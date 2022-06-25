2022/06/25,
交通

《世界的觀光鐵道》：霍格華茲列車與格蘭芬蘭拱橋，《哈利波特》讓英國鐵道文化資產大放異彩

《世界的觀光鐵道》：霍格華茲列車與格蘭芬蘭拱橋，《哈利波特》讓英國鐵道文化資產大放異彩
Photo Credit: Cmglee @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

我們想讓你知道的是

從倫敦的王十字車站，到GWR 4900 Class 5972 Olton Hall蒸汽火車，以及西部高地線格蘭芬蘭石拱橋，都是英國本身所保存的鐵道文化資產，直接運用於電影產業，而非為了拍攝電影，特別去新製真實世界不存在的事物。

文：蘇昭旭

霍格華茲列車與格蘭芬蘭拱橋

談到電影《哈利波特》（Harry Potter），大家不禁想到英國蘇格蘭女作家J・K・羅琳，創作一系列充滿創意的小說。全球的哈利波特迷與鐵道迷，為了探究裡面的英國火車與實景的對照，不辭千里而來，也為英國帶來可觀的觀光財。對粉絲而言，想要完成哈利波特霍格華茲列車的旅程，就是一門認識英國火車與地理的學問。

首先，哈利波特的9又3/4月台在哪裡？地點在倫敦的王十字車站（King X），這是全球多少哈利波特迷，到此地朝聖的夢想。真的有許多哈利波特迷，會去問車站人員，第9月台到底在哪裡？其實原本電影中9又3/4月台位置，是今日王十字車站4至5月台之間，倫敦王十字車站的第4月台，旁邊的拱廊位置，就是哈利波特手推車穿越時空之處。

一開始，車站還會放一個手推車與一個鳥籠當作標示。只不過有一段時間，由於拍照的觀光客實在太多了，影響到正常旅客上下車動線，後來王十字車站另外設置了一面牆，寫上9又3/4月台，將手推車移到第9月台的旁邊，專人供旅客拍照，旁邊就是王十字車站的哈利波特紀念品商店，販售相關商品，賺進觀光客大把鈔票。

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Photo Credit: Tagishsimon @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0
國王十字車站的9又3/4月台。

其次，當哈利波特穿越了9又3/4月台，搭乘的「霍格華茲列車｣（Hogwarts Express）又是什麼呢？其實在電影中，霍格華茲列車的蒸汽火車頭，用的是英國大西部鐵路（Great Western Railway），GWR 4900 Class 4–6–0等級， 編號5972 Olton Hall，動輪上還加上Hogwarts Castle銘板，以酒紅色的塗裝出場。該蒸汽火車除了在電影第一集的9又3/4月台出現之外，還有第二集蒸汽火車通過蘇格蘭的格蘭芬蘭石拱橋，汽車卻在天上飛的名場景。這款火車從此聲名大噪，除了變成英國Hornby的火車模型銷售全世界，也成為環球影城哈利波特主題樂園，觀眾拍照的熱門景點。

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Photo Credit: Phil Scott @Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0
The Jacobite Railway 的蒸汽火車6P Jubilee class，牽引著西部高地線的客車，電影《哈利波特》的霍格華茲列車真實版。

只是，王十字車站在倫敦，搭霍格華茲列車的月台卻到了蘇格蘭？從倫敦到蘇格蘭是如此遙遠，瞬間移動完全不合邏輯，卻是電影的真實取景，這也是讓哈利波特迷從月台到列車，得奔波千里的趣味所在。這段霍格華茲列車的路線，真實的世界，就是蘇格蘭的「雅各彼特」蒸汽火車（The Jacobite），行駛西部高地線（The West Highland Line），這是蘇格蘭火車之旅不可或缺的主題。從格拉斯哥到馬拉格的路段，蘇格蘭高地的鐵路風景，非常的迷人！旅客得從英國倫敦王十字車站搭快車到愛丁堡，再換車到格拉斯哥先過一夜，再搭乘西部高地線；真實世界的人們，終究是無法瞬間移動的。

