《沒有媽媽的超市》：所有沒被記錄下來的事，已隨她一起死去。現在，輪到我來了解自己了

文：蜜雪兒．桑娜（Michelle Zauner）

19 泡菜冰箱 Kimchi Fridge

晚餐後，我下樓去彼得的祖父母住的獨立套房歸還幾個平底烤鍋。廚房遠處的角落，媽媽的泡菜冰箱就躺在那裡，和乞沙比克灣帆船擺飾、賓州煤鄉紀念文物擺在一起，顯得滑稽突梯。我差點都忘了它還借放在彼得父母家。

碩大灰色的泡菜冰箱，看上去就像一般冰箱橫躺下來，外殼是光滑的塑料。平放約有半身高，有著上掀式的冰箱門，可從上方俯望裡面儲藏的東西。在尤金的時候，我們把它擺在洗衣機旁，媽媽每次要甩平洗好的衣服，身體都得倚著冰箱扭成奇怪的姿勢。

泡菜冰箱內，每一格儲藏空間都有一個棕色方型塑膠盒，用於存放不同種類泡菜。我湊進去深深吸氣，半是希望能聞到一絲媽媽多年來儲藏的小菜的氣味，半是希望沒遺漏什麼，得趕緊拿出彼得的爺爺奶奶家外扔掉。我敢發誓，冰箱內部聞起來雖然大多是乾淨的塑膠味，但我真的嗅到了很淡很淡的辣椒和洋蔥味。我探頭往內看，發現塑膠保鮮盒好像裝著東西，但絕不可能是剩下的泡菜。畢竟，我們把冰箱暫存在這裡好幾個月了，若真是泡菜，老早就臭酸腐敗了。我拉著棕色提把，提起一個保鮮盒，重量意外很沉。我放到廚房桌上，打開塑膠盒蓋四邊的壓釦。

不是蘿蔔泡菜和辣白菜泡菜，不是發泡冬沉水泡菜，也不是滋味樸實卻能補充精力的什錦野菜。媽媽珍惜地用來儲藏各色小菜和發酵醬料的盒子裡，放著數百張、我們一家人的舊照片。

這些照片雜亂無章，沒照時間或地點排序。有爸媽在我出生前的照片——爸爸站在一座雪雕前，在寒風中拱縮著身子，雙手插在口袋裡。他那時還很瘦，理了一頭黑色短髮，唇上蓄著黑鬍髭，身穿藍色牛仔褲和鞣革長外套。照片用的是富士HR彩色底片，成色有一種魔幻又懷舊的質感。

我嬰幼兒時期的照片也不少，很多的我都裸著身子——或在前院草坪，坐在紅色腳踏車的後座上；或在廚房中島旁，高踞在高腳椅裡；又或是倚靠門框，手裡拿了一盒彩色鉛筆，木琴的小槌子散落在我面前的地毯上。還有一張，我蹲在草地上，一隻手臂上套著零食起司球吃完後的塑膠空罐，像條野狗似地盯著相機瞧。

我知道鏡頭後面的人一定是媽媽。將我捕捉並保存下來。我單純的喜悅。我內心的小宇宙。有一張照片裡，客廳鋪著一條小被子，我躺在那上面，沐浴在面北的窗戶照進來的斑斑陽光下。我還記得，那時的我假裝漂浮在水面上，而散落在被子上的幾件雜物，是我在這艘幻想的小船上僅有的財產。另一張照片是站在遠處拍的，照片裡只見一個小娃兒獨自在車道上，坐在一條毛巾裡，那想必是一條被側風吹飛的魔毯吧。

我在照片中也看見了媽媽。她不在景框裡，但我能看見她，站在最上層臺階，拋棄式相機抵在單邊眼前，自始至終一直在門口看顧著我。我能聽見她在兒童搖椅前指揮我屈起膝蓋，手上的米老鼠長襪捲成一圈，等著套上我的腳。我身上的黃洋裝也是她替我穿上的，脖子套進領口的同時，她會叫我「手舉高高」，拉著我的手臂穿進袖子裡。我在周圍的景物裡尋找她，彩繪荷蘭小屋、芭蕾舞孃瓷偶、水晶雕刻成的小動物。從我的種種表情裡，也能看出我總是在找她——或是抬頭尋求她的肯定，或是搗蛋被抓到，或是抱著她送我的禮物，一臉幸福。

我喚彼得來看，同時我自己翻看著照片，眼淚也不由自主落下。我把我的寶寶照遞給他的奶奶和媽媽。

「好可愛的韓國小娃。」彼得的奶奶把照片湊近眼前，瞇著眼睛稱讚道。

「天啊，瞧瞧這件洋裝。」法蘭從腿上的一小疊照片裡挑起一張，欣羨地驚呼。「看就知道，你媽媽一定很喜歡把你打扮得漂漂亮亮。」

我們在彼得父母家的舊遊戲室過夜。彼得睡著以後，我拿出照片，又重新翻看了一遍。我最喜歡的是那些失誤的照片，是那些客觀來說，媽媽被拍醜了的照片。她沒察覺被拍，湊巧眨了眼睛，雙眼瞇成了一條線。這是為了把底片拍完，在尤金當地藥房隨興拍下的一張照片。在情人節裝飾立牌前，在投幣式兒童遊樂機旁，在陳列紅酒瓶的走道間，在展售椅子的草地上，她笑著擺出種種姿勢。

有一張在車庫門旁突襲拍下的照片，她正要關上她那輛白色五十鈴休旅車的後車廂門。我彷彿就在現場，看著她從駕駛座那一側繞過車子，把買回來的雜貨抱進屋裡，臉上一如既往，戴著大大的太陽眼鏡，嘴巴微微張著，像是話說到了一半。我彷彿能聽見她叫我把相機放下。

乘其不備拍下的照片，照片中的她率真而無造作。例如，她坐在沙發上，我背對她，正在拆恩美阿姨送的禮物——照片中的她沒有察覺鏡頭，但我看得出她對我散發出的關愛。還有張照片，照片裡的她斜躺在椅子上，仰頭正要啜飲啤酒。或者又有張照片，她坐在我們舊家客廳地毯上，望向鏡頭外的某樣東西，睡袍滑落她的一邊肩頭，上臂可以看見接種疫苗的疤痕，乍看像是汽車點菸器燙出的疤。以前她一天到晚因此擔心，我會不會哪一天也留下傷疤。她自覺有責任保護我避開一切可能的遺憾。

她是我的榜樣，她是我的資料庫。她盡了無微不至的心思，保存我存在和成長的證據，用影像捕捉住我，收存與我相關的每一份文件和每一樣物品。關於我的一切，她全都瞭如指掌。我出生的時間，我未曾萌芽的夢想，我讀的第一本書。每一個性格的形成，每一個小病痛和每一個小成就。她一直細細觀察我，基於無人能比的興趣，以及永不疲倦的奉獻。