苗栗坤輿掩埋場再次取得試營運許可，立委王婉諭：找黑道欺壓鄉親，靠政商關係為所欲為
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陳椒華批評，監察、廉政與檢調單位讓坤輿公司再度取得試運轉許可，意圖在大限前取得許可證，讓一個規避法規審查及有諸多違法事實的開發案一再闖關，質疑政府防腐機制卻無法及時發揮作用，無法阻止行政圖利案一再上演。
苗栗縣造橋鄉龍昇村垃圾掩埋場興建爭議20年，去（2021）年底苗栗縣政府再度批准坤輿科技公司恢復試運轉，居民與坤輿公司抗議爆發流血衝突，掩埋場無法試運轉。昨（14）日苗栗縣政府再度核發試運轉許可給坤輿，立委批評苗栗縣府無視坤輿未和村民溝通，直接核准等同「硬幹」，反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會也強調，一定會抗爭到底，保護家園。
規避2公頃環評限制，坤輿試營運計畫屢次闖關
20年來，坤輿掩埋場已歷經3任苗栗縣長，始終爭議不斷。《鏡周刊》報導，坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請在設立占地1.8公頃的一般事業廢棄物掩埋場，以僅僅0.2公頃之差，規避2公頃以上就要申請環評的門檻。2005年8月坤輿完成第一階段試運轉後，便申請核發許可證。之後劉政鴻擔任苗栗縣長時，坤輿提出14次申請，但縣府皆未核發處理許可，其最大爭議點在於聯外道路的認定。
照理來說，聯外道路應納入申請開發面積的一部份，但《公視新聞網》報導，坤輿宣稱該條路並非「供掩埋場專用的聯外道路」、而是「行之有年且供眾人行走的既有道路」，因此規避了環評審查。
監查院去年也指出，聯外道路、地磅（一種大型的秤重工具，秤出車輛總重以防止超載）等設施是掩埋場經營「不可分割之必要設施」，批評苗栗縣政府並未釐清是否要將其納入申請開發面積，「核有違失」。
不過苗栗縣政府在去年底，再次核准坤輿掩埋場的試運轉計畫。根據苗栗縣政府核准試運轉的公文，坤輿只要在33天的試營運期限內，處理掉2851公噸的廢棄物，就可以在今（2022）年9月13日前取得處理許可、完成審查開始運作掩埋場。
勾結黑道居民掛彩，立委痛批黑金政治
也因此坤輿為了將卡車開進龍昇村，再度和村民發生激烈衝突。《上下游》報導，去年12月28日坤輿廢棄物掩埋場大門外，來了數十輛轎車，下來大約一百多位黑衣人，廠商以人數優勢排除村民的情形下，開入5輛載運廢棄物的卡車進場傾倒。龍昇村反掩埋場自救會總幹事陳祺忠表示，在村民反抗的過程中，多人掛彩送醫。還有黑衣人將年邁的村民推倒，造成老人家送醫緊急治療，並且需要住院觀察。
事件延燒至今，昨日苗栗縣政府核發試運轉許可給坤輿廢棄物掩埋場。立委陳椒華指出，在坤輿掩埋場尚有許多爭議與違法疑點未釐清情況下，縣府趕在坤輿的大限（9月13日）前3個月發出為期3個月的試運轉同意公文，「就是想方設法要幫助坤輿公司在大限之前完成試運轉，之後核發處理許可證，看來都是算計好的。」
陳椒華也指出了除了聯外道路爭議的其他疑點，坤輿過去為規避環評，未將辦公室、地磅及洗車設施地點列入興建事業計畫範疇，而將其設在龍昇段814地號，但該地為農地，因不符合農用無法使用。因此坤輿這次將地磅改設於桃園蘆竹，距離苗栗造橋的坤輿掩埋場距離約80公里，車程約1小時。她質疑掩埋場將地磅設在外縣市、這麼遠的路程是否合理？運送廢棄物的大卡車從蘆竹過磅後，到掩埋場路途中「會不會搞鬼？」
陳椒華批評，監察、廉政與檢調單位讓坤輿公司再度取得試運轉許可，意圖在大限前取得許可證，「讓一個規避法規審查及有諸多違法事實的開發案一再闖關」，質疑政府防腐機制卻無法及時發揮作用，無法阻止行政圖利案一再上演。
《自由時報》報導，立委王婉諭也砲轟苗栗縣政府視法治為無物，表示苗栗縣政府無視過去坤輿在環評的疏失，「過去找黑道來欺壓鄉親，現在又有苗栗縣政府撐腰，完全就是仗勢著自己政商關係良好，所以才能夠為所欲為。」王婉諭也點名苗栗縣政府以及縣長徐耀昌「出來講清楚」。
龍昇村反掩埋場自救會：抗爭到底
《聯合新聞網》報導，自救會對此表示，很遺憾苗栗縣政府環保局在未釐清坤輿的諸多爭議下，仍然堅持護航坤輿試運轉計畫過關，但對於縣長徐耀昌和環保局官員護航坤輿的作為也不太意外，畢竟也不是第一次護航坤輿。自救會會加派人手輪班，死守家園，盡力撐過90天，保護苗栗的好山好水。
消息傳出救會成員連夜開會，並吊掛6塊大型水泥塊，堆置在場址大門口左側，防止大車進出。自救會總幹事陳祺忠表示，鄉親已經做好長期抗爭準備，堆置水泥塊主要是阻擋大車進入，防止坤輿試運轉作業，但並不影響轎車及人員進出安全。
新聞來源
- 【苗栗掩埋場爭議1】縣府核准試運轉 坤輿掩埋場卻遭自救會擋1年（鏡周刊）
- 守望田水，與坤輿廢棄物掩埋場奮戰20年的龍昇村【觀點】（公視新聞網）
- 坤輿掩埋場爆肢體衝突，百餘位黑衣人「圍事」村民掛彩 自救會控：縣長徐耀昌護航廠商（上下游）
- 坤輿竟能試運轉 立委怒轟苗縣府「目無法治」（自由時報）
- 反坤輿掩埋場再起抗爭 水泥塊轎車出動 雙方出招爭路權（聯合新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。