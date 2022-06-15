韓國天團BTS出道9週年宣布「單飛不解散」：RM自述成了改寫rap的機器，SUGA感受不到創作樂趣
我們想讓你知道的是
RM說：「不知道是什麼時候開始，我也不知道我們團到底是什麼了，以後我們要做什麼、何去何從，我真的完全不知道，所以我不知道從什麼時候開始，成了改寫rap的機器。」
《聯合新聞網》報導，韓國天團防彈少年團（BTS）13日剛滿出道9週年，不料昨（14）日晚間在他們的聚餐晚宴影片中，無預警宣布團體將中斷活動，未來各成員會開始solo計畫。
《中央社》報導，防彈少年團成員宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動，集中心思在各自的專輯上，亦即「單飛不解散」。
隊長RM在慶祝成立9週年的年度FESTA聚餐晚宴中說，他一直覺得有必要探索自己的作品，而不必在各界對BTS高度期待的壓力下，不斷地錄音和表演。RM在和其他6名成員坐在一桌時表示：「韓國流行音樂和整個偶像體系的問題，是不給你時間成熟。你必須不斷地生產音樂，不斷地工作。」
《聯合新聞網》報導，影片中，隊長RM坦言在歌曲〈ON〉之後，感覺到團體變了，到了之後的〈Butter〉跟〈Permission to Dance〉兩首歌時期，他甚至坦言「已經不知道我們是什麼團體了」。
RM說，長期以來，「我是個什麼樣的人、防彈少年團又是個什麼樣的團體，我為什麼會在這裡，成員對我來說是什麼樣的存在，我們以後要怎麼發展，這些都要一直記在腦海裡，來面對採訪、寫歌詞，不知道是什麼時候開始，我也不知道我們團到底是什麼了，以後我們要做什麼、何去何從，我真的完全不知道，所以我不知道從什麼時候開始，成了改寫rap的機器。」
《蘋果新聞網》報導，SUGA則提到漸漸感受不到創作的樂趣，「最痛苦的是寫歌詞，寫不出來，應該是要寫出我想說的，但好像是硬擠出來的感覺。從2013年開始，沒有一次覺得創作是有趣的，總是很痛苦、硬寫出來。不過現在和7、8年前不一樣，那時候雖然不純熟，至少是把想說的話技巧性擠出來，但現在是無話可說」，坦言需要放長假休息。
《上報》報導，BTS成員皆坦言需要有個人的時間，好好思考身為偶像的意義，也希望粉絲「Army」能夠支持他們的決定。面對偶像公開坦言內心的掙扎，在全球粉絲之間掀起熱烈討論，許多人都表達祝福。
新聞來源
- BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛[影]（中央社）
- 震撼彈！韓夯團BTS宣布「中斷團體活動」（聯合新聞網）
- 防彈少年團行程太滿沒時間思考 團員坦言這件事很痛苦（聯合新聞網）
- 防彈少年團BTS出道9年宣告休團單飛！淚吐倦怠期創作失樂趣（蘋果新聞網）
- BTS無預警宣布單飛不解散 公司聲明否認中斷團體活動（上報）
延伸閱讀
- 韓團BTS之所以成功，因為他們積極正面回應當下社會議題
- BTS受邀訪白宮，呼籲停止反亞裔仇恨犯罪：不一樣並沒有錯
- 第64屆葛萊美獎入圍名單：韓國BTS連兩年入圍寫下歷史，饒舌傳奇Jay-Z登頂提名之王
- 【影音】韓國男團「BTS」聯合國演講：愛自己，也包括那個昨天犯錯的自己
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。