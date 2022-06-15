韓國第一夫人呼籲禁吃狗肉，上千年歷史「韓國食狗文化」面臨時代轉型挑戰

文：張瑞邦（Tucker Chang）

韓國第一夫人金建希，近日在接受韓國全國性日報《首爾新聞》（Seoul Shinmun）專訪時呼籲，韓國社會應停止食用狗肉，並希望政府能研擬相關政策，在防止虐待動物與禁用狗肉議題上盡快取得實質進展，且完善相關配套措施，協助販售狗肉的商家轉型成其他行業。

家中飼養4隻狗與3隻貓的金建希強調，韓國與中國是世界上具規模的經濟體中，少數還在吃狗肉的國家。然而狗肉銷售的行徑恐造成國際間的反感，韓國應更加符合全球的普世文化通則。

「不吃狗肉的根本原因，是對人類最好朋友的尊重，這也意味著對生命的尊重。」金建希補充提及。

《韓國時報》（The Korea Times）同時也轉述第一夫人金建希對於虐待動物的看法表示，韓國當前的動物保護法規並不到位，希冀政府能加強虐待動物的罰則，其稱：「我們國家約有1500萬人飼養寵物，如果能夠過加重對施虐者的裁罰力度，我相信韓國一定可以成為一個更加成熟的社會。」

韓國社會近年來對「吃狗肉」的看法為何？

據《今日美國》日報（USA Today）闡述，傳統韓國社會過往多將狗視為可食用的動物，尤其在過去需要大量勞動力的農業社會中更是如此。

《今日美國》也表示，韓國人吃狗肉的習俗已有一千多年歷史，其中在1910年至1945年的朝鮮日治時期（Korea under Japanese rule）、第二次世界大戰（World War II），以及1950年代初期的韓戰（Korean War），因食物來源極度缺乏，狗肉的食用便成為更普遍食用的現象。

《歐洲新聞台》（Euronews）估計，韓國肉狗養殖場平均每年飼養多達150萬隻幼、成犬，這些犬隻通常於韓國7、8月時，遭販售給屠宰商、狗肉銷售商或餐廳，以此「響應」在全年當中天氣最炎熱的3天，所舉行的「狗肉節」（Bok Nal festival）。狗肉食用者認為，在炙熱難耐又潮濕的夏季吃狗肉，可以增加耐力，藉此提升男性陽剛之氣。

然而，從1980年代開始，隨著韓國經濟起飛以及受西方文化影響，韓國對犬隻的態度也逐漸轉變，年輕一代開始主張廢除肉狗養殖場，並有越來越高比例的韓國民眾開始將狗當作寵物飼養。

韓國部分民眾於1988年夏季奧林匹克運動會（1988 Summer Olympics）期間，曾對吃狗肉飲食習慣公開表達不滿，由於該屆奧運會於首爾舉辦，韓國政府也於奧運期間關閉所有位於首爾地區的狗肉商家及餐廳，擔心「吃狗肉」文化會造成外界觀感不佳。

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國際人道協會（HSI）於2020年所做的民意調查顯示，84％的韓國人不曾吃過狗肉、也不會想吃狗肉，另有60％的人支持立法禁止狗肉銷售。

美國田納西州地方報《La Prensa Latina》引用韓國政府於2021年所做的「禁止食用狗肉」全國性調查亦表明，韓國境內有超過80％的民眾從未吃過狗肉，也無意嘗試。

《德國之聲》（DW）指出，2019年的首爾，只剩不到100家餐館販售狗食，年銷售額相較過往減少約30％；位於韓國京畿道的城南市（Seongnam），早期擁有全國最大的狗肉屠宰場，但已於2018年關閉；而地處韓國東南部的大邱（Daegu），原本還留有最後一處狗肉銷售市場，最終也在2021年歇業。

國際人道協會倡議經理金娜拉（Nara Kim）便表示，當前大多數的韓國人，對於吃狗的行徑感到恐懼與厭惡，因為他們通常將狗視為自己最親近的陪伴者。且近年來，韓國飼養寵物的人數大幅增加，根據韓國政府於2019年的調查便發現，全國有近500萬戶家庭飼養寵物犬。除了擁有寵物的人數提升，韓國人民對動物福利議題的理解與認識也逐漸提高，尤其民眾也意識到，以食用為目的所繁殖、飼養的犬隻，經常面臨虐養的處境。

「食用狗肉的觀念在韓國已發生反轉！會去消費、食用狗肉的群體也僅以年長男性為主，且這是一種過時的習慣。」金娜拉如此說道。

「狗肉餐館」會就此絕跡嗎？

除了韓國第一夫人金建希此次的提議，韓國前總統文在寅於去（2021）年9月亦曾對外表示，將考慮禁止銷售、食用狗肉，同年11月，韓國國會開始討論相關立法，此舉獲得諸多動物保護人士及韓國民眾支持。

然而，部分反對者批評政府禁食狗肉的提案，反對人士認為，狗肉是韓國社會的傳統菜餚，每個人皆有享用這類佳餚的權利。

韓國祥明大學（Sangmyung University）教授宋永才（Song Young-chae）便認為，食用狗肉仍是韓國飲食文化的一環，是韓國重要的傳統。

「就我個人觀察，狗肉的銷量正逐年減少，現在有販售狗肉的餐館也日趨減少，所以沒有必要透過法律將其定為非法。」

「現在狗肉需求過低，因此建議由市場自行決定哪些餐館能生存下來，並繼續提供狗肉，讓想吃狗肉的民眾還能有選擇權，這項權利應該要被允許。」宋永才教授如此告訴《德國之聲》。

他也強調，這與其他國家的傳統飲食模式並沒有什麼不同，其以台灣為例表示：「我之前在台灣看到人們在遛寵物豬，甚至有飼主給這些寵物豬打扮，但台灣人還是吃豬肉。」

「對我來說，有些動物既可以是寵物，也可以是食物，如果我的親友邀請我去狗肉餐館聚餐，我還是會去。」宋永才補充提到。