朱立倫的生命軌跡，居然與他29代前祖先、北宋詞人朱敦儒有蠻多相似之處

文：TaiwanWarmPower

走上29代前祖先之路的朱立倫

中國國民黨主席朱立倫這趟訪美之旅，有兩件事情吸引了我的目光，其中之一是朱主席在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institutions）的演講，內容是對美方宣示中國國民黨並非反美，而且中國國民黨回來了。

另外一件看似八竿子打不著的事情，是朱主席到了紐約朱沛國堂祭祖，他表示按照祖譜，他是北宋詞人朱敦儒的第29代孫，希望朱家的「忠孝」精神可以繼續傳承下去。

先不論中華文化思想下的男性，對於同性別祖先的重視度遠遠高過母系這件事情，每當我看到有人拿出祖先的名諱來蹭，都讓我更想要去了解他這位祖先到底有什麼樣的事蹟是我們沒有發現的。

令人驚訝的是，朱立倫與他29代以前的祖先朱敦儒居然有蠻多的相似之處。

朱敦儒是少數在《宋史》入傳的詞人，雖然被稱為北宋詞人，但實際上卻在1125年經歷了靖康之亂這個中國史上大規模的族群遷移，百姓跟著宋朝皇室南遷，時代背景如此熟悉，就跟中國國民黨1949年將整個中國概念帶來台灣一樣，不僅造成各種悲歡離合，更有許多北人難以融入南方的「身分認同」過程。

朱敦儒在47歲之前居住在洛陽，許多創作都是在這個年紀之前所做，往往描寫寄情與酒色與女子的愛戀場景刻劃，但是流落到南方之後，對洛陽的追憶，反而更受後世稱道，是一種對於過去情懷相對於現在處境的無法忘卻。

朱立倫在布魯金斯研究院的演講中一樣有這種緬懷過去的片段，他舉了台積電來說明的台灣重要性，而他提出的目的在於說明台積電是中國國民黨執政時期創立的公司。朱立倫還秀出孫中山與美國人握手的海報來說明中國國民黨一向很親美，但這種回憶幾乎一個世紀前的過去，遙想那個已經不存在的中華民國的美好，與900年前的朱家祖先如出一轍。

Photo Credit: 中央社

朱立倫在布魯金斯研究院的演講中還重申「積極備戰，全力避戰」的重要性，他也提出希望未來可以和美國以及盟邦們擴大訓練交流機制，以及將需要跨部門協調的後備動員改革機制，這種對中（口頭上）在軍事強硬的態度，與中國國民黨黨內疑美派的看法似乎不太一樣。

對照歷史，朱敦儒在南宋為官後，也是屬於主戰派的人士，這一點朱家祖孫似乎立場一致，然而，朱敦儒最後也因為他的主戰言論，與當時主和的秦檜不同，和其他主戰派的臣子一起被彈劾免職。

朱立倫主席回台灣後，想必也會因為他在美國的主戰言論，承受來自黨中的不同聲音，當然也還有來自中國的意見。

如果朱敦儒能夠跟朱立倫提點一下人生有什麼事情不要做的話，那一定是一旦確定不為官了就不要再出來。朱敦儒晚年被罷官後，又被秦檜舉薦為鴻臚少卿，不過這官沒做多久，秦檜就病死了，朱敦儒也再次被罷官，留下人生的汙點。

啊，差點忘了，過去也有淡水阿嬤，朱家人的生命路徑就是這麼相同。

本文原發表於TaiwanWarmPower

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責任編輯：翁世航

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