【職場英文】認識「貝爾賓團隊角色理論」，助你找到自己的定位、更有效率地完成任務

職場上除了要培養各種不同技能的員工，也需要建立系統性的團隊合作模式，讓每個人找到自己在工作上的角色定位，並在各司其職的過程中盡情發揮團隊成員個人所長，進而提高整體的生產力。不過，管理者到底該採用什麼方法，才能讓團隊更有效率地完成任務、達成高績效目標呢？

今天VoiceTube要介紹的「貝爾賓團隊角色理論」（Belbin Team Role）肯定能幫你找到解答。現在就讓我們一起來認識貝爾賓團隊角色理論能有效平衡團隊的關鍵原因。

什麼是貝爾賓團隊角色理論？

貝爾賓團隊角色理論是由歷史悠久的亨利管理學院（Henley Management College）教授貝爾賓（Meredith Belbin）博士及其團隊花費長達9年、深入研究世界各國管理者所提出的理論。

此一理論最初發表於貝爾賓博士1981年出版的著作《管理團隊：成敗啟示錄》，主要是將團隊依照成員所各自表現出的人格特質劃分為九種不同角色，再依據不同類型分配適合的任務。

貝爾賓博士研究發現，只要群體裡同時具備這9種角色，成員就可以相互彌補彼此的不足，充分發揮個人優勢，進而提升組織運作的順暢。每種角色不見得只能由一個人獨自擔任，而具備多元能力的成員也可以一人分飾多角，必要時甚至可以根據專案型態的不同而進行角色轉換。

貝爾賓團隊角色理論的九大角色

為了方便管理者帶領團隊時歸納整理，貝爾賓博士進一步將9種角色根據行為特徵的差異區分為3大類型，分別是執行團隊任務的「行動導向型」（action）、協調團隊內、外人際關係的「人際導向型」（social），以及負責發想創意和提供專業智慧的「謀略導向型」（thinking）。接下來就讓我們來深入認識貝爾賓團隊角色理論裡的九大角色吧。

行動導向型 Action

1. 完成者 completer finisher

完成者的角色定位是督導團隊的任務目標和專案時程，不僅要避免成員做事情拖泥帶水，更得確保工作如期完成，以達到自己設定的標準。這類角色通常具備盡責、細心、勤奮、認真等人格特質，甚至可能是凡事都要求盡善盡美的完美主義者，所以有時在處理事情上，會因為內心的緊迫感而對團隊成員失去耐心。

2. 形塑者 shaper

形塑者在團隊裡大多屬於領導者，負責積極地將任務向前推進，並提出各種計劃引導團隊達成共識，適時為團隊挹注動力。形塑者具備勇於挑戰的人格特質以及成果導向的思維。這樣雖然可以促使成員朝同個方向思考，但有時也不免會過於衝動而顯得咄咄逼人。

3. 執行者 implementer

執行者會將團隊的討論結果化為可執行的任務，並盡可能地按部就班達成目標。不過由於執行者多半擁有自律、務實、尊重傳統等人格特質，思考模式有時會顯得太過保守，進而導致決策缺乏創新。產品行銷團隊裡的商業分析師即是相當經典的執行者實例，他們會透過資料進行分析，藉此找出最有效率的工作流程。

人際導向型 Social

4. 協調者 coordinator

協調者具備絕佳的溝通技能，擅長總結團隊意見及釐清目標，以客觀的角度設定優先順序好有效率地執行專案。協調者通常在團隊裡會擔任管理職，如果團隊遇到問題，協調者也會努力協助團隊成員分工，並不斷激勵團隊，為的是找出最適合團隊目標的策略方向。

5. 團隊工作者 teamworker

團隊工作者比協調者擁有更優秀的社交手腕，會透過傾聽和溝通等較為圓融的方式來處理團隊的衝突摩擦，好打破僵局並凝聚團隊士氣。團隊工作者平時善於傾聽，且對他人的感受較敏感，所以在大型團隊裡適合擔任行銷規劃人員。但團隊工作者通常不願意產生紛爭或得罪他人，這使得他們在進行決策時相對比較優柔寡斷。

6. 資源調查者 resource investigator

資源調查者顧名思義就是幫助團隊尋找資源的角色，他們會代表團隊接觸不同群體或進行磋商談判，藉此獲得外界支援，在團隊裡的定位類似企業的外交及談判好手，或是路上常見的產品銷售人員。資源調查者的人格特質屬於外向主動的類型，他們相對其他角色具備更多人脈資源，但也較容易失去對單一議題的專注力，造成缺乏原創性意見的狀況發生。

謀略導向型 Thinking

7. 監察員 monitor evaluator

監察員能在高壓狀態下保持理性思考，並以沉穩的態度及戰略性觀點權衡整體發展情勢，確保團隊朝對的方向前進。監察員的沉穩謹慎和寬闊視野可以幫助團隊顧全大局，做出最有價值的判斷。然而，監察員有時會因為過度追求理性而忽略團隊成員的情緒。

比方說企業內的專案經理通常就是被歸類為監察員的角色，他們會以策略性的角度分析專案，並將團隊的點狀事務串聯成線。

8. 創新者 plant

創新者是團隊裡最具創意的角色，不但會頻繁提出自身見解來解決問題，甚至還會提出反向思考的建議，引導團隊打破既有框架。但是，由於創新者敢於提出想法，因此有時會出現逾越界線或造成成員間發生紛爭等問題。

已故的蘋果公司創辦人賈伯斯即是一個具有高度創造力的創新者，仍在世時，他經常會與另一位創辦人沃茲尼克展開辯論，藉此激發出更多的創新想法。

9. 專家 specialist

專家扮演的角色像是團隊中的顧問，所以有時候可能不會是直接隸屬企業團隊裡的成員，而是在必要時刻提供特定領域的專業知識及洞察建議，以解決團隊執行專案遇到的問題。