《沒有媽媽的超市》：所有沒被記錄下來的事，已隨她一起死去。現在，輪到我來了解自己了
我們想讓你知道的是
在這個關於家庭、食物、臨終陪伴與自我追尋的故事中，桑娜卸下了歌手身分的光鮮亮麗。她懷著幽默和真情，述說作為韓美混血兒的成長經歷、母親對她特別且高度的期待、必然伴隨痛苦的青春期、離家追夢的掙扎，以及與韓國傳統漸行漸遠的迷惘。
文：蜜雪兒．桑娜（Michelle Zauner）
19 泡菜冰箱 Kimchi Fridge
晚餐後，我下樓去彼得的祖父母住的獨立套房歸還幾個平底烤鍋。廚房遠處的角落，媽媽的泡菜冰箱就躺在那裡，和乞沙比克灣帆船擺飾、賓州煤鄉紀念文物擺在一起，顯得滑稽突梯。我差點都忘了它還借放在彼得父母家。
碩大灰色的泡菜冰箱，看上去就像一般冰箱橫躺下來，外殼是光滑的塑料。平放約有半身高，有著上掀式的冰箱門，可從上方俯望裡面儲藏的東西。在尤金的時候，我們把它擺在洗衣機旁，媽媽每次要甩平洗好的衣服，身體都得倚著冰箱扭成奇怪的姿勢。
泡菜冰箱內，每一格儲藏空間都有一個棕色方型塑膠盒，用於存放不同種類泡菜。我湊進去深深吸氣，半是希望能聞到一絲媽媽多年來儲藏的小菜的氣味，半是希望沒遺漏什麼，得趕緊拿出彼得的爺爺奶奶家外扔掉。我敢發誓，冰箱內部聞起來雖然大多是乾淨的塑膠味，但我真的嗅到了很淡很淡的辣椒和洋蔥味。我探頭往內看，發現塑膠保鮮盒好像裝著東西，但絕不可能是剩下的泡菜。畢竟，我們把冰箱暫存在這裡好幾個月了，若真是泡菜，老早就臭酸腐敗了。我拉著棕色提把，提起一個保鮮盒，重量意外很沉。我放到廚房桌上，打開塑膠盒蓋四邊的壓釦。
不是蘿蔔泡菜和辣白菜泡菜，不是發泡冬沉水泡菜，也不是滋味樸實卻能補充精力的什錦野菜。媽媽珍惜地用來儲藏各色小菜和發酵醬料的盒子裡，放著數百張、我們一家人的舊照片。
這些照片雜亂無章，沒照時間或地點排序。有爸媽在我出生前的照片——爸爸站在一座雪雕前，在寒風中拱縮著身子，雙手插在口袋裡。他那時還很瘦，理了一頭黑色短髮，唇上蓄著黑鬍髭，身穿藍色牛仔褲和鞣革長外套。照片用的是富士HR彩色底片，成色有一種魔幻又懷舊的質感。
我嬰幼兒時期的照片也不少，很多的我都裸著身子——或在前院草坪，坐在紅色腳踏車的後座上；或在廚房中島旁，高踞在高腳椅裡；又或是倚靠門框，手裡拿了一盒彩色鉛筆，木琴的小槌子散落在我面前的地毯上。還有一張，我蹲在草地上，一隻手臂上套著零食起司球吃完後的塑膠空罐，像條野狗似地盯著相機瞧。
我知道鏡頭後面的人一定是媽媽。將我捕捉並保存下來。我單純的喜悅。我內心的小宇宙。有一張照片裡，客廳鋪著一條小被子，我躺在那上面，沐浴在面北的窗戶照進來的斑斑陽光下。我還記得，那時的我假裝漂浮在水面上，而散落在被子上的幾件雜物，是我在這艘幻想的小船上僅有的財產。另一張照片是站在遠處拍的，照片裡只見一個小娃兒獨自在車道上，坐在一條毛巾裡，那想必是一條被側風吹飛的魔毯吧。
我在照片中也看見了媽媽。她不在景框裡，但我能看見她，站在最上層臺階，拋棄式相機抵在單邊眼前，自始至終一直在門口看顧著我。我能聽見她在兒童搖椅前指揮我屈起膝蓋，手上的米老鼠長襪捲成一圈，等著套上我的腳。我身上的黃洋裝也是她替我穿上的，脖子套進領口的同時，她會叫我「手舉高高」，拉著我的手臂穿進袖子裡。我在周圍的景物裡尋找她，彩繪荷蘭小屋、芭蕾舞孃瓷偶、水晶雕刻成的小動物。從我的種種表情裡，也能看出我總是在找她——或是抬頭尋求她的肯定，或是搗蛋被抓到，或是抱著她送我的禮物，一臉幸福。
我喚彼得來看，同時我自己翻看著照片，眼淚也不由自主落下。我把我的寶寶照遞給他的奶奶和媽媽。
「好可愛的韓國小娃。」彼得的奶奶把照片湊近眼前，瞇著眼睛稱讚道。
「天啊，瞧瞧這件洋裝。」法蘭從腿上的一小疊照片裡挑起一張，欣羨地驚呼。「看就知道，你媽媽一定很喜歡把你打扮得漂漂亮亮。」
我們在彼得父母家的舊遊戲室過夜。彼得睡著以後，我拿出照片，又重新翻看了一遍。我最喜歡的是那些失誤的照片，是那些客觀來說，媽媽被拍醜了的照片。她沒察覺被拍，湊巧眨了眼睛，雙眼瞇成了一條線。這是為了把底片拍完，在尤金當地藥房隨興拍下的一張照片。在情人節裝飾立牌前，在投幣式兒童遊樂機旁，在陳列紅酒瓶的走道間，在展售椅子的草地上，她笑著擺出種種姿勢。
有一張在車庫門旁突襲拍下的照片，她正要關上她那輛白色五十鈴休旅車的後車廂門。我彷彿就在現場，看著她從駕駛座那一側繞過車子，把買回來的雜貨抱進屋裡，臉上一如既往，戴著大大的太陽眼鏡，嘴巴微微張著，像是話說到了一半。我彷彿能聽見她叫我把相機放下。
乘其不備拍下的照片，照片中的她率真而無造作。例如，她坐在沙發上，我背對她，正在拆恩美阿姨送的禮物——照片中的她沒有察覺鏡頭，但我看得出她對我散發出的關愛。還有張照片，照片裡的她斜躺在椅子上，仰頭正要啜飲啤酒。或者又有張照片，她坐在我們舊家客廳地毯上，望向鏡頭外的某樣東西，睡袍滑落她的一邊肩頭，上臂可以看見接種疫苗的疤痕，乍看像是汽車點菸器燙出的疤。以前她一天到晚因此擔心，我會不會哪一天也留下傷疤。她自覺有責任保護我避開一切可能的遺憾。
她是我的榜樣，她是我的資料庫。她盡了無微不至的心思，保存我存在和成長的證據，用影像捕捉住我，收存與我相關的每一份文件和每一樣物品。關於我的一切，她全都瞭如指掌。我出生的時間，我未曾萌芽的夢想，我讀的第一本書。每一個性格的形成，每一個小病痛和每一個小成就。她一直細細觀察我，基於無人能比的興趣，以及永不疲倦的奉獻。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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