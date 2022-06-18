【韓劇】《我們的藍調時光》：就像閔宣亞，全台也有146萬人深受憂鬱症所苦

文：郭承天（精法猶霧｜我的世界，你不了解）

就是總覺得身上好像蓋了一床濕透的棉被，而且眼前會一片漆黑，就算在這種燈火輝煌的地方，只要憂鬱症一發作，我也什麼都看不到。 ——《我們的藍調時光》

作者曾經在研究司法精神醫學議題時，發現許多人都有與精神疾病患者相處的經驗，而且多是曾經陪伴憂鬱症的家人。聽了許多朋友分享經驗後，感受最多的是沉重的情緒。沉重不僅僅是因為患者本身難以脫離疾病帶來的痛苦，陪病對於家屬耐心的考驗，也讓作者感受到滿滿的無力感。

今天想跟大家介紹近期火紅的韓劇《我們的藍調時光》，其故事的設定是以濟州島為背景，以島上生活的人們為主角，簡單地鋪陳人與人之間的關係，以及每個人的不幸和幸。其中，申敏兒飾演的閔宣亞是一位患有憂鬱症且很努力想變好，並一心只想陪在孩子身邊的母親，從導演及編劇用心刻劃的劇情中，我們能從演員精湛的演出裡試著了解憂鬱症患者發病時的情形，還有身邊的人該如何學習陪伴。

人生並非時時刻刻都是美好，就像蔚藍大海美麗卻也危險

圖片來源：《我們的藍調時光》

「藍調時光」象徵著故事所設定的濟州蔚藍里所擁有的美麗大海，也代表著這是一個講述每個角色悲傷遭遇的故事。但編劇也想傳達，人生並非都是不幸，而我們生著的使命就是讓自己幸福。因此，每一集都是以人與人作為主題，描述著他們之間的故事以及他們各自的遭遇，如何相處與和解，並重新認識彼此，進而了解自己。

這部劇最吸引的部分是把每個人的心境完整地傳達給觀眾，讓觀眾能夠感同身受每個人的立場和難處，並一起思考當事人之間和第三人，應該如何面對這樣的人生，如何接受、改變和相信。因此，就算藍調代表著不幸和悲傷，劇情某些時刻也略為沉重，仍非常推薦大家看這部劇，和濟州的村民一起學習面對生活。

人生並非時時刻刻都是美好，就像蔚藍的大海很美麗卻也很危險，相信我們都能夠透過認識和理解，在幸與不幸之中，走出自己滿意的人生道路。

別老是問我要難過到什麼時候

在《我們的藍調時光》，宣亞與丈夫離婚、失去孩子的監護權後，無法擺脫憂鬱症發病的痛苦，不斷地大哭、整天吃不下飯，無法控制自己。東昔並不了解發病時的感受，要她為了孩子堅強、努力地活下去。

如同一開始引述宣亞所描述的發病狀況，憂鬱症發作時，是沒辦法控制自己什麼時候能結束、什麼時候能不再難過。而身邊的人不斷地提醒，要努力地去克服並走出陰霾，對於患者而言是一次次的傷害，因為沒有人會比患者更想脫離那樣的情緒，也沒有人能明白他們為了好起來，付出了多少努力。

因此，在陪伴憂鬱症患者時，理解和傾聽會是最重要的，若不是專業人員，多說反而可能會因為言語造成更大的傷害。尤其是陪在身邊的家人，試想若是你很努力仍然無法達成家人的期待時，而家人只會說你不夠努力，你的心情會是如何？在面對憂鬱症患者時，我們應該學習透過理解和傾聽，進而達成與患者之間的信任，並鼓勵患者接受治療，遵從專業的指示，陪伴患者一步步地康復。

圖片來源：《我們的藍調時光》

根據衛福部2019、2020年的統計，我國約有280萬人因精神疾病就醫，其中使用抗憂鬱藥物的有146萬人，而這僅只是領藥及就醫人數，尚不包含未就診的人數。從數據可以得知，我國精神疾病患者佔據總人口一成以上，其中困擾一半以上患者的是憂鬱症。

憂鬱症的成因包含生理、遺傳以及心理社會因素，有時與許多重大創傷及壓力有關。憂鬱症不只是個人情緒低落，嚴重可能影響生活的各個層面，甚至負面情緒會導致自傷及自殺的悲劇。不只患者本身面臨巨大的痛苦，陪病家屬也面臨著沉重的無力感。預防憂鬱症患者自殺的成本，需要投入的資源相當得多。

無論是何種精神疾病，只要身邊的人生病，病人和家屬都會受到影響，因此，政府需要投入各種資源去協助面對難題的每個人。然而資源有限，若無周全地考量及評估政策，往往會顧此失彼。因經營有司法精神醫學議題的粉專，我始終期待著透過分享讓大家理解更司法精神醫學，並期待有更多不同的聲音，一同討論出對於社會最好的方式，形塑出良好的政策。

在了解司法精神醫學的過程中，作者時常感受到滿滿的無力感，不只是議題本身需要面臨很多的質疑，在訪問專業人士時，許多的問題其實也都很難有完美的解答，需要仰賴更多人的了解和投入，才有機會獲得更好的成果。然而，作者始終沒有被無力感所擊退，因為當我們有機會做這些讓別人或讓社會更好的事時，我們也從中獲得了點幸福，有了前進的動力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航