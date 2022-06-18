【韓劇】《我們的藍調時光》：就像閔宣亞，全台也有146萬人深受憂鬱症所苦
我們想讓你知道的是
如同一開始引述宣亞所描述的發病狀況，憂鬱症發作時，是沒辦法控制自己什麼時候能結束、什麼時候能不再難過。而身邊的人不斷地提醒，要努力地去克服並走出陰霾，對於患者而言是一次次的傷害，因為沒有人會比患者更想脫離那樣的情緒，也沒有人能明白他們為了好起來，付出了多少努力。
文：郭承天（精法猶霧｜我的世界，你不了解）
就是總覺得身上好像蓋了一床濕透的棉被，而且眼前會一片漆黑，就算在這種燈火輝煌的地方，只要憂鬱症一發作，我也什麼都看不到。
——《我們的藍調時光》
作者曾經在研究司法精神醫學議題時，發現許多人都有與精神疾病患者相處的經驗，而且多是曾經陪伴憂鬱症的家人。聽了許多朋友分享經驗後，感受最多的是沉重的情緒。沉重不僅僅是因為患者本身難以脫離疾病帶來的痛苦，陪病對於家屬耐心的考驗，也讓作者感受到滿滿的無力感。
今天想跟大家介紹近期火紅的韓劇《我們的藍調時光》，其故事的設定是以濟州島為背景，以島上生活的人們為主角，簡單地鋪陳人與人之間的關係，以及每個人的不幸和幸。其中，申敏兒飾演的閔宣亞是一位患有憂鬱症且很努力想變好，並一心只想陪在孩子身邊的母親，從導演及編劇用心刻劃的劇情中，我們能從演員精湛的演出裡試著了解憂鬱症患者發病時的情形，還有身邊的人該如何學習陪伴。
人生並非時時刻刻都是美好，就像蔚藍大海美麗卻也危險
「藍調時光」象徵著故事所設定的濟州蔚藍里所擁有的美麗大海，也代表著這是一個講述每個角色悲傷遭遇的故事。但編劇也想傳達，人生並非都是不幸，而我們生著的使命就是讓自己幸福。因此，每一集都是以人與人作為主題，描述著他們之間的故事以及他們各自的遭遇，如何相處與和解，並重新認識彼此，進而了解自己。
這部劇最吸引的部分是把每個人的心境完整地傳達給觀眾，讓觀眾能夠感同身受每個人的立場和難處，並一起思考當事人之間和第三人，應該如何面對這樣的人生，如何接受、改變和相信。因此，就算藍調代表著不幸和悲傷，劇情某些時刻也略為沉重，仍非常推薦大家看這部劇，和濟州的村民一起學習面對生活。
人生並非時時刻刻都是美好，就像蔚藍的大海很美麗卻也很危險，相信我們都能夠透過認識和理解，在幸與不幸之中，走出自己滿意的人生道路。
別老是問我要難過到什麼時候
在《我們的藍調時光》，宣亞與丈夫離婚、失去孩子的監護權後，無法擺脫憂鬱症發病的痛苦，不斷地大哭、整天吃不下飯，無法控制自己。東昔並不了解發病時的感受，要她為了孩子堅強、努力地活下去。
如同一開始引述宣亞所描述的發病狀況，憂鬱症發作時，是沒辦法控制自己什麼時候能結束、什麼時候能不再難過。而身邊的人不斷地提醒，要努力地去克服並走出陰霾，對於患者而言是一次次的傷害，因為沒有人會比患者更想脫離那樣的情緒，也沒有人能明白他們為了好起來，付出了多少努力。
因此，在陪伴憂鬱症患者時，理解和傾聽會是最重要的，若不是專業人員，多說反而可能會因為言語造成更大的傷害。尤其是陪在身邊的家人，試想若是你很努力仍然無法達成家人的期待時，而家人只會說你不夠努力，你的心情會是如何？在面對憂鬱症患者時，我們應該學習透過理解和傾聽，進而達成與患者之間的信任，並鼓勵患者接受治療，遵從專業的指示，陪伴患者一步步地康復。
根據衛福部2019、2020年的統計，我國約有280萬人因精神疾病就醫，其中使用抗憂鬱藥物的有146萬人，而這僅只是領藥及就醫人數，尚不包含未就診的人數。從數據可以得知，我國精神疾病患者佔據總人口一成以上，其中困擾一半以上患者的是憂鬱症。
憂鬱症的成因包含生理、遺傳以及心理社會因素，有時與許多重大創傷及壓力有關。憂鬱症不只是個人情緒低落，嚴重可能影響生活的各個層面，甚至負面情緒會導致自傷及自殺的悲劇。不只患者本身面臨巨大的痛苦，陪病家屬也面臨著沉重的無力感。預防憂鬱症患者自殺的成本，需要投入的資源相當得多。
無論是何種精神疾病，只要身邊的人生病，病人和家屬都會受到影響，因此，政府需要投入各種資源去協助面對難題的每個人。然而資源有限，若無周全地考量及評估政策，往往會顧此失彼。因經營有司法精神醫學議題的粉專，我始終期待著透過分享讓大家理解更司法精神醫學，並期待有更多不同的聲音，一同討論出對於社會最好的方式，形塑出良好的政策。
在了解司法精神醫學的過程中，作者時常感受到滿滿的無力感，不只是議題本身需要面臨很多的質疑，在訪問專業人士時，許多的問題其實也都很難有完美的解答，需要仰賴更多人的了解和投入，才有機會獲得更好的成果。然而，作者始終沒有被無力感所擊退，因為當我們有機會做這些讓別人或讓社會更好的事時，我們也從中獲得了點幸福，有了前進的動力。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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