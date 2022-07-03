【講座】鄒景雯Ｘ郭力昕：台灣主權獨立、外省第二代？與媒體的角色

文：邱祐慶

國立政治大學傳播學院研究暨發展中心主辦「政大傳院Media Talks」系列講座在政大新聞館一樓展演廳舉行，盼透過觀點、思考交會與沙龍形式，重建媒體議題的公共性、從業者的專業主義及傳播教育對媒體現場的關切。

2022年春夏第一場活動，以「台灣主權獨立、外省第二代？與媒體的角色」為座談主軸，邀請《自由時報》總編輯鄒景雯擔任主講人、政大傳播學院院長郭力昕擔任對談人，一起討論統獨問題與兩岸關係，以及媒體在這些議題中扮演的角色。

鄒景雯：台灣是不是一個國家？外省人不能主張台灣獨立嗎？

首先，鄒景雯以「這裡是不是一個國家？」的問題來問底下的聽眾，她說明這個問題涉及了對國家的認同，並提到國際法上的承認可分為兩種說法，分別是「宣示說」以及「構成說」。

關於宣示說，支持的學者認為各國對於宣布成立新國家的實體所做出的承認，是在確認其國家地位，承認本身只具有政治上的意義，體現的是各國自身的利益和判斷，並非構成國家地位的一部分。

至於在構成說，學者認為「承認」是構成國家地位成立的要素之一，不可或缺，鄒景雯提到，目前採取宣示說的立場可說是主流想法。

鄒景雯接著提出第二個問題：「這裡叫什麼？」，她指出，台灣是俗名，中華民國則是學名，台灣是主權獨立的國家，現在的名字是中華民國。

第三個問題是：「這是現狀，還是目標？」，鄒景雯提到，這是一個動態的既成現狀，由所有人決定。台灣是獨立自主的現狀，是按照自己的意志來做選擇，不受其他人干擾。

鄒景雯認為，媒體的角色就是「秉於事實，做好本分」，做好本分不只是媒體的本分，更是公民的、國民的本分，她也舉《自由時報》的各個標題，證明自家報紙沒有所謂外界認為的台獨立場，只是呈現事實而已。

Photo Credit: 政大傳播學院／尤信淵攝 鄒景雯認為媒體的角色就是「秉於事實，做好本分」，做好本分不只是媒體的本分，更是公民的、國民的本分

她緊接著談到關於外省第二代的問題，她表示，「為什麼我是一個外省第二代，這樣的思考是由漢本位（一種民族主義思想，目的是建立民族本位及建立國家）嗎？」她說明「外省人」這個名詞是有學術概念的，大概是講述1949年（民國38年）之後的這段期間，不管是各種原因來到台灣族群的下一代，她也舉高金素梅（出身台中的原住民立委）和陸軍司令徐衍璞（國軍史上第一位具有原住民血統的陸軍二級上將）為例。

鄒景雯提到，關於自己是誰？她經歷了一段自我尋找的過程。她父親為外省人，母親為本省人，外祖父是閩南人，外祖母是平埔族（分布在苗栗一代的道卡斯族），所以她有二分之一外省血統，四分之一閩南血統，四分之一平埔血統。鄒景雯接著問同學：「身分認定等同於血統嗎？像我這麼複雜的血統，如何認定呢？」

她認為「外省第二代」這個名詞不足以形容她這個人，或許也可以說她是平埔族的第n代。

她接著問：「是否存在民族國家這樣的事實？我們都知道，民族國家是理想型，設想同樣文化、同樣語言、共同建構的國家，是早期理想型概念，但檢視世界上主要國家，這個概念到底存不存在，我認為它不存在，即使存在，也是一個非常小的國家。最好的反證是，非洲裔黑人在美國的待遇和中國民族主義。」

鄒景雯指出，「外省二代不能主張台獨嗎？相對於民族或民族國家，我更偏向台灣住民的概念：一切以民為本，之後才會談到族群的問題，對於台灣住民來說，這是一個成長性的概念。」住民會產生一個重要的力量，接著才有自決，也就是自己決定自己的未來，非住民的話就沒有這個權利，之後才會構成所謂「民主」的概念。

為什麼會有外省人這個族群？鄒景雯表示，1949年國民政府遷台，當時可以選擇離開或是留著，就已經做了第一次決定。她以自己父親為例，當時父親為什麼要來台灣，就是因為他反對共產主義，這都是自由選擇的過程，直到2022年的今天，每一天都可以進行新的選擇，是完全自由的，她說：「當父親做出決定後，認識我母親，我在這個土地上是在台第一代」，鄒景雯也好奇為何像她這樣的角色，會成為必須被追究的標籤？

郭力昕：台灣必須務實，避免集體災難

接著，政大傳播學院院長郭力昕也分享自己以前對於統獨議題的經驗和看法，他問到「作為一個媒體，作為一個守門人，怎麼看待綠營媒體和藍營媒體？」對於統獨議題的處理方式，郭力昕說自己是務實主義者，他指出台灣必須務實，避免集體的災難，如果是大國，就可以有所堅持，但如果是小國就必須務實。

以他來說，自己是反對跟中國政治上統一，反對大一統是原則，大一統會扼殺文化異質性，認為國家分裂越多越好，大家和平共處，就能有一個可以和談的機制。郭力昕認為，台灣實質上獨立，中國無法在任何制度上插手，他認為務實的態度很好，目前維持現狀是真的，而非嘴巴上的維持現狀。

郭力昕接著也向鄒景雯提出問題：如何評估目前台海兩岸的問題？看到烏克蘭現在的處境，再看看歐盟和北約的處理方式，可以說是不完全可靠，在台海兩岸問題上，民進黨政府為何會對美國支持台灣沾沾自喜，綠營媒體在慶祝，藍營媒體也不得不報導，從對政治的理解，如何看待？應跟著執政黨，還是跟著美國，媒體需要評估嗎？

Photo Credit: 政大傳播學院／尤信淵攝 郭力昕指出，不論媒體的政治主張是什麼，應一起監督社會

鄒景雯則回應，外省第二代的困境有些是原生的、有些是新生的，新生的困境就是指生存的問題，是操控在安全上，以及是否會引起戰亂的思考脈絡，她說對台灣人的概念是住民、非血統，凡是在這塊土地的人，不管什麼血統，認為台灣人概念的建構其實還有待努力，是個團結的概念，她認為台灣人的概念必須不斷追尋。