軍人退休俸太沈重？印度實施募兵改革，全面招募4年制的年輕士兵

印度軍方週二（14日）宣布一項名為「火之道」（Agnipath）的徵兵計劃，徹底改革軍官以下人員的招聘流程，平均年齡將從32歲降至26歲，服役時間則從17年以上降至4年。雖然印度軍方強調這是為了在前線部署更年輕的部隊，但外媒報導指出，這項政策旨在削減佔年​國防預算五分之一的軍人退休金。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與陸軍、海軍、空軍司令6月14日共同宣布國防政策改革，主要針對徵兵計劃。招募過程將在90天內開始，預計針對全印度、所有在17歲半至21歲的男女展開招募，預計今年將招募4萬6000名新兵。不分 種姓、地區、階級或宗教背景的人都可以成為 「烈火戰士」（Agniveers） 。

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri @narendramodi today approved an attractive recruitment scheme for Indian youth to serve in the Armed Forces.



The scheme is called AGNIPATH and the youth selected under this scheme will be known as Agniveers. pic.twitter.com/ogrikrmhcz — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 14, 2022

印度陸軍、海軍和空軍過去都是分別招募，最低級別的士兵通常服役長達17年。不過「火之道」計畫服役期限為4年， 一旦被選中，新兵將接受為期6個月的培訓，然後服役3年半。服役期間將獲得每月3萬盧比的起薪（折合新台幣約為1.1萬元），結束兵役後將獲得4萬盧比的額外福利（新台幣1.5萬元）。

#AgnipathRecruitmentScheme | On completion of the engagement period of 4 years, 'Agniveers' will be paid one-time 'SevaNidhi' package... which will be exempt from Income Tax. There shall be no entitlement to gratuity & pensionary benefits: Ministry of Defence pic.twitter.com/dFae7Qi9yx — ANI (@ANI) June 14, 2022

在完成4年兵役後，這些新兵可以申請在部隊中就業，或在其他政府部門工作，他們的錄取率可能優於其他人。不過大多數士兵服役4年後退役，僅有四分之一士兵能留下，繼續為軍隊服務15年。

辛赫表示，這項新計畫「旨在讓印度軍隊和印度人口一樣年輕」，因為 年輕的武裝部隊容易接受新技術培訓；中將普里（ Anil Puri ）表示，印度部隊現在的平均年齡為32歲，之後預計降至26歲。

辛赫 補充說，新的募兵制度 將增加就業機會，新兵在4年服役期間獲得的技能和經驗，能協助他們在各個領域就業，「 這將為經濟帶來更高技能的勞動力，有助於提高生產力和整體GDP。」

有來自鄰近的巴基斯坦及中國的國防威脅，印度擁有世界上最大的軍隊之一，擁有約145萬名軍人，僅次於中國。

《印度快報》指出， 對政府而言，募兵計畫改革最大的優勢之一是可以節省大量退休金，因為該國有大量退役軍人。 印度2022-23年度的國防預算為5.25兆盧比（約新台幣2兆元），其中退休金佔了五分之一。

不過辛赫表示，招募改革「不是為了節省經費」，他說政府願意為軍隊提供更多金援，不願回答政府依靠短期募兵保衛邊境可以節省多少軍費。

駐德里的國防分析師貝迪（ Rahul Bedi）認為，退休金因短期募兵下降的 說法值得懷疑，影響大概會在20年後才會顯現，「但很快就會有大量受過武器和戰鬥訓練、沒有工作的人被釋放到社會中。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範