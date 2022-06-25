《世界的觀光鐵道》：霍格華茲列車與格蘭芬蘭拱橋，《哈利波特》讓英國鐵道文化資產大放異彩

文：蘇昭旭

霍格華茲列車與格蘭芬蘭拱橋

談到電影《哈利波特》（Harry Potter），大家不禁想到英國蘇格蘭女作家J・K・羅琳，創作一系列充滿創意的小說。全球的哈利波特迷與鐵道迷，為了探究裡面的英國火車與實景的對照，不辭千里而來，也為英國帶來可觀的觀光財。對粉絲而言，想要完成哈利波特霍格華茲列車的旅程，就是一門認識英國火車與地理的學問。

首先，哈利波特的9又3/4月台在哪裡？地點在倫敦的王十字車站（King X），這是全球多少哈利波特迷，到此地朝聖的夢想。真的有許多哈利波特迷，會去問車站人員，第9月台到底在哪裡？其實原本電影中9又3/4月台位置，是今日王十字車站4至5月台之間，倫敦王十字車站的第4月台，旁邊的拱廊位置，就是哈利波特手推車穿越時空之處。

一開始，車站還會放一個手推車與一個鳥籠當作標示。只不過有一段時間，由於拍照的觀光客實在太多了，影響到正常旅客上下車動線，後來王十字車站另外設置了一面牆，寫上9又3/4月台，將手推車移到第9月台的旁邊，專人供旅客拍照，旁邊就是王十字車站的哈利波特紀念品商店，販售相關商品，賺進觀光客大把鈔票。

Photo Credit: Tagishsimon @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 國王十字車站的9又3/4月台。

其次，當哈利波特穿越了9又3/4月台，搭乘的「霍格華茲列車｣（Hogwarts Express）又是什麼呢？其實在電影中，霍格華茲列車的蒸汽火車頭，用的是英國大西部鐵路（Great Western Railway），GWR 4900 Class 4–6–0等級， 編號5972 Olton Hall，動輪上還加上Hogwarts Castle銘板，以酒紅色的塗裝出場。該蒸汽火車除了在電影第一集的9又3/4月台出現之外，還有第二集蒸汽火車通過蘇格蘭的格蘭芬蘭石拱橋，汽車卻在天上飛的名場景。這款火車從此聲名大噪，除了變成英國Hornby的火車模型銷售全世界，也成為環球影城哈利波特主題樂園，觀眾拍照的熱門景點。

Phil Scott @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0" height="" src="https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=150" width="" src-org="https://tnl-static.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG" class="lazyload" data-srcset="https://image4.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=1080 1080w,https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=750 750w,https://image6.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=500 500w,https://image1.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=400 400w,https://image2.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=350 350w,https://image3.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=300 300w,https://image4.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=250 250w,https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=150 150w"> Phil Scott @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0" height="" src="https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=150" width="" src-org="https://tnl-static.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG" class="lazyload" data-srcset="https://image4.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=1080 1080w,https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=750 750w,https://image6.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=500 500w,https://image1.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=400 400w,https://image2.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=350 350w,https://image3.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=300 300w,https://image4.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=250 250w,https://image5.thenewslens.com/2022/6/mgpuwtsxctfwh1lp93gff7c4a9gtx2.JPG?auto=compress&q=80&w=150 150w"> Photo Credit: Phil Scott @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 The Jacobite Railway 的蒸汽火車6P Jubilee class，牽引著西部高地線的客車，電影《哈利波特》的霍格華茲列車真實版。

只是，王十字車站在倫敦，搭霍格華茲列車的月台卻到了蘇格蘭？從倫敦到蘇格蘭是如此遙遠，瞬間移動完全不合邏輯，卻是電影的真實取景，這也是讓哈利波特迷從月台到列車，得奔波千里的趣味所在。這段霍格華茲列車的路線，真實的世界，就是蘇格蘭的「雅各彼特」蒸汽火車（The Jacobite），行駛西部高地線（The West Highland Line），這是蘇格蘭火車之旅不可或缺的主題。從格拉斯哥到馬拉格的路段，蘇格蘭高地的鐵路風景，非常的迷人！旅客得從英國倫敦王十字車站搭快車到愛丁堡，再換車到格拉斯哥先過一夜，再搭乘西部高地線；真實世界的人們，終究是無法瞬間移動的。

