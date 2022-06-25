《世界的蒸汽火車》：蒸汽火車加上人臉，湯瑪士水櫃式火車與他的朋友們為何風靡全世界？

文：蘇昭旭

湯瑪士蒸汽火車

眾所周知的英國湯瑪士小火車，原名湯瑪士水櫃式火車與他的朋友們（Thomas the Tank Engine &Friends），是許多小孩子成長過程，認識火車的精神食糧，尤其湯瑪士小火車的電影，一開始都是用火車模型去拍攝的，讓多少小孩子從此看了愛不釋手，湯瑪士火車成為小孩子必備的玩具。

湯瑪士小火車原作者為威爾伯特・艾屈萊（Wil–bert Vere Awdry）牧師，與他兒子克里斯多福・艾屈萊（Christopher Awdry）共同創作的《鐵路系列》（The Railway Series）書籍。透過火車頭加上人臉的擬人化，講述一群在虛構島嶼「多多島」（Island of Sodor），鐵路車輛精采的冒險經歷。一開始原本威爾伯特牧師的創作，是為他從麻疹中復原的兒子克里斯多福所講的故事。後來，父子合力創作，成為暢銷全球的《鐵路系列》書籍，甚至變成了全球最有趣的電視影集。

基本上認識英國湯瑪士小火車的人，不難去理解每台火車都有它的名字、個性，以及車輪組態。因為威爾伯特牧師本身就是個鐵道迷，所以他把英國鐵路公司蒸汽火車的日常，真實狀況會發生的事情，透過趣味的故事鋪陳，變得有聲有色。後來，湯瑪士小火車流行到全世界，世界各國許多蒸汽火車加上人臉，也都儘量尊重原創者的火車顏色，與車輪組態，其表如下：

Photo Credit: 木馬文化提供

儘管知道多多島是個虛構的地方，不過閱讀過英國湯瑪士小火車的朋友，來到英國搭蒸汽火車，會發現許多元素真的很像，許多火車都可以找到原型，尤其是在英國威爾斯這個地方，例如湯瑪士小火車的Rheneas，源自泰爾依鐵道的Goldoch。

威爾伯特牧師故事創作的靈感，起源於威爾斯的輕便鐵道，因為他於1952年，在英國威爾斯泰爾依這條保存鐵道擔任志工，在他1997年過世之後，泰爾依鐵道還特別保存了他的書房，讓全世界的鐵道迷來這裡懷念他。因此，想深度了解英國湯瑪士小火車的朋友，還真的得認真去理解英國威爾斯的小火車（The Great little trains of Wales）這個組織的鐵路。

英國威爾斯高地的窄軌鐵道傳奇 「威爾斯高地的窄軌鐵道傳奇」是一個非營利NGO組織，該組織鐵路的軌距很多，包含800mm、762mm、686mm 、610mm、603 mm 、597mm、311mm等軌距，這些軌距流傳到許多國家。這些鐵路以費斯汀尼鐵路於1836年開業最為古老，為全球輕便鐵道之鼻祖，而以泰爾依鐵道1951年轉型為先鋒，為全球第一個志工運作的鐵道，「威爾斯的窄軌鐵道」的發展，影響全球輕便鐵道的保存與發展。其中Welshpool and Llanfair Light Railway，還跟台灣的阿里山鐵路締結姐妹鐵道呢！

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書籍介紹

本文摘錄自《世界的蒸汽火車：200年火車分類學 300輛蒸汽機車全圖鑑》，木馬文化出版

作者：蘇昭旭

不只台灣和日本，英國、德國、瑞士、奧地利、斯洛伐克、匈牙利、印度等，

世界各國都還有蒸汽火車在運行！

各國的蒸汽火車看似大同小異，有的彼此之間具有「血緣」、「地緣」的關聯，

有的又是具有世界唯一、獨特性的「特有種」，

利用本書的蒸汽機車分類學，就可以一窺究竟！

蘇昭旭老師花費二十多年的研究與記錄，帶領你

從設計結構與機械構造，認識世界各國蒸汽火車的分類譜系

從地理環境及時代背景，認識世界蒸汽火車演化的來龍去脈

鐵道迷的夢幻逸品

自1804年蒸汽機車誕生，至今兩百多年，期間因為軌道距離、動力、速度、地形、功能等的條件需求，歷經多次「演化」，發明製造了數千種型式的蒸汽機車，可以說是展現動力機械的藝術品。如今雖然仍有一些蒸汽火車鐵道路線持續營運，有些則以特殊節日出來亮相的「動態保存」為主，還有一些則收藏在各地的博物館做「靜態保存」。但蒸汽火車的現身，在鐵道界已經是難得一件的夢幻逸品了。

為什麼需要保存蒸汽火車，又為什麼有些路線仍持續運行？透過蒸汽機車的分類學，我們可以看到作為人類文明大躍進的蒸汽機，運用在交通運輸上有怎樣的發展脈絡；也可以看到世界各國以鐵道在國土發展與規劃上的思考與想像。這本書可說是收羅世界各地最齊全的蒸汽火車，也透過各種分類，讓讀者輕鬆又有系統的認識到豐富有趣的蒸汽火車知識，是鐵道迷一定要收藏的蒸汽火車鐵道寶典。

本書特色

鐵道迷多年追隨、引頸期待，蘇昭旭老師的終極大作

跨出台灣、走遍世界各地，集畢生心血帶來鐵道新視野

隨書附贈蘇昭旭老師拍攝【蒸汽火車構造】海報

Photo Credit: 木馬文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航