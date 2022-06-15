世界展望會飢餓三十代言人動力火車關注全球糧食危機 重啟退行世界，籲大眾即刻救援

國內消費者物價上漲率已連三個月破3%，其中以食物價格漲幅最大，對收入拮据的低所得家庭來說，負擔更為沉重，台灣世界展望會服務家庭就有近3,200戶有物資、經濟等迫切需求。糧價上漲也造成全球危機，各國糧食供應原已因氣候變遷和新冠疫情大受影響，烏克蘭衝突使得俄烏兩國的小麥等糧食出口銳減，更加劇糧食危機，衝擊許多仰賴糧援的發展中國家人民，阿富汗即有近870萬人面臨嚴重飢餓。

第33屆飢餓三十代言人動力火車於今日（6/14）記者會號召民眾一同行動，即刻救援因飢餓性命垂危的孩子！尤秋興、顏志琳分享透過視訊看見阿富汗缺糧景況，以及到宜蘭原鄉探訪特況家庭的心情，除了對於阿富汗兒童必須在動盪中努力生存感到十分不捨，童年曾接觸展望會服務的兩人，也見證台灣世界展望會如何長期陪伴部落家庭度過難關。現場更有兩人見過的特況家庭驚喜現身，與動力火車分享近況，彼此互動溫馨有趣。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，邁入第33年的飢餓三十匯聚台灣民眾的愛心，持續支持國內外人道救援工作，搶救了無數身處戰火衝突、糧食短缺、極端氣候的脆弱兒童，以及台灣突遭疫情與意外衝擊的弱勢家庭，「藉由飢餓三十，讓世界看見了台灣人的溫暖關懷。面對日益嚴重的氣候變遷，以及烏克蘭衝突加劇的全球糧食危機，盼望有更多人發揮同理心，加入飢餓三十，為我們所珍愛的孩子送上絕望中的盼望。」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「藉由飢餓三十，讓世界看見了台灣人的溫暖關懷。面對日益嚴重的氣候變遷，以及烏克蘭衝突加劇的全球糧食危機，盼望有更多人發揮同理心，加入飢餓三十。Photo Credit：台灣世界展望會

如果一週後糧援沒來，阿富汗孩子該怎麼辦？

參加阿富汗線上關懷行前，動力火車就對當地戰亂頻仍的畫面印象深刻，顏志琳表示：「從新聞中知道阿富汗常發生衝突，覺得是個危險的地方，透過展望會的影片及視訊分享，更能體會當地真實的狀況。」顏志琳和尤秋興看見世界展望會在阿富汗的糧食發放現場，一名10多歲少年為家裡20人領取糧食，自述因為收成不好，即使他用課餘時間到田裡工作，與家人一起賺得的收入仍無法供應全家所需。「他說這次領到的糧食夠全家人吃一個禮拜，」尤秋興說，自己還是忍不住為他擔心：「如果一個禮拜過去，下一波糧食援助還沒來，他們該怎麼辦？」

動力火車也在視訊中「走訪」世界展望會的街童關懷中心，由於大環境動盪，許多阿富汗孩子必須中斷學業、上街打工協助家計，關懷中心正如4000多名街童的家，他們在此接受課輔、簡易健檢和心理諮商，也能獲得文具、衛生用品等物資，更能安心與同伴玩耍，培養人際互動，重建對未來的夢想。當尤秋興、顏志琳問鏡頭那端的孩子若有超能力，最想做什麼事，12歲的蘇拉博（Suhrab）說：「我想要不分男孩女孩，為所有人提供教育。」超越年齡的成熟回答，讓兩人既動容又心疼。

有展望會陪伴，特況家庭就有力量往前走

關懷回到台灣，動力火車前往宜蘭茂安部落探訪特況家庭－小熙（化名）和小謙。就讀國小一年級的小熙和爸爸、兩個弟弟同住，小熙爸爸因為車禍導致左半邊身體癱瘓、單眼失去視力，無法繼續工作，他跟動力火車分享，剛出意外時一度想結束生命，「是家人朋友提醒我，還有這三個孩子，才讓我有了求生意志。」展望會透過特況補助，支持小熙和爸爸、弟弟們度過最困難的時期。尤秋興鼓勵爸爸：「現在展望會陪著你一起照顧孩子，家裡就能比較穩定了。」

而在小謙家，動力火車一起幫小謙爸爸把剛生出的雞蛋裝盒，這些雞蛋是小謙家的生計來源，自從爸爸五年前因職災而左手臂截肢，全家就搬回部落以養雞和賣雞蛋為生。展望會除了在爸爸術後休養期間提供特況補助，更持續協助爸爸修建雞舍、增進養殖技術，希望為他建立穩定的生計。當小謙爸分享孩子們因為參加展望會課後照顧班，變得更喜歡學習，小時候曾在展望會設立的樂器室度過美好時光的顏志琳回應：「透過課後照顧班或樂器室這樣的空間，讓部落孩子有個與同伴一起學習的地方，家長也能放心拚生計。」

動力火車與特況家庭小謙爸爸相見歡，小謙爸爸拿出自己養殖的雞蛋、送給動力火車當作禮物。Photo Credit：台灣世界展望會

動力火車：加入飢餓三十，讓退行世界重啟前進

動力火車曾於23年前參與飢餓三十國外關懷行，顏志琳回憶：「當時從非洲回來後，腦中還是常浮現當地的畫面，也更珍惜身邊的一切。」尤秋興則說，這次兩人接受展望會邀請，獨挑飢餓三十代言大任，感到相當榮幸，「希望透過我們的影響力，讓更多人知道展望會在國內外進行的救援工作，更為需要的人群帶來盼望。」兩人齊心呼籲大眾透過飢餓體驗DIY、參與《莎瑪》實境體驗遊戲等方式，一同加入飢餓三十，讓因為氣候變遷、戰火和疫情而退步的世界，再度重啟前進！

第33屆飢餓三十感謝富邦金控、東和鋼鐵企業股份有限公司、四零四科技、英業達、薛長興集團、 詩特莉食品股份有限公司、宏恩集團、台北市南德扶輪社、泰郡建設機構、 巨輪興業股份有限公司、介旺有限公司、台灣康匠旗下天天防護口罩、台灣索尼股份有限公司、台灣博士電子股份有限公司、莊松榮製藥廠有限公司、中美矽晶製品股份有限公司&環球晶圓股份有限公司等愛心企業共同響應。邀請社會大眾一起支持，讓孩子的生命不再只有飢餓。