老鬼退不下去，新秀頂不上來， 「黃金世代」稱霸20年對台灣籃球環境是好還是壞？

文：林廷燁

台灣籃球從早期傳奇球星鄭志龍、羅興樑等赫赫有名的上古世代，承接至由林志傑、台灣第一位歸化洋將戴維斯和楊敬敏等現役號稱「黃金世代」的球星們，打出讓全台球迷感動的球賽。

2013年亞錦賽不斷打出感動人心的戰役，讓我記憶流淌至今，首先除了打敗亞洲勁旅菲律賓，更包含暌違38年以來第一次打敗亞洲區無人能敵的中國男籃，一度引發全台球迷對台灣籃球的未來發展有高度的期待和興奮感。

然而，自從那一次經典戰役之後，現今國人對台灣籃球的熱衷期待度反而退回原點，甚至不斷出現大聲批評的聲浪。至於為何台灣籃球遲遲無法在國內響起風潮，甚至在國際賽中落入亞洲籃壇邊緣的地位，我會於以下一一詳細論述與詮釋。

「黃金世代」球員至今仍不凋零，新世代球星無法承接招牌換血

首先我認為現今台灣籃球的整體實力，自從2013年的黃金世代國手群，至今新世代球員的發展，發現後者的光環和球技（特別是投籃能力與穩定性）仍完全不如現役已經上了年紀的黃金世代球星，導致常常在電視轉播中不斷聽到主播球評所說的「兩位黃金世代球星的對決，根本就是在神仙打架一樣，值得球迷期待」類似過度稱讚其他球隊中黃金世代的話語，徹底把全台籃球迷給長期洗腦化了。

儘管現今有像是高國豪、林俊吉、林庭謙等少數具有優越球技以及對球賽解讀能力不錯的新一代球星崛起，可是球迷賦予的球星光環仍在黃金世代上。其中今年最典型的例子，當然歸於今年P聯盟的人氣王「野獸」林志傑身上。

儘管他本季上場時間不多，在球隊中大多以板凳出發，可是最終以他在場上拚勁的表現以及擁有多數球迷的喜愛支持下，最終順利擠下現役新生代球星榮登寶座。老實說，人氣王獎項在台灣運動文化是毫無意義的一件事，更無助於提升台灣籃球實力的發展。

黃金世代球星的優秀表現，至今無法讓新世代球星跟上他們的腳步，導致在近年的國際賽表現大幅下滑而落後全亞洲籃壇一大截，讓台灣球迷大失所望，其中世代交替的傳承換血是其中的一大問題。過去幾年的籃球休賽季期間都會舉辦台灣籃球界的最大盛事「BE HEROES經典傳承賽」，主要以一場集結台灣籃壇十多年來最華麗陣容的「黃金世代」，與未來國家隊最倚重的「未來之星」，聯手呈現最經典也充滿傳承意味的精采球賽。以下為黃金世代球星對於此經典傳承賽的想法：

記者會現場談及這次的經典傳承賽，林志傑率先發言：「從年輕一起當國手到現在，再傳承給下一個世代是一件很有意義的事情，希望能將加入國家隊這份榮耀的心傳承下去！這次黃金世代球員們都會全力以赴的奮戰！」 面臨換血時代的交棒的時刻，田壘也鼓勵新一代球員，能被徵召國家隊就是一種榮耀，希望未來之星把這份榮耀扛起，將付出當作是一種榮耀，永遠保持對籃球的熱情，別因為環境失去對籃球的熱愛。 而當大房東曾文鼎被問及，誰能扛下新一代大房東的名號，他開玩笑的說：「如果要扛下新世代大房東的名號，我想頭髮要先跟我留得一樣長！」 阿美族戰士楊敬敏則表示：「希望能透過這次傳承賽，將球技、經歷傳承給年輕球員！」

