小孩不肯坐汽車安全座椅怎麼辦？試試這招痛苦減法與快樂加法

文： 劉楚筠（人本父母班助理講員）

朋友問我，小孩不肯坐汽車安全座椅怎麼辦？家裡有人說：「我在後座抱他一下，不會被抓到啦！」也有人說：「規定就是規定，哭一下沒關係啦！這麼小不會記得。」朋友覺得二個說法都有道理，事實上他二種方法都試過，覺得不太對勁。所以來找我。

老實說，在後座抱著小孩，有生命安全顧慮，萬萬不可；而由著小孩在後座放聲大哭時，真的很難專心開車啊！如果因此無法留意路況造成遺憾，那也是同樣危險的。

我跟朋友說，我們先從孩子的角度想想：孩子抗拒坐汽車安全椅，是否有他們的道理？

想像自己是個一歲的孩子，你在家裡玩玩具，發現爸爸媽媽很匆忙地走來走去，臉部沒什麼表情，你已經被冷落了好一陣子。接著媽媽一把抱起你，你好開心終於有人把你攬進柔軟的懷抱了，可是不到三分鐘你就被卡入一個形狀、材質、氣味都很陌生的椅子上，然後你被緊緊地（用安全帶）勒住。

你的尿布有點濕，天氣很熱，媽媽給你穿太多衣服，汽車的冷氣吹不太到你，你呼喚爸爸媽媽，想跟他們說你很熱，尿布濕了，而且你還有點餓，可是他們在前座不理你，沒有人跟你講話⋯⋯。

這個當下，你會不會覺得如果待在家裡，會比被固定在汽車安全椅上舒服很多呢？不坐汽車安全椅對幼兒來說真是個理性的決定呀，不是嗎？

這樣從孩子的立場想一遍，是為了理解小孩和大人之間的距離；一旦明白了大人小孩之間的差距，我們就有機會找到拉近的方法。接下來，讓我們提供拉近差距的思考方向──「減」與「加」。

減少汽車座椅和「痛苦」的連結

汽車安全椅總是和出門合在一起，我們有時無法明白，孩子是出門不舒服還是坐汽車安全椅不舒服。因此，在出門前先確認孩子的身心狀態是否舒適：衣服的厚薄是否適中？是否處於很累、很餓的狀態？尿布乾爽嗎？可以幫助我們掌握變因。

另外，留意一下我們在出門前和孩子是否有愉悅的互動？還是因為忙著出門而忽略了孩子很久？也是減少「痛苦」連結的重要一環。

從上車到行進中到下車，都有一些減少「痛苦」連結的作法。上車時確認安全椅是否適合孩子的喜好與身體狀況：有的孩子很小就會認顏色與圖樣，有的孩子偏好躺的角度，有的孩子喜歡立得直些，有的孩子很怕熱⋯⋯。一邊幫孩子調整安全椅一邊和孩子對話，傳遞給孩子的是：「爸爸媽媽知道你在上面可能不是很舒服，所以我們在想辦法讓你能舒服些喔。」

在行程中有爸媽的陪伴：不管是有一位大人陪著孩子坐後座，或是大人都坐前座，但是放孩子喜歡的歌曲或故事，或是跟孩子聊天，都能讓孩子覺得他沒有因為被綁住而與爸媽隔絕。

孩子不舒服時給回應，可以停車檢視一下是最好，如果無法停車，也要用話語安撫孩子，跟孩子對話，讓他知道你知道他不舒服了，千萬別沉默不理。下車時一邊幫孩子解開安全椅，一邊預告接下來的動作或會遇到的人事物。這一路的留心留意，不但是為了照顧孩子，其實也是為了照顧我們自己，讓我們跟著孩子的眼光，把心安下來。

增加汽車安全椅和「快樂」的連結

「減」完了痛苦，當然就要來研究，怎麼「增加」快樂。

比如，帶孩子先認識他的汽車安全椅──就像我們帶孩子認識新朋友、或到一個新環境時一樣。介紹一下它的花色、功能、和目的；把汽車安全椅帶回家打開通風，可散掉新揮發性物質的氣味，也可讓孩子有機會常常看到安全椅，建立對它的熟悉感，更認識他的專屬座椅。大一點的孩子，一起去挑選他的汽車安全椅，也是個好方法。

如果孩子不喜歡坐汽車安全椅，可以刻意讓搭乘汽車安全椅跟一個美好的結果相連，像是去孩子喜歡的地方玩耍。孩子知道有開心的活動在後面等著他，也會比較願意忍受旅程的不適。

也可以準備一個孩子非常喜歡的玩具在汽車安全椅上，或播放他特別喜歡的故事或歌曲，或是先講一個精彩的故事開頭，但是後半部留到車上再繼續說，讓孩子覺得坐在汽車安全椅上有很多有趣的事情會繼續進行，是獨一無二的快樂時光。

還有一個，到達目的地時謝謝孩子，他幫了爸爸媽媽一個大忙⋯⋯讓爸爸媽媽能專心開車，讓一家人都可以愉快地到目的地。也會「增加」快樂喲。尤其是，孩子非常喜歡自己能幫得上忙，那是他在小小世界裡，有限「能力」的展現！這個美好的結尾，可能讓孩子對下一次的汽車安全椅不再怯步，因為「我的幫忙對爸媽來說很重要！」

讓孩子感覺，我是重要的

以上方法，還有一個背後的「主旨」：在每一次與孩子用心互動的過程中，孩子都可以感受到「我的感覺是被爸媽重視的」、「我是重要的」。

如果孩子常常有這樣的感受，那麼即使偶爾真的必須立刻讓孩子坐上汽車安全椅，或是一定得立刻離開某個遊樂場地，或是就是無法買某個孩子要的玩具的時候，就算當下孩子嚎啕大哭，但他們的心裡必然還存有很多正向的經驗可以告訴自己：「爸爸媽媽今天跟平常不一樣，好奇怪。」而不是：「我不重要，他們根本不在乎我。」在平日就累積「好關係」，緊急狀況發生時，親子關係即便有小小的衝突，也能很快地修復。

如果大人心中是先把「規定」擺前面，告訴小孩他們搭乘安全座椅是因為「規定就是這樣，不舒服也沒辦法！」孩子可能很難理解「到底為什麼要有這個讓我很不舒服的規定」。把安全座椅真正的用意告訴孩子，同時同理孩子在汽車安全椅上的感受，最後才提「規定」（有需要的話），這才是把「人」擺在「規定」之前，有溫度，也有助於孩子能理解原理的做法。

無視孩子的痛苦，會讓孩子將「被忽略」與「汽車安全座椅」連結，造成下次出門時更多的衝突。次數多了，孩子就成了大人眼中「歡霸霸」，「莫名其妙」「無端抗拒」汽車安全座椅的孩子。次數再更多一些，孩子可能不再做出「抗拒」安全座椅的「外顯行為」。有的大人沾沾自喜，說:「你看，習慣了就好啊！」但孩子的內在呢？

孩子的安靜是因為了解到汽車安全座椅對他的行車安全很重要？是因為覺得坐在安全座椅上很有趣？還是其實是一種放棄？孩子放棄讓自己從那不舒服的狀態中掙脫出來，因為「他反正是無能為力改變的」。

您可能會說：「有這麼嚴重嗎？」

其實安全座椅只是冰山的一角而已。身為父母，我們很容易用同樣的思維套在大大小小的事上。所以不妨從「汽車安全座椅」這件事開始練習起。

本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此

原標題：小孩不坐汽車安全座椅？試試看加法與減法

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航