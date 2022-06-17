老鬼退不下去，新秀頂不上來， 「黃金世代」稱霸20年對台灣籃球環境是好還是壞？
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台灣在今年T1聯盟創立之後，形成2職籃1半職業聯盟的空前盛況，籃球運動在台灣聲勢大起，形成大球員時代，但大家也都關注到，褪去比賽的行銷與包裝，黃金世代依舊主宰著票房與球權，大家就想問，那中生代與新生代去哪了？他們為何接不下這沉重的棒子？
文：林廷燁
台灣籃球從早期傳奇球星鄭志龍、羅興樑等赫赫有名的上古世代，承接至由林志傑、台灣第一位歸化洋將戴維斯和楊敬敏等現役號稱「黃金世代」的球星們，打出讓全台球迷感動的球賽。
2013年亞錦賽不斷打出感動人心的戰役，讓我記憶流淌至今，首先除了打敗亞洲勁旅菲律賓，更包含暌違38年以來第一次打敗亞洲區無人能敵的中國男籃，一度引發全台球迷對台灣籃球的未來發展有高度的期待和興奮感。
然而，自從那一次經典戰役之後，現今國人對台灣籃球的熱衷期待度反而退回原點，甚至不斷出現大聲批評的聲浪。至於為何台灣籃球遲遲無法在國內響起風潮，甚至在國際賽中落入亞洲籃壇邊緣的地位，我會於以下一一詳細論述與詮釋。
「黃金世代」球員至今仍不凋零，新世代球星無法承接招牌換血
首先我認為現今台灣籃球的整體實力，自從2013年的黃金世代國手群，至今新世代球員的發展，發現後者的光環和球技（特別是投籃能力與穩定性）仍完全不如現役已經上了年紀的黃金世代球星，導致常常在電視轉播中不斷聽到主播球評所說的「兩位黃金世代球星的對決，根本就是在神仙打架一樣，值得球迷期待」類似過度稱讚其他球隊中黃金世代的話語，徹底把全台籃球迷給長期洗腦化了。
儘管現今有像是高國豪、林俊吉、林庭謙等少數具有優越球技以及對球賽解讀能力不錯的新一代球星崛起，可是球迷賦予的球星光環仍在黃金世代上。其中今年最典型的例子，當然歸於今年P聯盟的人氣王「野獸」林志傑身上。
儘管他本季上場時間不多，在球隊中大多以板凳出發，可是最終以他在場上拚勁的表現以及擁有多數球迷的喜愛支持下，最終順利擠下現役新生代球星榮登寶座。老實說，人氣王獎項在台灣運動文化是毫無意義的一件事，更無助於提升台灣籃球實力的發展。
黃金世代球星的優秀表現，至今無法讓新世代球星跟上他們的腳步，導致在近年的國際賽表現大幅下滑而落後全亞洲籃壇一大截，讓台灣球迷大失所望，其中世代交替的傳承換血是其中的一大問題。過去幾年的籃球休賽季期間都會舉辦台灣籃球界的最大盛事「BE HEROES經典傳承賽」，主要以一場集結台灣籃壇十多年來最華麗陣容的「黃金世代」，與未來國家隊最倚重的「未來之星」，聯手呈現最經典也充滿傳承意味的精采球賽。以下為黃金世代球星對於此經典傳承賽的想法：
記者會現場談及這次的經典傳承賽，林志傑率先發言：「從年輕一起當國手到現在，再傳承給下一個世代是一件很有意義的事情，希望能將加入國家隊這份榮耀的心傳承下去！這次黃金世代球員們都會全力以赴的奮戰！」
面臨換血時代的交棒的時刻，田壘也鼓勵新一代球員，能被徵召國家隊就是一種榮耀，希望未來之星把這份榮耀扛起，將付出當作是一種榮耀，永遠保持對籃球的熱情，別因為環境失去對籃球的熱愛。
而當大房東曾文鼎被問及，誰能扛下新一代大房東的名號，他開玩笑的說：「如果要扛下新世代大房東的名號，我想頭髮要先跟我留得一樣長！」
阿美族戰士楊敬敏則表示：「希望能透過這次傳承賽，將球技、經歷傳承給年輕球員！」
此外，未來之星的新世代球員也對此發表了看法：
三民家商、達欣都是田壘學弟的阿飛施顏宗，則是很期待這次能跟大學長同場較勁，「很感謝BE HEROES經典傳承賽讓我能跟學長交手，我小時候就把壘哥當偶像，此生能跟黃金世代這陣容對戰是非常難得的機會，我會好好享受比賽，也要好好表現讓學長看到我的成長！」
