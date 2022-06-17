比爾蓋茲《如何避免下一場大流行病》：突破性感染率不是重要的數字，重點是重症的總數

文：比爾．蓋茲（Bill Gates）

在疫情爆發初期，科學界人士普遍認為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）雖然可能出現突變種，應該不會造成太大的問題。到了2021年初，科學家注意到變異株的出現，但由於演化方式雷同，有些科學家仍冀望最糟糕的變種病毒就是這樣了。然而，Delta變異株的出現，證實情況並非如此，它的基因組演化出極高的傳染性。 Delta變異株的降臨是個意外的壞消息，但它讓所有人相信更多的變異株將一一出現。在這本書快完成的時候，Omicron變異株正席捲全球，這是直至今日傳染力最高的變種，也是人類遇到過傳染速度最快的病毒。

病毒都有可能演化出變異株。未來若又有疫情爆發，除了靠科學家密切監控，確保研發出來的新防疫工具能夠對治新突變之外，由於病毒會在人傳人的過程中不斷突變，最要緊的還是繼續執行確實能夠減少傳染的措施，包括遵守專家對戴口罩、保持社交距離和接種疫苗的建議，並且確保低收入國家與人民能取得對抗病原所需的疫苗和其他工具。

就像出現變異株不令人意外，所謂的突破性感染亦然，也就是施打過疫苗的人仍被感染的情況。除非有天我們能研發出可以完全阻絕感染的疫苗或藥物，否則接種過疫苗的人仍有可能被感染。但特定人口中，打過疫苗的人愈多，確診病例就會下降，而確診病例中，突破性感染的比例則可能會增加。

我們不妨這麼想。想像COVID-19開始在一個疫苗施打率很低的城鎮蔓延，有1000人重症入院。在這1000個重症病患中，有10個人是受到突破性感染。

接著病毒傳到了鄰近城鎮，在那裡民眾施打疫苗的比率很高。他們只有100起重症案例，其中8起是突破性感染。

在第一個城鎮裡，突破性感染是1000個重症病例中的10例，也就是1％。在第二個城鎮裡，突破性感染是100例中的8例，也就是全部的8％。第二個城鎮有8％是突破性感染，聽起來很糟糕吧？

但我們要記得，突破性感染率不是重要的數字。重點是重症的總數，而這個數目在第一個城鎮高達1000人，在第二個城鎮只有100人。不管從什麼角度來看，這都是個進步。如果你跟很多當地居民一樣都打了疫苗，那麼待在第二個城鎮會安全得多。

除了變異株和突破性感染，另一個不令人意外的現象，是疫情會有好幾波，也就是確診數又突然大增的情形。我們從歷史上的疫病流行就知道，疫情會一波接著一波來襲，但每回出現新一波疫情，各國總是措手不及。

我承認跟許多人一樣，被2021年中在印度Delta變異株崛起的程度嚇了一跳。一方面是人們的一廂情願，因為2020年初病毒控制的情況還不錯，我們便誤以為可以放鬆了；另一方面則顯得可悲又諷刺：那些早期最成功壓下病毒的國家，後來更容易出現疫情高峰，因為他們防堵病毒的措施讓民眾不容易生病，也無法自然產生免疫力。

壓制疫情的目標，是要延緩病毒全面傳播的速度，防止醫院過載，並且爭取時間，等可以保護民眾的疫苗問世。但如果在施打疫苗普及之前就出現了傳染力特別強的變異株，那麼疫情進入新一波的大爆發幾乎無可避免。印度很快就學到教訓，並在2021下半年成功推廣接種新冠疫苗。

書籍介紹

本文摘錄自《如何避免下一場大流行病：比爾‧蓋茲解析疫後新未來，傳染病預防、強化公衛、科技創新的契機》，天下雜誌出版

作者：比爾．蓋茲（Bill Gates）

譯者：鄭方逸、張靖之

比爾．蓋茲最新力作 疫後未來趨勢全解讀

一本給個人、企業、國家的生存指南

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