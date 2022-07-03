小孩不肯坐汽車安全座椅怎麼辦？試試這招痛苦減法與快樂加法
我們想讓你知道的是
身為父母也因為孩子一坐上安全坐椅就開始哭鬧而頭大嗎？好的解決辦法不是放任哭鬧或乾脆不讓他坐，而是去分析孩子哭鬧被後的機制，再去增加快樂誘因，減少與痛苦連結。
文： 劉楚筠（人本父母班助理講員）
朋友問我，小孩不肯坐汽車安全座椅怎麼辦？家裡有人說：「我在後座抱他一下，不會被抓到啦！」也有人說：「規定就是規定，哭一下沒關係啦！這麼小不會記得。」朋友覺得二個說法都有道理，事實上他二種方法都試過，覺得不太對勁。所以來找我。
老實說，在後座抱著小孩，有生命安全顧慮，萬萬不可；而由著小孩在後座放聲大哭時，真的很難專心開車啊！如果因此無法留意路況造成遺憾，那也是同樣危險的。
我跟朋友說，我們先從孩子的角度想想：孩子抗拒坐汽車安全椅，是否有他們的道理？
想像自己是個一歲的孩子，你在家裡玩玩具，發現爸爸媽媽很匆忙地走來走去，臉部沒什麼表情，你已經被冷落了好一陣子。接著媽媽一把抱起你，你好開心終於有人把你攬進柔軟的懷抱了，可是不到三分鐘你就被卡入一個形狀、材質、氣味都很陌生的椅子上，然後你被緊緊地（用安全帶）勒住。
你的尿布有點濕，天氣很熱，媽媽給你穿太多衣服，汽車的冷氣吹不太到你，你呼喚爸爸媽媽，想跟他們說你很熱，尿布濕了，而且你還有點餓，可是他們在前座不理你，沒有人跟你講話⋯⋯。
這個當下，你會不會覺得如果待在家裡，會比被固定在汽車安全椅上舒服很多呢？不坐汽車安全椅對幼兒來說真是個理性的決定呀，不是嗎？
這樣從孩子的立場想一遍，是為了理解小孩和大人之間的距離；一旦明白了大人小孩之間的差距，我們就有機會找到拉近的方法。接下來，讓我們提供拉近差距的思考方向──「減」與「加」。
減少汽車座椅和「痛苦」的連結
汽車安全椅總是和出門合在一起，我們有時無法明白，孩子是出門不舒服還是坐汽車安全椅不舒服。因此，在出門前先確認孩子的身心狀態是否舒適：衣服的厚薄是否適中？是否處於很累、很餓的狀態？尿布乾爽嗎？可以幫助我們掌握變因。
另外，留意一下我們在出門前和孩子是否有愉悅的互動？還是因為忙著出門而忽略了孩子很久？也是減少「痛苦」連結的重要一環。
從上車到行進中到下車，都有一些減少「痛苦」連結的作法。上車時確認安全椅是否適合孩子的喜好與身體狀況：有的孩子很小就會認顏色與圖樣，有的孩子偏好躺的角度，有的孩子喜歡立得直些，有的孩子很怕熱⋯⋯。一邊幫孩子調整安全椅一邊和孩子對話，傳遞給孩子的是：「爸爸媽媽知道你在上面可能不是很舒服，所以我們在想辦法讓你能舒服些喔。」
在行程中有爸媽的陪伴：不管是有一位大人陪著孩子坐後座，或是大人都坐前座，但是放孩子喜歡的歌曲或故事，或是跟孩子聊天，都能讓孩子覺得他沒有因為被綁住而與爸媽隔絕。
孩子不舒服時給回應，可以停車檢視一下是最好，如果無法停車，也要用話語安撫孩子，跟孩子對話，讓他知道你知道他不舒服了，千萬別沉默不理。下車時一邊幫孩子解開安全椅，一邊預告接下來的動作或會遇到的人事物。這一路的留心留意，不但是為了照顧孩子，其實也是為了照顧我們自己，讓我們跟著孩子的眼光，把心安下來。
增加汽車安全椅和「快樂」的連結
