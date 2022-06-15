615老人虐待警醒日：長者傳統「家醜不可外揚」觀念，社福機構無法介入造成通報黑數

社會逐漸邁入高齡化，不少老人被家暴虐待、遺棄與財產侵占等案件時有所聞，今（2022）年6月15日為「世界老人虐待警醒日」（World Elder Abuse Awareness Day，WEAAD），台灣防暴聯盟發起「老虐止步關懷起步」主題進行警醒日的倡議，呼籲大眾共同來守護高齡長者，營造關懷友善的社會氛圍，停止歧視與暴力的蔓延。

根據衛福部主計處統計，2021年家暴通報數中高達9821件為「直系血姻親卑親屬虐待尊親屬」，比2020年8520件增加1301件；老人保護通報案件2021年為2173件，相比2019年疫情還未蔓延前的1萬504件，增加2623件，老人虐待案件數持續上升。

「家醜不可外揚」造成老人虐待通報黑數

老人虐待分為「精神虐待、身體虐待、無人扶養、財產侵占、疏忽、遺棄」等類型；根據2021年衛福部主計處統計顯示，「疏忽」是所有類型中占最多數的，其次是「無人扶養」，第三則是「遺棄」。

依據現有《老人福利法》規定，老人因配偶、直系血親卑親屬或依契約負照顧義務之人有疏忽、虐待、遺棄或其他情事，致其生命、身體、健康或自由發生危難者，直轄市、縣（市）主管機關得依老人之申請或依職權予以適當保護及安置，「老人對其提出告訴或請求損害賠償時，主管機關應協助之。」

但長者常受傳統觀念影響，認為「家醜不可外揚」、「家務事不要外人插手」而選擇隱忍，或者因為受限身體的失能或失智而無法向外求助，因此老人受暴比起其他類型的家暴事件更不易被發現，也造成許多老人虐待案件未被通報，成為社福機關單位無法介入進行協助的黑數。

因此，在我國《老人保護通報及處理辦法》指引進一步提到，若醫事人員、社會工作人員、村（里） 長與村（里）幹事、警察人員、司法人員及其他執行老人福利業務之相關人員在「執行職務時」有發現疑似老人虐待之情形，需在24小時內完成通報表填報。

並且立即確認老人之安全狀態，若老人有就醫需求者要協助其就醫，協尋老人之家屬，同時依老人之申請或依職權予以適當保護安置，並提供其他必要之保護措施。

攜手防範老人虐待：政府建通報系統、民間成立關懷站

長期專注於家暴、性侵害及性騷擾等防暴三法與全方位防暴倡議的台灣防暴聯盟，為希望提升大眾對老人虐待的敏感度與發現問題及徵兆，有成立社區照顧關懷據點輔導培力團隊，並在粉絲專頁上架設 Chatbot（聊天機器人）進行倡議，希望大眾可藉由案例分享、防暴概念、資源連結，透過系統互動與線上互動小遊戲更加認識老人保護的行動與資源。

衛福部更呼籲大眾要多關心生活周遭長輩，提高老人受暴敏感度，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，即時撥打113保護專線及1966長照專線或上關懷E起來網站協助通報，尋求相關資源，並盡可能提供完整資訊，以利提供後續協助。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