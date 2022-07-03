【講座】鄒景雯Ｘ郭力昕：台灣主權獨立、外省第二代？與媒體的角色
我們想讓你知道的是
外省第二代的困境有些是原生的、有些是新生的，但凡是在這塊土地的人，不管什麼血統，認為台灣人概念的建構其實還有待努力，是個團結的概念，「台灣人」的概念仍必須不斷追尋。
文：邱祐慶
國立政治大學傳播學院研究暨發展中心主辦「政大傳院Media Talks」系列講座在政大新聞館一樓展演廳舉行，盼透過觀點、思考交會與沙龍形式，重建媒體議題的公共性、從業者的專業主義及傳播教育對媒體現場的關切。
2022年春夏第一場活動，以「台灣主權獨立、外省第二代？與媒體的角色」為座談主軸，邀請《自由時報》總編輯鄒景雯擔任主講人、政大傳播學院院長郭力昕擔任對談人，一起討論統獨問題與兩岸關係，以及媒體在這些議題中扮演的角色。
鄒景雯：台灣是不是一個國家？外省人不能主張台灣獨立嗎？
首先，鄒景雯以「這裡是不是一個國家？」的問題來問底下的聽眾，她說明這個問題涉及了對國家的認同，並提到國際法上的承認可分為兩種說法，分別是「宣示說」以及「構成說」。
關於宣示說，支持的學者認為各國對於宣布成立新國家的實體所做出的承認，是在確認其國家地位，承認本身只具有政治上的意義，體現的是各國自身的利益和判斷，並非構成國家地位的一部分。
至於在構成說，學者認為「承認」是構成國家地位成立的要素之一，不可或缺，鄒景雯提到，目前採取宣示說的立場可說是主流想法。
鄒景雯接著提出第二個問題：「這裡叫什麼？」，她指出，台灣是俗名，中華民國則是學名，台灣是主權獨立的國家，現在的名字是中華民國。
第三個問題是：「這是現狀，還是目標？」，鄒景雯提到，這是一個動態的既成現狀，由所有人決定。台灣是獨立自主的現狀，是按照自己的意志來做選擇，不受其他人干擾。
鄒景雯認為，媒體的角色就是「秉於事實，做好本分」，做好本分不只是媒體的本分，更是公民的、國民的本分，她也舉《自由時報》的各個標題，證明自家報紙沒有所謂外界認為的台獨立場，只是呈現事實而已。
她緊接著談到關於外省第二代的問題，她表示，「為什麼我是一個外省第二代，這樣的思考是由漢本位（一種民族主義思想，目的是建立民族本位及建立國家）嗎？」她說明「外省人」這個名詞是有學術概念的，大概是講述1949年（民國38年）之後的這段期間，不管是各種原因來到台灣族群的下一代，她也舉高金素梅（出身台中的原住民立委）和陸軍司令徐衍璞（國軍史上第一位具有原住民血統的陸軍二級上將）為例。
鄒景雯提到，關於自己是誰？她經歷了一段自我尋找的過程。她父親為外省人，母親為本省人，外祖父是閩南人，外祖母是平埔族（分布在苗栗一代的道卡斯族），所以她有二分之一外省血統，四分之一閩南血統，四分之一平埔血統。鄒景雯接著問同學：「身分認定等同於血統嗎？像我這麼複雜的血統，如何認定呢？」
她認為「外省第二代」這個名詞不足以形容她這個人，或許也可以說她是平埔族的第n代。
她接著問：「是否存在民族國家這樣的事實？我們都知道，民族國家是理想型，設想同樣文化、同樣語言、共同建構的國家，是早期理想型概念，但檢視世界上主要國家，這個概念到底存不存在，我認為它不存在，即使存在，也是一個非常小的國家。最好的反證是，非洲裔黑人在美國的待遇和中國民族主義。」
鄒景雯指出，「外省二代不能主張台獨嗎？相對於民族或民族國家，我更偏向台灣住民的概念：一切以民為本，之後才會談到族群的問題，對於台灣住民來說，這是一個成長性的概念。」住民會產生一個重要的力量，接著才有自決，也就是自己決定自己的未來，非住民的話就沒有這個權利，之後才會構成所謂「民主」的概念。
為什麼會有外省人這個族群？鄒景雯表示，1949年國民政府遷台，當時可以選擇離開或是留著，就已經做了第一次決定。她以自己父親為例，當時父親為什麼要來台灣，就是因為他反對共產主義，這都是自由選擇的過程，直到2022年的今天，每一天都可以進行新的選擇，是完全自由的，她說：「當父親做出決定後，認識我母親，我在這個土地上是在台第一代」，鄒景雯也好奇為何像她這樣的角色，會成為必須被追究的標籤？
郭力昕：台灣必須務實，避免集體災難
接著，政大傳播學院院長郭力昕也分享自己以前對於統獨議題的經驗和看法，他問到「作為一個媒體，作為一個守門人，怎麼看待綠營媒體和藍營媒體？」對於統獨議題的處理方式，郭力昕說自己是務實主義者，他指出台灣必須務實，避免集體的災難，如果是大國，就可以有所堅持，但如果是小國就必須務實。
以他來說，自己是反對跟中國政治上統一，反對大一統是原則，大一統會扼殺文化異質性，認為國家分裂越多越好，大家和平共處，就能有一個可以和談的機制。郭力昕認為，台灣實質上獨立，中國無法在任何制度上插手，他認為務實的態度很好，目前維持現狀是真的，而非嘴巴上的維持現狀。
郭力昕接著也向鄒景雯提出問題：如何評估目前台海兩岸的問題？看到烏克蘭現在的處境，再看看歐盟和北約的處理方式，可以說是不完全可靠，在台海兩岸問題上，民進黨政府為何會對美國支持台灣沾沾自喜，綠營媒體在慶祝，藍營媒體也不得不報導，從對政治的理解，如何看待？應跟著執政黨，還是跟著美國，媒體需要評估嗎？
鄒景雯則回應，外省第二代的困境有些是原生的、有些是新生的，新生的困境就是指生存的問題，是操控在安全上，以及是否會引起戰亂的思考脈絡，她說對台灣人的概念是住民、非血統，凡是在這塊土地的人，不管什麼血統，認為台灣人概念的建構其實還有待努力，是個團結的概念，她認為台灣人的概念必須不斷追尋。
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。