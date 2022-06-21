美中防長「香格里拉對話」鬥而不破，魏鳳和無所求姿態自然不用放低
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美、中兩國國防部長在香格里拉對話，仍遵守兩國目前「鬥而不破」的最高指導原則。既然目前中國對美國無所求，中國防長魏鳳和的姿態自然就不用放低，明確表示中國對美國在印太地區行為的不滿。
香格里拉會議疫情後首重啟
2022年6月10日，由英國倫敦智庫「國際戰略研究所」（International Institute of Strategic Studies, IISS）於新加坡香格里拉飯店舉辦第19屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference），這也是自2020年因疫情爆發連續停辦兩年後，香格里拉對話首度以實體方式舉行。
這次香格里拉對話，圍繞著美中競爭、俄烏局勢這兩大主題。
美中防長首會晤，美中續設護欄、台灣問題各說各話
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和在6月10日舉行「會外會」。自2021年1月拜登（Joe Biden）政府就職近一年半以來，美中防長首度實體會晤。長達約18個月美中防長的「避見」，顯示出美中關係在過去一年半於外交、軍事上的緊張關係。雖兩人未曾舉行實體會晤，但曾在今（2022）年4月通話。
美國防部新聞稿指出，奧斯丁在會中與魏鳳和討論多項議題。
在台灣問題上，奧斯丁向魏鳳和重申美國持續遵守長久以來，基於《台灣關係法》、《六項保證》、《美中聯合三公報》的「一中政策」（One China Policy），並強調台海安全與穩定的重要性、反對任何單方面改變現狀。他也呼籲中國不要再進一步做出破壞台海穩定的行為。
魏鳳和強調：「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台制華』是不可能得逞的。」他譴責美國對台軍售稱：「美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。」
《紐約時報》（The New York Times）指出，雖這次兩人會面明顯在台灣議題上有所摩擦，但雙方都認為這約一小時的會議取得些微的進展。《紐約時報》轉述中國國防部發言人吳謙說：「中國一直以來都相信有見面總比沒見面好，有對話比沒有好。」他指出，這次對話對提升中美軍事聯絡是「很好的開始」。
《彭博社》（Bloomberg）則援引一名知情人士披露，近幾個月以來中國軍方官員，持續在與美國軍方對口的會議中，宣稱台灣海峽不是國際海域，使拜登政府內部對此感到擔憂。不過，美國和幾個關鍵盟友表示大部分的台灣海峽都由國際海域組成，而且他們也例行性派遣海軍軍艦通過台海。
中國例行性對美軍在台海的活動表達抗議，然而，中方卻鮮少談到有關台海的法律定位。《彭博社》說，目前還不清楚近期中國對台海的主張，是否代表中國會對進入台海軍艦更進一步的對抗。美國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）用電子郵件表示：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括穿越台灣海峽。」
美、中防長演講，台灣問題成焦點
2022年6月11日、12日，美、中防長先後於香格里拉對話發表演說。奧斯丁以《美國印太戰略的下一步》為題發表演講。演講中，奧斯丁指出，區域面臨的挑戰包括疫情、氣候變遷、北韓核武威脅、大國脅迫小鄰國，以及緬甸政權冷酷及暴力行為等。這些都需要各國共同負起責任、採取行動。他強調：「我們必須重申捍衛國際法、維護國際規範和反對片面改變現狀的承諾。」
奧斯丁演講中稱印太地區為美國大戰略的「核心」，美國將持續加強印太安全，他更不避諱地提到多個涉及中國的敏感議題，包含、東海、南海、中印邊境爭議等。
不過，奧斯丁在演講中也強調美中溝通的重要性。
就台灣議題上，奧斯丁除重申美對一中政策的承諾，奧斯丁也重申美國基於《台灣關係法》支持台灣自我防衛的能力。奧斯丁諷刺地說：「我們政策（指一中政策）沒變，但不幸的是，對中國來說似乎並非如此。」他又表示：「我們看到北京對台持續增加脅迫行為，我們看到中國在台灣周邊持續增加挑釁和破壞穩定的軍事活動，包含解放軍機近幾個月幾乎每天都在台海周邊飛行。」
奧斯丁強調：「美國不尋求任何對抗或衝突，也無意尋求新冷戰、形成亞洲北約亦或是將區域分成兩大敵對陣營。」
中國國防部長魏鳳和則在奧斯丁演講完隔天的6月11日，以《中國對區域秩序的願景》為主題發表演講。
針對台灣問題，魏鳳和把話講得更明白，強調說：「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的，搞『台獨』分裂絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。」他還說：「和平統一是中國人民最大的願望，我們願付出最大的努力，但如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」
魏鳳和還就南海問題、中美關係、烏克蘭危機等闡述中方立場。
岸田主題演講內容
日本《共同社》（Kyodo News）6月10日報導，日本首相岸田文雄於香格里拉對話首日，發表主題演說。演說中，岸田表示世界上沒有任何一國或地區能把俄烏戰爭看成是「其他人的問題」，因這一局勢動搖國際秩序的基礎。
岸田還說，日本將更積極應對亞洲面臨的挑戰與危機，從根本上強化防衛能力，日本最晚明（2023）年春季，會提出維持印太地區秩序的新計畫。岸田強調，在強化日美同盟威懾和應對能力的同時，還將與「志同道合」國家在各方面推進安全合作。未來5年內他將從根本上強化日本防衛能力，確保國防經費能有一定程度的增加。
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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