中國助柬埔寨改造海軍基地，意味中國海軍會駐紮暹羅灣嗎？

文：David Hutt

（德國之聲）6月初，中國資金援建的柬埔寨雲朗海軍基地改造工程動工。在動工儀式上，中國駐柬埔寨大使王文天表示，該項目是「中柬兩國兩軍鐵桿情誼的重要像徵和互利合作的又一豐碑」。

近幾年來，美國政府官員和分析人士一直警告，中國可能在瀕臨暹羅灣（又譯「泰國灣」）的雲朗（又譯「雲壤」）基地形成軍事存在。若能使用這一基地，中國海軍將可在南海擴大出海權，並使中美在這一地區的較量升級。

在工程動工前，《華盛頓郵報》引用多名不具名的西方國家官員報導，柬埔寨將允許中國「單獨」使用基地的一部分設施，並在那裡駐紮軍隊。金邊政府則一再否認會允許中國駐軍，稱這將違反柬埔寨憲法。該國憲法禁止境內存在外國軍事基地。

在上週在新加坡舉行的香格里拉安全對話上，柬埔寨國防部長表示，中國祇是援助基地的改造，基地將「按照柬埔寨的需求實現現代化和升級」。

如何升級改造？

目前還不清楚，中方在雲朗建造的具體是什麼設施。澳洲新南威爾士大學的東南亞安全問題專家泰亞（Carl Thayer）認為，這些設施將是規模「適中」的。據報導，這包括一個指揮中心、會議和宴會廳、醫療站，此外還有一個地上船塢、下水滑道和兩個泊位。

有報導稱，港口將進行疏浚，以使更大的船隻能夠停靠，但仍不清楚水位將有多深。泰亞對德國之聲介紹說，將由中方改造的基地面積約為0.3平方公里。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係研究學院的研究員許瑞麟（Collin Koh）分析說：「如果從字面上看柬埔寨政府的話，根據現有的訊息，我們可以推測，與其說是一個軍事基地，不如說該設施是一個雙重用途的設施。」

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的東南亞項目主任波林（Gregory Poling）則指出，即便有雲朗基地的「准入」，也不意味中國海軍在地理上更接近馬六甲海峽，因為中國已經在南海修建了軍事設施。他對德國之聲說，「但這將增強中國在暹羅灣周圍甚至在東印度洋的監視和情報收集能力。」

交織日益密切

近年來一直有關於中國在柬埔寨軍事存在可能性的報導。 2019年，《華爾街日報》報導了一項據稱是允許中國軍隊駐紮在雲朗海軍基地的秘密交易。同一年，中國在柬埔寨戈公省建造的一個旅遊開發項目引起了人們的懷疑，認為其機場跑道和深水港可能為中國軍隊利用。

隨著與北京關係日益密切，柬埔寨與美國的關係也出現了惡化。金邊拒絕了美國資助重建雲朗基地的提議。 2017年初，柬埔寨單方面中止了與美國的聯合軍事行動，轉而開始與中國人民解放軍一起演習。

美國亞利桑那大學雷鳥全球管理學院的客座教授耶爾（Sophal Ear）對德國之聲表示，柬埔寨政府深陷於對北京的依賴，已無法自拔。他說，中國是柬埔寨最大的投資方和地緣政治盟友，「為了保住權力，他們需要中國的支持」。

Photo Credit：AP / 達志影像

對鄰國有何影響？

澳洲國立大學的國際事務分析家馬斯頓（Hunter Marston）指出，中國在柬埔寨使用軍事設施，如果是用於有脅迫或排他屬性的軍事行動，將加劇「東南亞海域軍事存在的重疊和競爭性」。

首當其衝的將是越南。中國在與越南相鄰的柬埔寨南部的軍事存在，可能會被河內視為北京的對其的圍堵。 「這將置越南於一個多面受敵的處境，除了北部與中國的陸上邊境、南海，又加上了西南部的邊界」，夏威夷火奴魯魯亞太安全研究中心的教授伏芬（Alexander Vuving）指出。

儘管東南亞其它國家對雲朗基地工程並未發表評論，但中國在這一地區的軍事存在還是會引起擔憂。關注東南亞軍事與公民社會關係的智庫Verve Research的執行主任桑比（Natalie Sambhi）對德國之聲指出，比如印尼已經對中國深入其海洋經濟專屬區感到焦慮。

波林認為，越南和泰國將試圖更靠近美國，其它國家則將等待和觀望。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範