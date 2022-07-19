魏晉風雲之西晉滅亡（二）：效忠晉室的當世名將苟晞，轉眼就成為過場

文：阿前

西元304年，西晉永興元年，8月。安北將軍王浚率領烏丸、鮮卑、晉人的三族聯軍，攻打位於鄴城，挾天子以令諸侯的司馬穎。司馬穎任命手下劉淵為北單于，前往匈奴請調援軍，不料匈奴也就地造反。

北方胡亂，自此而始，而八王之亂，也將接近尾聲。

王浚雖非親王，但他早與八王之末的東海王司馬越兄弟有同盟關係。打敗司馬穎後，東海也興起義兵，打算反抗第七河間王。王浚自然繼續保持著跟東海的合作關係，回返薊城，坐鎮指揮鮮卑與烏丸鐵騎支援司馬家諸王戰爭。隨著東海勢力奪回晉惠帝，更封王浚為驃騎大將軍，成為合法的邊疆第一大指揮官。

但不久，晉惠帝就因為吃餅中毒死了，大部分的人都相信，是東海故意下毒。因為東海緊接著扶晉懷帝上位，大權在握，無與倫比。王浚再加掛司空，並且一再要求加封他最要好的女婿：「鮮卑務勿塵」。務勿塵封為鮮卑大單于，這個叫做「晉屬大單于」，在鮮卑裡面本身是沒什麼意義的。

同時按著中國人的習慣，加務勿塵之子「匹磾」為左賢王。務勿塵有很多孩子，這邊特選匹磾，就是因為他持續配合著王浚的河北征戰。永嘉之初，最簡單的局勢判斷就是：晉室聯合鮮卑，匈奴是為叛軍（代表漢室）。

戰亂的時代，自然能人強者輩出，而依照勝者為王定律，這時的頭號英雄，就是羯人石勒。石勒本來只是居住在中國境內的老外，但由於西晉八王之亂與排胡意識的萌生，讓石勒成為了奴隸。經過幾次死裡逃生，石勒加入了亂世，從盜賊起家，其實東漢光武帝劉秀一開始也是盜賊的。

石勒眼光犀利，擅於避強擊虛，幫助著他所效忠的「牧民」快速壯大，但東海手下，也有當世名將：苟晞。這次真是苟不是荀。都說是名將，在晉初的各種戰爭中自然該也有些表現？很可惜沒有。因為他的老闆，是晉初專門跑龍套打醬油，在各大人物傳裡飾演智缺反派的石鑒。

其實說真的，石鑒自己小有學識，經常在前線指揮作戰。個性差就算了，要是沒點本事，沒有可以倚靠的將領，早就領便當了。更別說在晉武帝司馬炎晚年，石鑒也還是當上了三公宰輔，那是反派當權時代，沒毛病。

不過也就在晉惠帝接棒之後沒多久，80多歲的石鑒也掛了。剛好，避開了反派頭目楊駿遭到討伐，也算是平安下庄。而討楊的東海，就在這時候接收了苟晞，嚴格說起來，只是舉薦苟晞新的官職……早期的東海，並沒有與四王爭鋒的本事。

相反的，日漸為朝廷重用的苟晞，則成了齊王司馬冏的參軍，又轉尚書台。苟晞行事一絲不苟，重法重刑，有能力歸有能力，人緣那倒是挺差。司馬冏被殺，牆倒眾人推，苟晞就給免官了。

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不過，接手輔政的司馬乂可是懂兵的，隨即將苟晞納入旗下。苟晞這次學得乖了，沒跟司馬乂同生共死，還參加了晉惠帝北伐……但也是保護皇上的職務，算不上指揮官。這一戰真正的大都督，就是東海王司馬越。然而，北伐大敗，東海逃回東海，司馬穎挾得天子，原本八王之亂的套路正要再次運行起來時，王浚打破了這個循環。

苟晞當官以來，循規蹈矩，為朝廷盡忠，卻始終浮浮沉沉，起落無常。這一回，隨著司馬穎為王浚所敗，帶著晉惠帝撤回朝廷時，苟晞不幹了。王浚打破八王結構，匈奴趁勢而起，大家其實都明白，擁兵自重的年代又要來了。苟晞投向了范陽王，領了兗州刺史一職。這不是朝廷所派——如今的局勢，跟東漢末年就是有那麼87%像。

也就在這個位置上，苟晞的成名作終於出現了。當時河北第一大勢力，聯合牧民汲桑與石勒，提倡司馬穎應復權的大將公師藩，攻打鄴城失敗，南下轉戰為苟晞所殺。不過，當時沒有什麼人知道，公師藩之所以會敗，是被假同盟真內奸：石勒給算計了。但公師藩的戰死，無論如何都迫使北方勢力重新劃分。

石勒與汲桑壯大，再次挑戰兗州。苟晞當仁不讓迎擊，石勒又重施故技，這次出賣了汲桑。汲桑不敵苟晞，節節敗退。而這次苟晞也不打算堅守不動，一路追擊北上，從官渡打到鄴城，彷彿袁曹之戰再現。

當石勒意識到唇亡齒寒，回頭救援汲桑，也已來不及了。河北叛軍遭到瓦解，完完全全就是苟晞的戰功，苟晞更進一步，前往滎陽討伐河間王留下的叛將。威名鼎盛的苟晞，當時甚至被人讚美可比韓信白起。至於是兵法高明如韓信白起，還是兔死狗烹如韓信白起，也是挺難說的。

當時立刻有個名叫潘滔的傢伙，建議輔政東海，應該把兗州這樣的要地收回。原本，東海曾經在河北吃過大敗仗，苟晞這樣打著他的旗號，大肆掃蕩揚眉吐氣，東海是很開心的。「東海王越以晞復其仇恥，甚德之，引升堂，結為兄弟。」

引升堂結為兄弟，可不是斬雞頭燒黃紙，或是桃園三結義的意思，升堂就表示進入法律程序了。魏晉的世族政治，就是多了很多這種「合法一家親」的玩法。略懂日文的人應該也會知道，日文現在所謂的「義兄弟」，「義父母」，其實就是指法律上的關係，不是你自己私下結成的。

但結成兄弟有什麼意義嗎？這種事很看個人。至少東海跟自己的親弟弟司馬騰是很好的，不過司馬騰被石勒所殺。當東海王的義兄弟，法理上沒什麼優勢，可若東海王成了東海皇帝，苟晞就有資格成為親王。當心腹當到一秒稱王，這實在太令人眼紅了。

潘滔就跟東海說：「過去曹操就是憑藉著兗州扶助天子，成就霸業。苟晞絕對不是一般人，只怕將來……還不如把苟晞調往青州，加大他的官職。至於當曹操這種重責大任，還是您自己來才是啊。」東海想想也是，就將苟晞加「征東大將軍、開府儀同三司，加侍中、假節、都督青州諸軍事，領青州刺史，進為郡公」。加官晉爵蹲邊疆的意思。