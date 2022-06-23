反萊豬延長賽：《738號解釋》賦予地方訂定比中央更嚴格標準，為何不適用萊豬案？
我們想讓你知道的是
在民進黨政府宣布2021年初含有萊劑的美國豬肉可全面進口以後，各地方縣市紛紛跳出來訂定更嚴格的條例，並稱是地方自治條例所賦予的權責，但最終遭大法官宣判失效，而案例相似的738號解釋，卻有著全然不同的結果，究竟萊豬案跟738號解釋有何不同呢？
111年5月13日，大法官作出今年的第六號憲法判決，理由最後提到跟《738號解釋》的比較，下面來介紹一下《738號解釋》。
《738號解釋》的原因事實
立法院制定的《電子遊戲場業管理條例》第9條第1項規定，電子遊戲場業營業場所應距離國民中、小學、高中、職校、醫院50公尺以上。
然而，各地方自治條例紛紛制定了更為嚴格的標準，比如台北縣電子遊戲場業設置自治條例規定應該距離990公尺以上、 桃園縣規定距離800公尺以上、 台北市規定限制級電子遊戲場應距離1000公尺以上，加上《電子遊戲場業申請核發電子遊戲場業營業級別證作業要點》規定，電子遊戲場業之營業場所應符合自治條例之規定。
以上綜合起來的結果就是，業者必須符合地方自治條例所規定比中央更嚴格的距離限制，否則就會受到發照時的不利益，而無法營業。幾家電子遊戲場業者認為，這樣的規定違反中央地方權限劃分原則、法律保留原則跟侵害人民營業自由，窮竟救濟途徑後，聲請釋憲。
大法官會議作成《738號解釋》，認為從中央地方分權、法律保留原則跟比例原則等三個方面，都沒有違反憲法，做成合憲解釋。
《738號解釋》的爭議點
解釋所處理的三個問題在於 ：
- 第一：當中央制定距離限制之後，地方可不可以制定更嚴格的規範？像是本案中，中央只說50公尺，但各地方制定了快20倍的距離，中央與地方權限如何劃分？
- 第二，假設地方可以制定更為嚴格的標準，這個標準有沒有上限呢？對人民營業自由的限制，怎麼樣才算合乎比例原則。
- 第三，會發生營業自由限制的原因在於，主管機關經濟部發布一個作業要點規定電子遊戲場業之營業場所應符合自治條例之規定，那麼這個作業要點是否違反法律保留原則，創造了母法所無的限制？
從這裡，我們可以發現，本案所造成的營業自由限制，其實是一個作業要點（發照、登記應符合自治條例規定）＋自治條例（比中央法規更嚴格距離限制），聯合產生的結果。
合憲結論的理由
那麼，多數意見是怎麼產生合憲結論的呢 ？
首先，理由書處理第三個問題，理由書認為上面的作業要點只是指明申請核發級別證或變更登記應適用之法令，屬於細節性、技術性之規定，並沒有違反法律保留原則。
如同《釋字443號》提出的層級化法律保留，僅屬與執行法律之細節性、技術性次要事項可以由主管機關發布命令，並不會違反法律保留原則。但是多數意見也強調，作業要點指稱的自治條例必須合憲才可以，這就要往下走到後面兩個問題。
其次，針對第二個問題，地方政府可否制定比中央更嚴格法規？理由書把自治條例設定更嚴格的距離限制定性為：地方制度法下的自治事項「工商輔導及管理之事項」，屬於電子遊戲場業營業場所之規範。
依照中央制定的《電子遊戲場業管理條例》第11條規定，條例賦予地方主管機關核發、撤銷及廢止電子遊戲場業營業級別證及辦理相關事項登記之權，地方在沒有牴觸中央法規的範圍內，就相關工商輔導及管理之自治事項，以自治條例為因地制宜之規範，是可以的。
最後，就第三個關於比例原則的問題，本案數位聲請人主張的標的包括新北市、台北市跟桃園縣自治條例，大概都是近1公里的限制，為中央規定的20倍左右，對營業自由限制有沒有合乎比例原則？多數意見認為還可以。
就立法目的而言，理由書認為是為維護社會安寧、善良風俗、公共安全及國民身心健康等公益。透過限制營業場所距離學校、醫院的手段和目的有正當合理關聯。和耗用鉅大之人力、物力實施嚴密管理及違規取締相比，即可有效達成維護公益之立法目的，具有必要性 。
萊豬案與《738號解釋》的差別
聲請的地方政府主要的論點之一，在於釋字《738號解釋》的結論認為地方政府就轄區內電子遊樂場業營業場所之距離限制，可以訂定比中央法律規定更為嚴格之要求。
但大法官在萊豬案的判決理由認為，《738號解釋》和本案情況不同。
首先，《738號解釋》理由書第三段提到，中央制定的《電子遊戲場業管理條例》第11條規定已明文賦予地方主管機關核發、撤銷及廢止電子遊戲場業營業級別證及辦理相關事項登記之權。
所以，地方政府在不牴觸中央法規之範圍內，自然可以就法律所定自治事項，以自治條例為因地制宜之規範，但本案的情況，《食安法》沒有授權地方政府制定規範，而且地方政府的規定也牴觸了中央法規。
其次，地方政府規範的效果會影響到地方轄區外的人民，就好比理由中舉的例子，火車上賣的肉品，可能會因為開到不同縣市，而有可不可以合法販售的問題，不是只有以規定地方之居民為限，這和電子遊戲營業場所都在規定的縣市裡面，並不一樣。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」