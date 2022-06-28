【書評】顧玉玲《餘地》：三代龐大家族故事觀照台灣史，「純真」是最具殺傷力的時代武器
我們想讓你知道的是
如果說張進善代表時代記憶，廖惜便是對歷史的遺忘與缺席：「⋯⋯那大抵是廖惜這輩子唯一躲空襲的經驗。多年後，經過記憶篩選停格的視覺印象，竟是屋外散落一地已然髒污了的白蘿蔔乾。」她並非不在場，而是面對歷史，她無從、也無任何記憶的外在條件和選擇。
2008年出版《我們——移動與勞動的生命記事》書寫台灣移工，顧玉玲身在組織裡，貼近第一線現場，文字樸實記錄性質濃厚；2014年出版《回家》，顧玉玲遠赴越南，帶回豐厚的田野考察，從國家與國家間的政治情勢及概況，更廣泛關照越南移工個體的流動與生命故事——顧玉玲的寫作總是關照別人，雖書名《回家》，但對於一個寫作者而言，她筆下卻弔詭地隱去作者的個人經驗及原鄉蹤影。
今（2022）年4月《餘地》出版，顧玉玲透過張家、謝家、余家三代編織出龐大的家族故事，觀照台灣史，涉及白色恐怖對家族造成的震盪餘波。熟習顧玉玲的讀者或許以為，終於可抓住作家柔情的小我了，但《餘地》卻以虛構小說的筆法現身——讀者與作家的捉迷藏，仍徘徊於現身與消隱之中，讀者喪心病狂、正想大聲質問這位以非虛構寫作筆法而聞名的寫作者，描寫家鄉故土時為何賦予小說此類載體？但她卻於書中開頭悄聲回覆：「這是千真萬確的。」
純真，是最具殺傷力的時代武器
故事劇情圍繞張進善、廖惜這對夫妻發展，張進善是高中地理老師，面對學生以及外人，他是態度謙和、滿腔熱血的高知識份子；然而，回到家中，面對藍領階級的妻子廖惜，以及張芬芳、張遙遠姐妹，他卻成為賭賽鴿、情緒失控且暴虐的父親。張進善的情緒其來有自，和他曾在公學校讀書，而後成為台灣少年工，以及大學時期受白恐牽連的詩社經驗有關，他內心中的純真彷彿總留在外頭，顧玉玲透過幾位角色命名、情節設計，以及書中反覆出現的象徵，作為小說線索，體現了張進善精神上的純真——音樂老師的女兒純子、引發校內師生戀誤會的謝幼純和獨子謝真，以及絕美神獸、無以分辨雌雄的幼鹿、詩作之隱喻。
讀者可以看見許多對於純真概念的場景與描繪與，張進善總是置身其中：「純子已經將外套穿好，她探頭進教室，歡快地對正在發怔的進善揮手道別，如一隻早春的鳥雀，活潑地越過積水離去。她的腰帶沒繫緊，稍有滑落，像一隻白蝶，在身後搖搖晃晃。」然而，純真卻也是使張進善終生抑鬱的根源：「悲傷是有感染力的。悲傷的記憶像個線頭，當脆弱被袒露，藏了很久的心事總算可以浮現，順著縫線，一段一段拆解。唯有悲傷能夠回應悲傷，只有脆弱接得著脆弱。」
張進善最終受校園內「少年海軍工員」徵召，成為台灣少年工，轟炸機阻斷純子與進善少年時期的精神戀愛；謝幼純因與張進善過從甚密、引發師生戀誤會，而爆料的罪魁禍首竟是張進善大女兒張芬芳；張進善大學時期參加的詩社遭白恐牽連，被當局貼上赤色份子標籤，他為避免牽連而招供，終身活在自責悔恨的情緒中。敏感的事不能碰，縱使敏感其實如鹿般純真且無害，但因政治權力的介入、國與國間之戰事。純真成為最具殺傷力的時代武器：「還有什麼事，可以傷害他人，同時摧毀自己呢？出賣與背叛，再沒有比這更惡毒的事了。」
純真的反面仍是純真・時代見證者及勞動婦女廖惜
廖惜是進善的妻子，苗栗農村長大，聰明且勤快，因家中經濟條件不允許而未能讀書升學，她對知識的假熱愛建立於對張進善的愛。表面上，看似是張進善追求她，然而實情則為廖惜「假作不經意地開路，讓他走進來。」相較起張進善，廖惜是沒有歷史包袱的女人，她具有樂觀的草根精神、貼近社會現實，一肩扛起家中所有照顧及經濟重擔。
如果說張進善代表時代記憶，廖惜便是對歷史的遺忘與缺席：「⋯⋯那大抵是廖惜這輩子唯一躲空襲的經驗。多年後，經過記憶篩選停格的視覺印象，竟是屋外散落一地已然髒污了的白蘿蔔乾。」她並非不在場，而是面對歷史，她無從、也無任何記憶的外在條件和選擇。這或許能解釋為何相較起張進善，顧玉玲書寫廖惜的篇幅使用並不多，但廖惜卻至關重要，她幾乎象徵二十世紀下半葉台灣女人的縮影。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。