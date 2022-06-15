美處理通膨「堅持老劇本」導致供需失調惡化，拜登政府與聯準會坦承：對經濟作了錯誤解讀
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白宮官員們承認，目前美國通貨膨脹不太可能迅速下降，如今他們正爭相糾正先前誤判，這一過程帶來新的衰退風險。
（中央社）最近幾週，美國拜登政府和聯邦準備理事會的高層官員公開承認，他們處理通貨膨脹問題時犯了錯誤。背後原因是他們對經濟作了錯誤解讀。
美國官員承認政策犯錯
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，拜登總統的顧問和聯準會官員們擔心，COVID-19疫情和相關限制措施，會帶來類似2007-09年金融危機的後果：需求疲軟、成長緩慢、失業率長期居高不下和通貨膨脹過低。
因此他們把上次那套劇本用來處理新的危機。聯準會重新採行它認為行之有效且大體上溫和的低利率政策，並承諾不會過早撤回這一措施。民選官員們認為，他們之前過於依賴聯準會，這次決定加大支出力度，從川普總統開始，到拜登總統推出1.9兆美元刺激計畫為止。
此外，許多民主黨人認為他們控制白宮和國會是個難得的機會，可以將華盛頓的優先事項從共和黨人支持的減稅政策，轉向廣泛的新社會計畫。
但實際結果是，疫情經濟完全不同。雖然金融危機削弱了企業和消費者需求，但疫情削弱了供應，導致原物料、貨櫃船、勞力、電腦晶片和更多東西持續短缺。
失業率下降和通貨膨脹反彈的速度，比政策制定者預期的快，但他們仍堅持老劇本。這導致供需失調惡化，通貨膨脹升高，5月分通膨年增8.6%，為40年來最高。
2007-09年金融危機後，消費者、企業和政府的總支出，在未經通貨膨脹調整下，多年來一直維持低於危機前的趨勢。相較之下，在2022年第一季，在聯邦刺激計畫大浪推動下，它比疫情前的趨勢高5%，或按全年計算，約1兆美元。
2013年至2017年擔任歐巴馬總統經濟顧問委員會主席的佛曼（Jason Furman）表示，最近的所作所為是在對付錯誤危機。他說：「我們打的是上一場戰爭。」
自2017年到去年年底擔任聯準會副主席、負責金融監管工作的共和黨人奎爾茲（Randal Quarles）上個月說：「這是一個鮮少前例的複雜情況，人們會犯錯。」
通膨危機恐影響期中選舉
民間預測機構和非黨派國會分析機構同樣未能預測到通貨膨脹上升的幅度和持續時間。加上運氣不好，新的COVID變異株、俄羅斯入侵烏克蘭以及中國為COVID進行封城，令情況變得更糟。而高通貨膨脹不單單是美國政策錯誤的結果：摩根大通（J.P. Morgan）預測，德國今年的通貨膨脹率為7.2%，英國8.8%，加拿大6.1%，美國則為6.8%。
財政部長葉倫（Janet Yellen）和其他白宮官員辯稱，刺激措施還是值得的，它有助於將失業率迅速降至4%以下，避免先前10年的長期高失業率。
白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）表示：「我們的經濟復甦比世界各地都快，勞動力市場恢復在歷史上屬強勁且公正，人類痛苦指數也呈歷史性下降。」
官員們承認，通貨膨脹不太可能迅速下降。如今他們正爭相糾正先前誤判，這一過程帶來新的衰退風險。
一年前，聯準會官員用他們喜歡的丈量標準預測，認為到今年年底，通貨膨脹率將降至2.1%。現在他們預測為兩倍，且在2025年之前不太可能回落至2%的目標。他們已將短期利率提高0.75個百分點，官員們可能在本週的會議上，考慮將利率再調高0.75個百分點，加快數十年來的最迅速升息腳步。
官員們希望實現「軟著陸」，也就是在不出現衰退情況下抑制通貨膨脹讓經濟放緩。他們也承認這項任務非常困難，且後悔沒有早點開始。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上個月接受訪問時表示：「你如果事後回過頭看，是的，早點升息可能會更好。」
葉倫女士6月1日上了頭條新聞，她承認自己和其他拜登政府官員一年前，錯誤向公眾保證高通貨膨脹將只是暫時的。
在華盛頓，政策制定者鮮少承認錯誤，此舉招致批評者猛烈抨擊。通貨膨脹擔憂阻礙拜登的立法優先事項，並削弱其支持率。民意調查顯示，消費者信心大幅下降，而民主黨人可能會在今秋的期中選舉面臨慘敗。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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