比爾蓋茲《如何避免下一場大流行病》：突破性感染率不是重要的數字，重點是重症的總數
我們想讓你知道的是
壓制疫情的目標，是要延緩病毒全面傳播的速度，防止醫院過載，並且爭取時間，等可以保護民眾的疫苗問世。但如果在施打疫苗普及之前就出現了傳染力特別強的變異株，那麼疫情進入新一波的大爆發幾乎無可避免。
文：比爾．蓋茲（Bill Gates）
在疫情爆發初期，科學界人士普遍認為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）雖然可能出現突變種，應該不會造成太大的問題。到了2021年初，科學家注意到變異株的出現，但由於演化方式雷同，有些科學家仍冀望最糟糕的變種病毒就是這樣了。然而，Delta變異株的出現，證實情況並非如此，它的基因組演化出極高的傳染性。 Delta變異株的降臨是個意外的壞消息，但它讓所有人相信更多的變異株將一一出現。在這本書快完成的時候，Omicron變異株正席捲全球，這是直至今日傳染力最高的變種，也是人類遇到過傳染速度最快的病毒。
病毒都有可能演化出變異株。未來若又有疫情爆發，除了靠科學家密切監控，確保研發出來的新防疫工具能夠對治新突變之外，由於病毒會在人傳人的過程中不斷突變，最要緊的還是繼續執行確實能夠減少傳染的措施，包括遵守專家對戴口罩、保持社交距離和接種疫苗的建議，並且確保低收入國家與人民能取得對抗病原所需的疫苗和其他工具。
就像出現變異株不令人意外，所謂的突破性感染亦然，也就是施打過疫苗的人仍被感染的情況。除非有天我們能研發出可以完全阻絕感染的疫苗或藥物，否則接種過疫苗的人仍有可能被感染。但特定人口中，打過疫苗的人愈多，確診病例就會下降，而確診病例中，突破性感染的比例則可能會增加。
我們不妨這麼想。想像COVID-19開始在一個疫苗施打率很低的城鎮蔓延，有1000人重症入院。在這1000個重症病患中，有10個人是受到突破性感染。
接著病毒傳到了鄰近城鎮，在那裡民眾施打疫苗的比率很高。他們只有100起重症案例，其中8起是突破性感染。
在第一個城鎮裡，突破性感染是1000個重症病例中的10例，也就是1％。在第二個城鎮裡，突破性感染是100例中的8例，也就是全部的8％。第二個城鎮有8％是突破性感染，聽起來很糟糕吧？
但我們要記得，突破性感染率不是重要的數字。重點是重症的總數，而這個數目在第一個城鎮高達1000人，在第二個城鎮只有100人。不管從什麼角度來看，這都是個進步。如果你跟很多當地居民一樣都打了疫苗，那麼待在第二個城鎮會安全得多。
除了變異株和突破性感染，另一個不令人意外的現象，是疫情會有好幾波，也就是確診數又突然大增的情形。我們從歷史上的疫病流行就知道，疫情會一波接著一波來襲，但每回出現新一波疫情，各國總是措手不及。
我承認跟許多人一樣，被2021年中在印度Delta變異株崛起的程度嚇了一跳。一方面是人們的一廂情願，因為2020年初病毒控制的情況還不錯，我們便誤以為可以放鬆了；另一方面則顯得可悲又諷刺：那些早期最成功壓下病毒的國家，後來更容易出現疫情高峰，因為他們防堵病毒的措施讓民眾不容易生病，也無法自然產生免疫力。
壓制疫情的目標，是要延緩病毒全面傳播的速度，防止醫院過載，並且爭取時間，等可以保護民眾的疫苗問世。但如果在施打疫苗普及之前就出現了傳染力特別強的變異株，那麼疫情進入新一波的大爆發幾乎無可避免。印度很快就學到教訓，並在2021下半年成功推廣接種新冠疫苗。
書籍介紹
本文摘錄自《如何避免下一場大流行病：比爾‧蓋茲解析疫後新未來，傳染病預防、強化公衛、科技創新的契機》，天下雜誌出版
作者：比爾．蓋茲（Bill Gates）
譯者：鄭方逸、張靖之
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
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台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。