「減」完了痛苦，當然就要來研究，怎麼「增加」快樂。
比如，帶孩子先認識他的汽車安全椅──就像我們帶孩子認識新朋友、或到一個新環境時一樣。介紹一下它的花色、功能、和目的；把汽車安全椅帶回家打開通風，可散掉新揮發性物質的氣味，也可讓孩子有機會常常看到安全椅，建立對它的熟悉感，更認識他的專屬座椅。大一點的孩子，一起去挑選他的汽車安全椅，也是個好方法。
如果孩子不喜歡坐汽車安全椅，可以刻意讓搭乘汽車安全椅跟一個美好的結果相連，像是去孩子喜歡的地方玩耍。孩子知道有開心的活動在後面等著他，也會比較願意忍受旅程的不適。
也可以準備一個孩子非常喜歡的玩具在汽車安全椅上，或播放他特別喜歡的故事或歌曲，或是先講一個精彩的故事開頭，但是後半部留到車上再繼續說，讓孩子覺得坐在汽車安全椅上有很多有趣的事情會繼續進行，是獨一無二的快樂時光。
還有一個，到達目的地時謝謝孩子，他幫了爸爸媽媽一個大忙⋯⋯讓爸爸媽媽能專心開車，讓一家人都可以愉快地到目的地。也會「增加」快樂喲。尤其是，孩子非常喜歡自己能幫得上忙，那是他在小小世界裡，有限「能力」的展現！這個美好的結尾，可能讓孩子對下一次的汽車安全椅不再怯步，因為「我的幫忙對爸媽來說很重要！」
讓孩子感覺，我是重要的
以上方法，還有一個背後的「主旨」：在每一次與孩子用心互動的過程中，孩子都可以感受到「我的感覺是被爸媽重視的」、「我是重要的」。
如果孩子常常有這樣的感受，那麼即使偶爾真的必須立刻讓孩子坐上汽車安全椅，或是一定得立刻離開某個遊樂場地，或是就是無法買某個孩子要的玩具的時候，就算當下孩子嚎啕大哭，但他們的心裡必然還存有很多正向的經驗可以告訴自己：「爸爸媽媽今天跟平常不一樣，好奇怪。」而不是：「我不重要，他們根本不在乎我。」在平日就累積「好關係」，緊急狀況發生時，親子關係即便有小小的衝突，也能很快地修復。
如果大人心中是先把「規定」擺前面，告訴小孩他們搭乘安全座椅是因為「規定就是這樣，不舒服也沒辦法！」孩子可能很難理解「到底為什麼要有這個讓我很不舒服的規定」。把安全座椅真正的用意告訴孩子，同時同理孩子在汽車安全椅上的感受，最後才提「規定」（有需要的話），這才是把「人」擺在「規定」之前，有溫度，也有助於孩子能理解原理的做法。
無視孩子的痛苦，會讓孩子將「被忽略」與「汽車安全座椅」連結，造成下次出門時更多的衝突。次數多了，孩子就成了大人眼中「歡霸霸」，「莫名其妙」「無端抗拒」汽車安全座椅的孩子。次數再更多一些，孩子可能不再做出「抗拒」安全座椅的「外顯行為」。有的大人沾沾自喜，說:「你看，習慣了就好啊！」但孩子的內在呢？
孩子的安靜是因為了解到汽車安全座椅對他的行車安全很重要？是因為覺得坐在安全座椅上很有趣？還是其實是一種放棄？孩子放棄讓自己從那不舒服的狀態中掙脫出來，因為「他反正是無能為力改變的」。
您可能會說：「有這麼嚴重嗎？」
其實安全座椅只是冰山的一角而已。身為父母，我們很容易用同樣的思維套在大大小小的事上。所以不妨從「汽車安全座椅」這件事開始練習起。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題：小孩不坐汽車安全座椅？試試看加法與減法
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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