼者，自屬TikTok上「莎夫人玩自媒體」這位優質的創作者，她的相關影片都將自媒體如何做到發揮引流的功能，介紹地相當到位，值得細細品嚐。

一般民眾如果發現自己絞盡腦汁拍攝的照片、影片，被他人盜用或抄襲，該怎麼辦？如果只是網友間互相抄襲致敬，可能還無傷大雅，但若被拿來當作商業使用，不僅對於原創者而言權益受損，更是種不尊重創作者的表現。

所以，建議此時尋求專業的律師諮詢自身可以主張的法律權益，甚至夠過公證人協助蒐證等流程，來保護自己辛苦創作的成果，詳細保障權益流程，請參考作者文章〈律師！我被盜圖了，怎麼辦？〉一文）。

當然，身為創作者，也要時時注意自己的作品有無侵害他們作品的情形，以免致敬不成，反遭落人口實唷。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航