西部高地線是一條蘇格蘭風景最漂亮，最典型的山岳鐵道，夏季還定期是蒸汽火車行駛。旅客可從格拉斯哥（Glasgow）的皇后街站（Queen Street Station），先搭一般火車到威廉堡站（Fort William），再轉搭雅各彼特蒸汽火車，一直到西岸濱臨大西洋的馬拉格（Mallaig），全長205英里（331公里）。能夠搭乘這段鐵路，是全球哈利波特迷的夢想，這條鐵路使用LMS Stanier Class 5 4–6–0蒸汽火車，從威廉堡出發，接近英國境內的最高峰班納維斯峰，此時蒸汽火車奮力爬坡，通過短草荒原的西部高地，尤其是經過二十一孔的格蘭芬蘭馬蹄形石拱橋（Glenfinnen Viaduct）。

當這個火車通過石拱橋，許多旅客會探頭出來拍照。更有不少遊客自己開車來到格蘭芬蘭火車站，事先站好位置拿著相機，等候著火車來臨。這個哈利波特電影中的名景，大家都屏息以待，觀賞火車通過石拱橋，不知不覺中，這班霍格華茲蒸汽火車，已經帶著旅客穿越夢想中的魔法世界。

當雅各彼特蒸汽火車最後來到馬拉格，從這裡可以換巴士，前往印佛尼斯（Inverness）。沿途就會經過尼斯湖（Loch Ness），以及阿克特城堡，這裡就是發現水怪的地點，可搭乘尼斯湖的遊船（Jacobite Warrior），也許會真的看見水怪，也說不定呢！從印佛尼斯車站，就有夜臥快車回到倫敦尤斯頓站（Euston），完成這一趟哈利波特霍格華茲列車的旅程。

電影《哈利波特》的真實世界取材，從倫敦的王十字車站，到GWR 4900 Class 5972 Olton Hall蒸汽火車，以及西部高地線格蘭芬蘭石拱橋，都是英國本身所保存的鐵道文化資產，直接運用於電影產業，而非為了拍攝電影，特別去新製真實世界不存在的事物。

除了電影本身，讓英國保存鐵道文化資產大放異彩之外，其他所創造的觀光產值，也讓鐵道文化資產得以活化，重獲新生，這是台灣對於發展鐵道觀光，活用鐵道文化資產，該去深思的課題。

如何拍攝霍格華茲列車通過格蘭芬蘭拱橋

拍攝列車通過格蘭芬蘭拱橋並不難，首先從威廉堡站搭一般火車來到格蘭芬蘭站，下車後步行往後走，到拱橋前方高地上，等候雅各彼特蒸汽火車來臨。如果旅客本身就是搭乘雅各彼特蒸汽火車，列車通過格蘭芬蘭拱橋，來到格蘭芬蘭站，會停留約40分鐘，這一站就是要交會列車。這時趕緊從格蘭芬蘭火車站下車後步行往後走，即可到高地上拍攝下一班火車通過格蘭芬蘭拱橋的風光。這個高地原本就是觀光勝地，除了拍一般的火車以外，還可以等到下午回程的雅各彼特蒸汽火車，會再次通過這裡，因此有很多人站在高地上守候。拱橋旁邊有一個公路休息站，有公車站，可解決許多等候的民生問題。

在蒸汽火車旅程安排方面，可先在格拉斯哥住宿一晚，從格拉斯哥的皇后街站，搭火車到威廉堡站，再搭乘10：20的雅各彼特蒸汽火車，來到馬拉格，之後回程馬拉格14：10開車，雅各彼特蒸汽火車返回威廉堡。不過回程那班車，是由蒸汽火車頭倒推著車廂開回去的，感覺沒有去程順著拉那樣好。

相關書摘 ►《世界的蒸汽火車》：蒸汽火車加上人臉，湯瑪士水櫃式火車與他的朋友們為何風靡全世界？

書籍介紹

本文摘錄自《世界的觀光鐵道：精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》，木馬文化出版

作者：蘇昭旭

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瑞士冰河列車、英國的霍格華茲列車和格蘭芬蘭鐵路拱橋，
都是名聞遐邇的世界級觀光鐵道，
同時它們也是以「文化資產」保存而持續經營或是重生的鐵道。
而台灣最有價值、最具國際級觀光鐵道的，
就是阿里山森林鐵道，
它也是名列在英國所定義的「全球文化資產鐵道」名單中唯一一條台灣鐵道。
什麼是文化資產鐵道？和觀光鐵道有什麼不同呢？這本書將帶你進入鐵道迷的世界！

蘇昭旭老師花費二十多年的研究與記錄，帶領你

  • 從全球文化資產鐵道案例，認識世界各國觀光鐵道的魅力
  • 從地理環境及時代背景，認識世界鐵道文化資產的獨特性

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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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