魏晉風雲之西晉滅亡（一）：組成三族聯軍，打開北方「晉胡紛爭」的王浚
我們想讓你知道的是
胡漢融合的寶地：并州，出了一個幽州軍事大督，就這麼對鮮卑人敞開了「民族融合」的大門。這個比吳三桂早了1300多年就致力於提倡地球村概念的男人，名叫王浚。
文：阿前
西晉末年，中國再次陷入了群雄割據的時代，激鬥尤以北方為盛。一切的核心，就是鎮守鄴城的北方大督：成都王司馬穎。司馬穎本是西晉北方最後一道防線，又深得人望。而這一切，都在他入京奪權之後改變了。
這並非史上第一次，秦朝末年，鎮守長城的大將王離就從前線退回，跟叛軍作戰，更慘的是，王離戰敗。幾年後，劉邦統一天下，長城早就失守了，漢高祖被迫在長城內側與匈奴決戰，敗。漢朝就這麼在匈奴的威脅下度過了半個世紀。
西晉末年，則是隨著成都王司馬穎捲入政治風波，北方一步一步的失去控制。除了匈奴的叛亂，并州的胡漢歧視，北方崩壞的最重要原因，莫過於東部鮮卑入關。
要知道，匈奴是西漢的一員。他們並不是從長城外進來「五胡亂華」，而是在家裡「揭竿起義」的，并州羯人也是一樣。
可鮮卑不是，鮮卑是自東漢以來，巨大的草原帝國。雖然跟著中國的三國時代一起，鮮卑也進入了分裂戰亂時期，但不管對東漢朝，魏朝，還是晉朝來說，鮮卑絕對不是「自己人」。即使偶爾可以收幾個部落當小弟，也始終是傭兵。
不過，時代不會永遠一成不變，魏晉更是思想的狂潮，劇烈的衝擊。胡漢融合的寶地：并州，出了一個幽州軍事大督，就這麼對鮮卑人敞開了「民族融合」的大門。這個比吳三桂早了1300多年就致力於提倡地球村概念的男人，名叫王浚。
王浚的父親，名叫王沈。前面說了，并州太原人，乃是太原王氏出身。不過就算你熟讀三國，也未必記得這個人，因為從曹丕篡漢到西晉滅亡，也差不多要100年了啦。王沈活躍的期間，不只曹丕，連曹叡都死透了，更別提他從小就是個孤兒。
但怎麼說，王沈也是有知名代表作的，也就是「出賣魏帝曹髦」，間接造成曹髦革命奪權失敗，讓司馬家一統天下的蝴蝶。這是一個過度解釋的行為嗎？事實上，高貴鄉公之亂結束後，原本只是皇帝身邊文學職的王沈得到兩千邑的封爵，直上縣侯。
就算你覺得王沈也許沒做什麼，司馬昭也絕對認為很有什麼。也因著這次功勳，王沈終於得以前進地方一展長才。身兼豫州刺史與軍事大督的王沈，不但治理地方有功，更數度抵禦東吳入侵有攻，終於成為西晉開國時，功績與名聲兼具的重臣九公之一。
可惜，不到半年後，王沈就掛了。
王沈是朝廷權貴，但十分遺憾的是，他沒有兒子。啊，更精確一點說，是沒有嫡子，正妻無所出。在兩漢碰到這種情況？國除鳥獸散，一切都結束了。
可魏晉不是。從東漢末的「黨事」開始，人們之間的關係變得更「密切」。同鄉黨，受牽連，也很自然的更加互相關照。家族的結構變得更緊密。說得白話一點，就是一個家族，有一個人當上三公九卿二千石，封侯千戶，那大家就會來投靠他。魚幫水，水幫魚，穩固財富、權力，在亂世中求得自保。
歷史，不要只看片段。東漢三國，以至魏晉發展起來的「世族」，並不是發明，那就是周朝封建制下的生態。差別只是，當年是「因為聚在一起，所以變同姓氏」，如今則是「因為同姓氏，所以聚在一起」。
周朝的封建經過數百年的演變，自然也曾發生過像王沈一樣的問題：沒有嫡子。這時候，卿大夫們就會經過推舉討論票選，找一個「合理合禮」的孩子，出來繼承爵位。
他只是個孩子啊，他懂個屁，於是卿大夫們就可以繼續爽，更加爽。公王沒有權力，只如傀儡一般提供卿大夫們統治收稅權，這種戲碼，春秋戰國多了去。現在世界上有很多社會福利較好的國家，也有很多人會想盡辦法來維持福利身分，實人性也。
魏晉的世族政治一大特色，就在這裡了。一旦大家族中有一個人的爵位要被斷了，各種繼子手法就是給你來個層出不窮。三國時代沒當過繼子沒收過繼子的，都不要說你是個咖。
浚字彭祖。母趙氏婦，良家女也，貧賤，出入沈家，遂生浚，沈初不齒之。年十五，沈薨，無子，親戚共立浚為嗣。
王浚的媽媽，本是良家女子，因為貧窮低賤，在王沈家「出入」。送貨啦，當下人打打雜之類的。註明了她是趙氏，也沒寫嫁給王沈……中間被略過的，當然就是慘遭員外老爺蹂躪推倒，還大了肚子，生了孩子。王沈自然不當一回事，甚至都覺得這個一定是想騙錢的賤貨。
因為，我們可以注意到，王沈死的時候，王浚已經15歲了。倒推14年前，高平陵之變都才剛結束。王沈本是曹爽故吏，這個孩子的製作跟到來，大概都是在他人生最不得意的時候。而在人生最高峰突然死去的王沈，其爵位「博陵公」就被這個他看不起的孩子給繼承了。
年僅15的王浚，在新生的晉朝自然算不上個角色。一開始擔任駙馬都尉……這在兩漢曾經是要職，不過東漢後期就變閒職了。待到東吳消滅，王浚也就跟其他諸侯一樣，前往自己的封地當老太爺……一個由「親戚」們共同推舉的「提款機」，想要當老太爺？你至少得幹點什麼啊。
王浚趁著3年一次回朝廷覲見天子的時候，弄了一個員外散騎侍郎，不回去了。散騎，是魏晉皇帝的特別助理。員外散騎是什麼？難道是員外老爺的特別助理嗎？沒有耶，這真的是字面上的意思：「員額之外的散騎」，外卡的。
在晉武帝司馬炎末年，弄到外卡身分，王浚走的肯定只有一條路：外戚。可外戚分兩邊，王浚走哪邊？王浚賭的，是太子妃賈南風。「元康初，轉員外常侍，遷越騎校尉、右軍將軍。」隨著晉惠帝上台，王浚仍然有外卡身分，更升遷為重要軍職，想必在除楊駿的部分上，也出了不少力。而王浚最深得賈南風信賴的佐證，就是他負責去殺了愍懷太子。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
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為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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