回顧過去幾屆所舉辦的「BE HEROES經典傳承賽」，我認為這確實吸引了滿場球迷進場應援跟享受現場氛圍，只不過背後的目的反而是以追星（黃金世代）和娛樂的成分較多，而不是真正去見證世代交替的感動時刻。這種類型的賽事不但無法讓新世代球星進步，反倒成為加深台灣球迷對於黃金世代球星的喜好度，外界媒體和網路世界洗腦的幫兇。
從當時候的傳承賽演溯至現代的職業籃球聯盟加上SBL的賽場中，那些年輕球員的表現根本完全沒進步，不論是實力的穩定性方面，還是戰術中的空手跑位等等基本職業籃球員的能力素養，造就了世代交替上出現極大的斷層。
的確，我的論述以過去曾為黃金世代之一的國手呂政儒選手所說的話最貼切：「如果都過了這麼久，大家還是在講黃金世代，那其實代表我們的籃球沒進步。」這一點確實能足以證明黃金世代球星即使年紀大，可是現今新世代年輕球星的能力跟技術仍與他們差了一大截。
同時，各聯盟賽制上也出現極大的盲點。隨著各隊找尋具有高度的大洋將以及多功能的洋將，多數球隊在進攻和防守方面極高依賴這些洋將，反而缺少讓本土球員上場磨練的機會，這就是近期外界所賦予台灣所有的籃球聯盟「洋將聯盟」的負面標籤。這些情形不僅無法真正實踐國家隊之世代交替和傳承，也無法讓台灣本土球員持續進步而增加在亞洲的競爭力。
籃協官僚文化成為讓台灣籃球停滯不前的最大原因
我想，最讓全台球迷共同感到共鳴的憤怒話題，當然歸屬於籃協主要委員長期以來以自保官位和掌握全盤權力為目的，抱持著自以為很懂台灣籃球市場文化，實際上卻什麼都不懂的囂張態度，去從事助於拓展台灣籃球各層面的實力競爭。
尤其在這篇文章中，特別要點名近期連任成功的理事長，兼任國民黨彰化縣議會議長謝典林、籃協秘書長李一中以及前籃球資深教練李雲翔先生，對於台灣籃球近年的衰敗成果必定要付出最大的責任自行請辭下台。唯有全部重新打掉重練，才能大大助於台灣籃球注入新活力和氣象。
即使籃協主要的管理事務沒有包含近年剛創立之兩個職業聯盟，重心主要在經營SBL業餘聯盟和國家隊的賽事規劃和總教練、球員選材上，不過我認為籃協的重點，在於要如何團結全台整個所有籃球聯盟，以及憑著對籃球文化的高度基本素養，去用心熟慮如何讓台灣籃球實力變為更具競爭力被全球看見，傾聽民意而凝聚全台球迷愛籃球的各種力量。
上一段的論述，我完全是以事實根據去詮釋，不論是歸化洋將的尋長和選材上，以及現代與兩個職業聯盟之間的共好合作，加上國家隊的球員選材上，根本缺乏面對來自全台球迷期待的基本能力。
首先在結盟合作的部分，當初職業籃球聯盟P＋LEAGUE成立的時候，多數球迷以支持的態度期待台灣籃球市場的蓬勃發展，不過籃協卻以經營SBL業餘聯盟為主軸，彷彿像棒協初期一樣無法與職業聯盟共同合作。儘管籃協為了自己的利益和權力，嘗試藉由自行舉辦「共好盃」的籃球賽事來吸引職業聯盟球團與SBL球隊參加，可是到最後卻不歡而散：
原定SBL共5支球隊與職籃新聯盟P.LEAGUE+（簡稱P+聯盟）2隊，外加籃協徵召新生代的台灣白隊，總計8隊共襄盛舉的「共好盃」，如今確定「變不好」破局了。官方說法為「各隊無法派出完整陣容參賽，今已做出暫緩辦理決定」，但消息人士爆料，實際原因則是兩集團相互不滿鬧內訌。
據了解，SBL與新成立的P+聯盟，即使對外宣稱「良性競爭、相互合作」，但近來仍為了資源與利益產生檯面下衝突，加上各隊積極招兵買馬，相互挖角紛爭不斷，導致彼此心結誤會加深，即使籃協理事長謝典林等人出面協調多日，迄今仍難化解日益嚴重的歧見，甚至超過一半以上的多數球隊都不願意報名，消極抵制下形成破局關鍵（梁偉銘，2020年7月23日）。
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
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毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！