此外，未來之星的新世代球員也對此發表了看法：

三民家商、達欣都是田壘學弟的阿飛施顏宗，則是很期待這次能跟大學長同場較勁，「很感謝BE HEROES經典傳承賽讓我能跟學長交手，我小時候就把壘哥當偶像，此生能跟黃金世代這陣容對戰是非常難得的機會，我會好好享受比賽，也要好好表現讓學長看到我的成長！」

Photo Credit: Be Heroes臉書 2019 BE HEROES 經典對決籃球賽

回顧過去幾屆所舉辦的「BE HEROES經典傳承賽」，我認為這確實吸引了滿場球迷進場應援跟享受現場氛圍，只不過背後的目的反而是以追星（黃金世代）和娛樂的成分較多，而不是真正去見證世代交替的感動時刻。這種類型的賽事不但無法讓新世代球星進步，反倒成為加深台灣球迷對於黃金世代球星的喜好度，外界媒體和網路世界洗腦的幫兇。

從當時候的傳承賽演溯至現代的職業籃球聯盟加上SBL的賽場中，那些年輕球員的表現根本完全沒進步，不論是實力的穩定性方面，還是戰術中的空手跑位等等基本職業籃球員的能力素養，造就了世代交替上出現極大的斷層。

的確，我的論述以過去曾為黃金世代之一的國手呂政儒選手所說的話最貼切：「如果都過了這麼久，大家還是在講黃金世代，那其實代表我們的籃球沒進步。」這一點確實能足以證明黃金世代球星即使年紀大，可是現今新世代年輕球星的能力跟技術仍與他們差了一大截。

同時，各聯盟賽制上也出現極大的盲點。隨著各隊找尋具有高度的大洋將以及多功能的洋將，多數球隊在進攻和防守方面極高依賴這些洋將，反而缺少讓本土球員上場磨練的機會，這就是近期外界所賦予台灣所有的籃球聯盟「洋將聯盟」的負面標籤。這些情形不僅無法真正實踐國家隊之世代交替和傳承，也無法讓台灣本土球員持續進步而增加在亞洲的競爭力。

籃協官僚文化成為讓台灣籃球停滯不前的最大原因

我想，最讓全台球迷共同感到共鳴的憤怒話題，當然歸屬於籃協主要委員長期以來以自保官位和掌握全盤權力為目的，抱持著自以為很懂台灣籃球市場文化，實際上卻什麼都不懂的囂張態度，去從事助於拓展台灣籃球各層面的實力競爭。

尤其在這篇文章中，特別要點名近期連任成功的理事長，兼任國民黨彰化縣議會議長謝典林、籃協秘書長李一中以及前籃球資深教練李雲翔先生，對於台灣籃球近年的衰敗成果必定要付出最大的責任自行請辭下台。唯有全部重新打掉重練，才能大大助於台灣籃球注入新活力和氣象。

即使籃協主要的管理事務沒有包含近年剛創立之兩個職業聯盟，重心主要在經營SBL業餘聯盟和國家隊的賽事規劃和總教練、球員選材上，不過我認為籃協的重點，在於要如何團結全台整個所有籃球聯盟，以及憑著對籃球文化的高度基本素養，去用心熟慮如何讓台灣籃球實力變為更具競爭力被全球看見，傾聽民意而凝聚全台球迷愛籃球的各種力量。

上一段的論述，我完全是以事實根據去詮釋，不論是歸化洋將的尋長和選材上，以及現代與兩個職業聯盟之間的共好合作，加上國家隊的球員選材上，根本缺乏面對來自全台球迷期待的基本能力。

首先在結盟合作的部分，當初職業籃球聯盟P＋LEAGUE成立的時候，多數球迷以支持的態度期待台灣籃球市場的蓬勃發展，不過籃協卻以經營SBL業餘聯盟為主軸，彷彿像棒協初期一樣無法與職業聯盟共同合作。儘管籃協為了自己的利益和權力，嘗試藉由自行舉辦「共好盃」的籃球賽事來吸引職業聯盟球團與SBL球隊參加，可是到最後卻不歡而散：