美中防長「香格里拉對話」鬥而不破，魏鳳和無所求姿態自然不用放低

香格里拉會議疫情後首重啟

2022年6月10日，由英國倫敦智庫「國際戰略研究所」（International Institute of Strategic Studies, IISS）於新加坡香格里拉飯店舉辦第19屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference），這也是自2020年因疫情爆發連續停辦兩年後，香格里拉對話首度以實體方式舉行。

這次香格里拉對話，圍繞著美中競爭、俄烏局勢這兩大主題。

美中防長首會晤，美中續設護欄、台灣問題各說各話

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和在6月10日舉行「會外會」。自2021年1月拜登（Joe Biden）政府就職近一年半以來，美中防長首度實體會晤。長達約18個月美中防長的「避見」，顯示出美中關係在過去一年半於外交、軍事上的緊張關係。雖兩人未曾舉行實體會晤，但曾在今（2022）年4月通話。

美國防部新聞稿指出，奧斯丁在會中與魏鳳和討論多項議題。

在台灣問題上，奧斯丁向魏鳳和重申美國持續遵守長久以來，基於《台灣關係法》、《六項保證》、《美中聯合三公報》的「一中政策」（One China Policy），並強調台海安全與穩定的重要性、反對任何單方面改變現狀。他也呼籲中國不要再進一步做出破壞台海穩定的行為。

魏鳳和強調：「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台制華』是不可能得逞的。」他譴責美國對台軍售稱：「美方日前再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中方堅決反對、強烈譴責。」

《紐約時報》（The New York Times）指出，雖這次兩人會面明顯在台灣議題上有所摩擦，但雙方都認為這約一小時的會議取得些微的進展。《紐約時報》轉述中國國防部發言人吳謙說：「中國一直以來都相信有見面總比沒見面好，有對話比沒有好。」他指出，這次對話對提升中美軍事聯絡是「很好的開始」。

《彭博社》（Bloomberg）則援引一名知情人士披露，近幾個月以來中國軍方官員，持續在與美國軍方對口的會議中，宣稱台灣海峽不是國際海域，使拜登政府內部對此感到擔憂。不過，美國和幾個關鍵盟友表示大部分的台灣海峽都由國際海域組成，而且他們也例行性派遣海軍軍艦通過台海。

中國例行性對美軍在台海的活動表達抗議，然而，中方卻鮮少談到有關台海的法律定位。《彭博社》說，目前還不清楚近期中國對台海的主張，是否代表中國會對進入台海軍艦更進一步的對抗。美國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）用電子郵件表示：「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括穿越台灣海峽。」

美、中防長演講，台灣問題成焦點

2022年6月11日、12日，美、中防長先後於香格里拉對話發表演說。奧斯丁以《美國印太戰略的下一步》為題發表演講。演講中，奧斯丁指出，區域面臨的挑戰包括疫情、氣候變遷、北韓核武威脅、大國脅迫小鄰國，以及緬甸政權冷酷及暴力行為等。這些都需要各國共同負起責任、採取行動。他強調：「我們必須重申捍衛國際法、維護國際規範和反對片面改變現狀的承諾。」

奧斯丁演講中稱印太地區為美國大戰略的「核心」，美國將持續加強印太安全，他更不避諱地提到多個涉及中國的敏感議題，包含、東海、南海、中印邊境爭議等。

不過，奧斯丁在演講中也強調美中溝通的重要性。

就台灣議題上，奧斯丁除重申美對一中政策的承諾，奧斯丁也重申美國基於《台灣關係法》支持台灣自我防衛的能力。奧斯丁諷刺地說：「我們政策（指一中政策）沒變，但不幸的是，對中國來說似乎並非如此。」他又表示：「我們看到北京對台持續增加脅迫行為，我們看到中國在台灣周邊持續增加挑釁和破壞穩定的軍事活動，包含解放軍機近幾個月幾乎每天都在台海周邊飛行。」

奧斯丁強調：「美國不尋求任何對抗或衝突，也無意尋求新冷戰、形成亞洲北約亦或是將區域分成兩大敵對陣營。」

中國國防部長魏鳳和則在奧斯丁演講完隔天的6月11日，以《中國對區域秩序的願景》為主題發表演講。

針對台灣問題，魏鳳和把話講得更明白，強調說：「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的，搞『台獨』分裂絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。」他還說：「和平統一是中國人民最大的願望，我們願付出最大的努力，但如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」

魏鳳和還就南海問題、中美關係、烏克蘭危機等闡述中方立場。

美國國防部長奧斯丁｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

岸田主題演講內容

日本《共同社》（Kyodo News）6月10日報導，日本首相岸田文雄於香格里拉對話首日，發表主題演說。演說中，岸田表示世界上沒有任何一國或地區能把俄烏戰爭看成是「其他人的問題」，因這一局勢動搖國際秩序的基礎。

岸田還說，日本將更積極應對亞洲面臨的挑戰與危機，從根本上強化防衛能力，日本最晚明（2023）年春季，會提出維持印太地區秩序的新計畫。岸田強調，在強化日美同盟威懾和應對能力的同時，還將與「志同道合」國家在各方面推進安全合作。未來5年內他將從根本上強化日本防衛能力，確保國防經費能有一定程度的增加。