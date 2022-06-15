2022/06/15,
美加

美國國會聽證會揭密：2020大選之夜，川普明知選舉舞弊說法不實，仍拒絕承認敗選

美國國會聽證會揭密：2020大選之夜，川普明知選舉舞弊說法不實，仍拒絕承認敗選
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

川普明知他關於選舉舞弊的說法並不真實，但還是提出這種說法——這是特別委員會13日提出的關鍵論點。

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）至今仍堅稱2020年大選勝利「被偷走了」，還鼓動支持者攻擊國會。調查國會暴動案的眾議院特別委員會13日透過川普身邊親信證詞，切實記錄「選舉遭竊」一說的來源。

去（2021）年1月6日，川普支持者襲擊美國國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選的程序。聯邦眾議院特別委員會13日針對這起攻擊案，舉行本月第2場公開聽證會，而針對大選之夜白宮內部的描述，堪稱當天最引人注目的內容。

《紐約時報》（The New York Times）報導，特別委員會收集內部人士對當晚白宮事態的陳述，並在聽證會上播放影片佐證。片中生動描繪川普是如何罔顧身邊幕僚和顧問的勸阻，執意宣稱自己贏得大選。

根據紐時，2020年大選之夜，川普眼睜睜地看著連任選票一一溜走。

當晚11時15分剛過，福斯新聞台宣布拜登拿下亞利桑那州，給川普帶來一記重擊，白宮內的氣氛也從興高采烈變為憂慮重重。川普告訴幕僚，不論如何都要讓福斯改變說法。

根據川普高級競選幕僚之一米勒（Jason Miller）對特別委員會的說法，「肯定已經喝醉」的川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則大談陰謀論，宣稱「這麼多票是從哪裡來的？我們必須宣布我們贏了。」

當晚他不顧幕僚阻攔跑去會見川普。後來朱利安尼告訴委員會調查人員，他跟川普談話時，多名幕僚可能都在現場。

據稱當時米勒告訴川普，在沒搞清楚票數前不要宣布勝選；川普的競選連任總幹事史泰平（William Stepien）也說：「現在發表任何這類聲明為時過早」；甚至連第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）也說，選舉結果還在統計中。只有朱利安尼說出川普想聽的話。

紐時指出，朱利安尼的「大選被竊」言論助長了川普心中關於選舉被操縱的陰謀論，且早在計票前，這些陰謀論就已在公開和私下醞釀，在一定程度上引發對民主長達數月的攻擊，最終導致暴徒闖入國會大廈。

川普告訴米勒、史泰平等人，他們不僅太過軟弱，而且大錯特錯。沒過多久，川普於凌晨2時21分出現在鏡頭前，譴責這次大選，稱其為「對美國公眾的欺騙」，是美國之恥，他還說：「我們確實贏得了這次選舉」。

川普明知他關於選舉舞弊的說法並不真實，但還是提出這種說法——這是特別委員會13日提出的關鍵論點。委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示：「川普輸掉了這場選舉，但他拒絕接受這項民主過程的結果。」

選後數週，多名高級幕僚反覆告訴川普，他的選舉欺詐指控毫無根據。前司法部長巴爾（William Barr）在影片中形容，要反駁川普口中「海量」的欺詐指控，「就像在玩打地鼠遊戲，因為他提出的問題每天都不一樣。」

紐時指出，川普幕僚作證時指稱，他們對川普的舞弊指控感到懷疑，這一點相當令人震驚，因為他們之中有些人曾公開力挺川普，質疑大選結果。

選後幾天裡，川普的幕僚很少公開表達他們對川普勝選的懷疑。事實上，在選後第2天舉行的電話記者會中，史泰平還說，他認為計票結束後，川普會以3萬票優勢贏下亞利桑那州。

在長達數月的時間裡，川普反覆聲稱他會贏得大選，儘管他的民調落後拜登，且周圍政治氛圍也因他在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下表現不佳而惡化。但他仍在大選年伊始播下懷疑郵寄選票可靠性的種子，因為疫情，這類選票的應用變得更加廣泛。

川普早在大選日前數週就被提醒，郵寄選票與提前投票的選票統計，會比大選日當天的選票統計更晚。但他宣稱自己將直接對外宣布勝選，讓顧問們大吃一驚。

當週稍晚，川普競選團隊資訊專家明確表示，他的得票數確實不足以讓他勝選。接著川普女婿庫許納（Jared Kushner）派遣史泰平、米勒和其他幕僚告訴川普，目前就計票結果發起的挑戰不太可能成功。當這些人來到白宮時，川普看似情緒穩定，但他完全無意聽從勸告。

13日的聽證會結束後，川普依然繼續重複他的大選陰謀論，還發布一份長達12頁的回應。他的結論非常簡單，就是堅持先前說法，繼續指控對手「他們作弊！」

眾院委員會調查國會暴動案，川普斥嘲弄正義

美國前總統川普13日譴責眾議院的委員會，對其支持者去年硬闖國會大廈掀起暴動的調查是「對正義的嘲弄」。

法新社報導，川普在一封長達12頁的信中表示，民主黨領導的委員會並未專注於應對國內更大問題，而是「一個『袋鼠法庭』，意圖分散美國人民對他們正在經歷巨大痛苦的注意力。」袋鼠法庭是指非法或不按法律程序成立的非正規法庭。

川普還說：「事實是，美國人在2021年1月6日大舉湧入華盛頓特區，要求他們的民選官員對整個選舉期間明顯的犯罪活動跡象負責。」

川普還重申有關2020年總統大選的陰謀論，眾議院調查國會大廈遇襲案的委員會13日表示，這是川普支持者暴動的關鍵動機。

6月14日滿76歲的川普在聲明中說：「民主黨人對1月6日事件創造了一番說詞，以分散各界對更重大事實的注意力，即有人操縱並偷走了2020年大選勝利。」


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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