西部高地線是一條蘇格蘭風景最漂亮，最典型的山岳鐵道，夏季還定期是蒸汽火車行駛。旅客可從格拉斯哥（Glasgow）的皇后街站（Queen Street Station），先搭一般火車到威廉堡站（Fort William），再轉搭雅各彼特蒸汽火車，一直到西岸濱臨大西洋的馬拉格（Mallaig），全長205英里（331公里）。能夠搭乘這段鐵路，是全球哈利波特迷的夢想，這條鐵路使用LMS Stanier Class 5 4–6–0蒸汽火車，從威廉堡出發，接近英國境內的最高峰班納維斯峰，此時蒸汽火車奮力爬坡，通過短草荒原的西部高地，尤其是經過二十一孔的格蘭芬蘭馬蹄形石拱橋（Glenfinnen Viaduct）。

當這個火車通過石拱橋，許多旅客會探頭出來拍照。更有不少遊客自己開車來到格蘭芬蘭火車站，事先站好位置拿著相機，等候著火車來臨。這個哈利波特電影中的名景，大家都屏息以待，觀賞火車通過石拱橋，不知不覺中，這班霍格華茲蒸汽火車，已經帶著旅客穿越夢想中的魔法世界。

當雅各彼特蒸汽火車最後來到馬拉格，從這裡可以換巴士，前往印佛尼斯（Inverness）。沿途就會經過尼斯湖（Loch Ness），以及阿克特城堡，這裡就是發現水怪的地點，可搭乘尼斯湖的遊船（Jacobite Warrior），也許會真的看見水怪，也說不定呢！從印佛尼斯車站，就有夜臥快車回到倫敦尤斯頓站（Euston），完成這一趟哈利波特霍格華茲列車的旅程。

電影《哈利波特》的真實世界取材，從倫敦的王十字車站，到GWR 4900 Class 5972 Olton Hall蒸汽火車，以及西部高地線格蘭芬蘭石拱橋，都是英國本身所保存的鐵道文化資產，直接運用於電影產業，而非為了拍攝電影，特別去新製真實世界不存在的事物。

除了電影本身，讓英國保存鐵道文化資產大放異彩之外，其他所創造的觀光產值，也讓鐵道文化資產得以活化，重獲新生，這是台灣對於發展鐵道觀光，活用鐵道文化資產，該去深思的課題。

如何拍攝霍格華茲列車通過格蘭芬蘭拱橋 拍攝列車通過格蘭芬蘭拱橋並不難，首先從威廉堡站搭一般火車來到格蘭芬蘭站，下車後步行往後走，到拱橋前方高地上，等候雅各彼特蒸汽火車來臨。如果旅客本身就是搭乘雅各彼特蒸汽火車，列車通過格蘭芬蘭拱橋，來到格蘭芬蘭站，會停留約40分鐘，這一站就是要交會列車。這時趕緊從格蘭芬蘭火車站下車後步行往後走，即可到高地上拍攝下一班火車通過格蘭芬蘭拱橋的風光。這個高地原本就是觀光勝地，除了拍一般的火車以外，還可以等到下午回程的雅各彼特蒸汽火車，會再次通過這裡，因此有很多人站在高地上守候。拱橋旁邊有一個公路休息站，有公車站，可解決許多等候的民生問題。 在蒸汽火車旅程安排方面，可先在格拉斯哥住宿一晚，從格拉斯哥的皇后街站，搭火車到威廉堡站，再搭乘10：20的雅各彼特蒸汽火車，來到馬拉格，之後回程馬拉格14：10開車，雅各彼特蒸汽火車返回威廉堡。不過回程那班車，是由蒸汽火車頭倒推著車廂開回去的，感覺沒有去程順著拉那樣好。

相關書摘 ►《世界的蒸汽火車》：蒸汽火車加上人臉，湯瑪士水櫃式火車與他的朋友們為何風靡全世界？

書籍介紹

本文摘錄自《世界的觀光鐵道：精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》，木馬文化出版

作者：蘇昭旭

瑞士冰河列車、英國的霍格華茲列車和格蘭芬蘭鐵路拱橋，

都是名聞遐邇的世界級觀光鐵道，

同時它們也是以「文化資產」保存而持續經營或是重生的鐵道。

而台灣最有價值、最具國際級觀光鐵道的，

就是阿里山森林鐵道，

它也是名列在英國所定義的「全球文化資產鐵道」名單中唯一一條台灣鐵道。

什麼是文化資產鐵道？和觀光鐵道有什麼不同呢？這本書將帶你進入鐵道迷的世界！



蘇昭旭老師花費二十多年的研究與記錄，帶領你