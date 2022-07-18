魏晉風雲之西晉滅亡（一）：組成三族聯軍，打開北方「晉胡紛爭」的王浚

文：阿前

西晉末年，中國再次陷入了群雄割據的時代，激鬥尤以北方為盛。一切的核心，就是鎮守鄴城的北方大督：成都王司馬穎。司馬穎本是西晉北方最後一道防線，又深得人望。而這一切，都在他入京奪權之後改變了。

這並非史上第一次，秦朝末年，鎮守長城的大將王離就從前線退回，跟叛軍作戰，更慘的是，王離戰敗。幾年後，劉邦統一天下，長城早就失守了，漢高祖被迫在長城內側與匈奴決戰，敗。漢朝就這麼在匈奴的威脅下度過了半個世紀。

西晉末年，則是隨著成都王司馬穎捲入政治風波，北方一步一步的失去控制。除了匈奴的叛亂，并州的胡漢歧視，北方崩壞的最重要原因，莫過於東部鮮卑入關。

要知道，匈奴是西漢的一員。他們並不是從長城外進來「五胡亂華」，而是在家裡「揭竿起義」的，并州羯人也是一樣。

可鮮卑不是，鮮卑是自東漢以來，巨大的草原帝國。雖然跟著中國的三國時代一起，鮮卑也進入了分裂戰亂時期，但不管對東漢朝，魏朝，還是晉朝來說，鮮卑絕對不是「自己人」。即使偶爾可以收幾個部落當小弟，也始終是傭兵。

不過，時代不會永遠一成不變，魏晉更是思想的狂潮，劇烈的衝擊。胡漢融合的寶地：并州，出了一個幽州軍事大督，就這麼對鮮卑人敞開了「民族融合」的大門。這個比吳三桂早了1300多年就致力於提倡地球村概念的男人，名叫王浚。

王浚的父親，名叫王沈。前面說了，并州太原人，乃是太原王氏出身。不過就算你熟讀三國，也未必記得這個人，因為從曹丕篡漢到西晉滅亡，也差不多要100年了啦。王沈活躍的期間，不只曹丕，連曹叡都死透了，更別提他從小就是個孤兒。

但怎麼說，王沈也是有知名代表作的，也就是「出賣魏帝曹髦」，間接造成曹髦革命奪權失敗，讓司馬家一統天下的蝴蝶。這是一個過度解釋的行為嗎？事實上，高貴鄉公之亂結束後，原本只是皇帝身邊文學職的王沈得到兩千邑的封爵，直上縣侯。

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就算你覺得王沈也許沒做什麼，司馬昭也絕對認為很有什麼。也因著這次功勳，王沈終於得以前進地方一展長才。身兼豫州刺史與軍事大督的王沈，不但治理地方有功，更數度抵禦東吳入侵有攻，終於成為西晉開國時，功績與名聲兼具的重臣九公之一。

可惜，不到半年後，王沈就掛了。

王沈是朝廷權貴，但十分遺憾的是，他沒有兒子。啊，更精確一點說，是沒有嫡子，正妻無所出。在兩漢碰到這種情況？國除鳥獸散，一切都結束了。

可魏晉不是。從東漢末的「黨事」開始，人們之間的關係變得更「密切」。同鄉黨，受牽連，也很自然的更加互相關照。家族的結構變得更緊密。說得白話一點，就是一個家族，有一個人當上三公九卿二千石，封侯千戶，那大家就會來投靠他。魚幫水，水幫魚，穩固財富、權力，在亂世中求得自保。

歷史，不要只看片段。東漢三國，以至魏晉發展起來的「世族」，並不是發明，那就是周朝封建制下的生態。差別只是，當年是「因為聚在一起，所以變同姓氏」，如今則是「因為同姓氏，所以聚在一起」。

周朝的封建經過數百年的演變，自然也曾發生過像王沈一樣的問題：沒有嫡子。這時候，卿大夫們就會經過推舉討論票選，找一個「合理合禮」的孩子，出來繼承爵位。

他只是個孩子啊，他懂個屁，於是卿大夫們就可以繼續爽，更加爽。公王沒有權力，只如傀儡一般提供卿大夫們統治收稅權，這種戲碼，春秋戰國多了去。現在世界上有很多社會福利較好的國家，也有很多人會想盡辦法來維持福利身分，實人性也。

魏晉的世族政治一大特色，就在這裡了。一旦大家族中有一個人的爵位要被斷了，各種繼子手法就是給你來個層出不窮。三國時代沒當過繼子沒收過繼子的，都不要說你是個咖。

浚字彭祖。母趙氏婦，良家女也，貧賤，出入沈家，遂生浚，沈初不齒之。年十五，沈薨，無子，親戚共立浚為嗣。

王浚的媽媽，本是良家女子，因為貧窮低賤，在王沈家「出入」。送貨啦，當下人打打雜之類的。註明了她是趙氏，也沒寫嫁給王沈……中間被略過的，當然就是慘遭員外老爺蹂躪推倒，還大了肚子，生了孩子。王沈自然不當一回事，甚至都覺得這個一定是想騙錢的賤貨。

因為，我們可以注意到，王沈死的時候，王浚已經15歲了。倒推14年前，高平陵之變都才剛結束。王沈本是曹爽故吏，這個孩子的製作跟到來，大概都是在他人生最不得意的時候。而在人生最高峰突然死去的王沈，其爵位「博陵公」就被這個他看不起的孩子給繼承了。

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年僅15的王浚，在新生的晉朝自然算不上個角色。一開始擔任駙馬都尉……這在兩漢曾經是要職，不過東漢後期就變閒職了。待到東吳消滅，王浚也就跟其他諸侯一樣，前往自己的封地當老太爺……一個由「親戚」們共同推舉的「提款機」，想要當老太爺？你至少得幹點什麼啊。

王浚趁著3年一次回朝廷覲見天子的時候，弄了一個員外散騎侍郎，不回去了。散騎，是魏晉皇帝的特別助理。員外散騎是什麼？難道是員外老爺的特別助理嗎？沒有耶，這真的是字面上的意思：「員額之外的散騎」，外卡的。

在晉武帝司馬炎末年，弄到外卡身分，王浚走的肯定只有一條路：外戚。可外戚分兩邊，王浚走哪邊？王浚賭的，是太子妃賈南風。「元康初，轉員外常侍，遷越騎校尉、右軍將軍。」隨著晉惠帝上台，王浚仍然有外卡身分，更升遷為重要軍職，想必在除楊駿的部分上，也出了不少力。而王浚最深得賈南風信賴的佐證，就是他負責去殺了愍懷太子。